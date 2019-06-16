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    Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратари

    Рассказываем, почему нельзя пропускать матчи молодежного чемпионата Европы в Италии

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    Николо Дзаньоло (слева)
    Николо Дзаньоло (слева)
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    Молодежный чемпионат Европы, для игроков не старше 21 года, стартует в это воскресенье в Италии и Сан-Марино. И количество талантливых игроков, которые примут участие в нем разжигает аппетит не хуже, чем решение провести несколько игр в Эмилии-Романье — пожалуй, лучшем месте на планете, где можно поесть.
    В то время как окружающий фон будет напоминать чемпионат мира 1990 года, некоторые имена — Янис Хаджи (сын Георге Хаджи), Маркус Тюрам (сын чемпиона мира Лилиана Тюрама) и Федерико Кьеза (сын Энрико Кьеза) — без сомнения, вызовут в памяти ЧМ-1998 во Франции, и поколение их отцов. Есть также сын Ганна (Ангус) и даже Рокки (Бусири). Без нокаутов не обойдется.

    Этот турнир, который в прошлом почтили своим участием Хави, Франческо Тотти, Месут Озил и Фрэнк Лэмпард, обещает, по мнению обозревателя ESPN Джеймса Хорнкасла, быть таким же вкусным, как мортаделла и тальятелле аль-рагу в меню в Болонье.

    Фавориты

    У Испании явно есть незаконченное дельце после выхода в финал двухлетней давности. Они были самой талантливой командой, но в финале уступили подавляющему преимуществу команды Германии. Дани Себальос, признанный тогда лучшим игроком турнира в Польше, возвращается, надеясь установить рекорд.

    Дани Себальос

    Он является центром полузащиты пугающего уровня качества, которая включает Фабиана Руиса из «Наполи», Пабло Форнальса (который только что завершил переход в «Вест Хэм») и Карлоса Солера из «Валенсии». Тем не менее, лучшая команда не всегда побеждает — тенденция, которая началась в 2015 году, когда скучная Швеция шокировала Португалию Бернарду Силвы.

    Италия, принимающая турнир и самая успешная команда на нем, надеется пройти весь путь до конца. Итальянцы — пятикратные победители этого соревнования, но эти триумфы пришлись на золотой век между 1992 и 2004 годами. Команда выглядит очень свежо и стильно, появление плеймейкера «Ромы» Николо Дзаньоло и нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина вселило уверенность.

    Николо Дзаньоло

    Как ни странно, прошло уже более 30 лет с тех пор, как Франция в последний раз выиграла этот конкурс, невероятно долгий срок, если вспомнить, что конвейерное производство талантов на этой фабрике практически не прерывалось.

    Они надеются, что креативный полузащитник «Лиона» Уссем Ауар, который блистал в матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, вскроет для них защиту соперника, но обратите внимание и на пару центральных защитников «РБ Лейпцига» Ибраима Конате и Дайо Упамекано. Они нереально хороши.

    Уссем Ауар

    К тому же, есть еще и Англия, которая выиграла множество молодежных титулов в последние годы. Травма «ахилла» исключила участие Каллума Хадсон-Одои, а Джейдон Санчо пропустил этот турнир, из-за вызова в первую команду, но не стоит беспокоиться.

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    Кому они нужны, когда у вас есть парень вроде Джеймса Мэддисона, который создал больше моментов в 2018-19, чем любой другой игрок АПЛ. Не говоря уже о золотом мальчике «Сити» Филе Фодене, герое ЧМ-2017 среди юношей до 20 лет.

    Ну, а если вам нужна «темная лошадка», стоит обратить внимание на Польшу.

    Вернулась ли Италия?

    Состав хозяев заполнен под завязку, и главный тренер Луиджи Ди Бьяджо должен выиграть от тесного сотрудничества в рамках итальянской футбольной федерации. Восемь игроков уже получили опыт игры на высшем уровне, включая Дзаньоло, Кина и Сандро Тонали, которые все играли в команде U-19, занявшей прошлым летом второе место на Евро.

    Андреа Пинамонти

    Андреа Пинамонти был немедленно вызван в состав после того, как блеснул на чемпионате мира среди юношей до 20 лет на прошлой неделе, где Италия вышла в полуфинал. Синергия и опыт между возрастными группами обнадеживают.

    Естественно, многое ожидается от Кьезы и Николо Бареллы, которые уже вошли в состав старшей команды. В межсезонье пара, скорее всего, сменит клубы — сумма трансферов составит свыше 100 млн. евро, а «Ювентус» и «Интер» уже готовятся раскошелиться.

    Обратите также внимание на Мануэля Локателли, полузащитника «Сассуоло», который вырос, как на дрожжах, под руководством Роберто де Зерби. Он показал отличную игру против Хорватии в марте.

    Риккардо Орсолини

    Другим ключевым игроком команды Ди Бьяджо является Риккардо Орсолини, вингер «Болоньи», который закончил чемпионат Италии, набрав впечатляющую форму и забив восемь голов. Он достиг нового уровня в своем развитии после завоевания «Золотой бутсы» на ЧМ-2017 среди юношей до 20 лет.

    Ди Бьяджо, попавший в самую сложную группу с Испанией, Бельгией и Польшей, не имеет права на ошибку, и остается большой вопрос относительно того, сможет ли он раскрыть потенциал этой команды. Может ли он добиться успеха?

    Добавит ли «Яри Поттер» магии в игру Бельгии?

    В 17 лет бельгийский плеймейкер Яри Верхаерен — самый молодой игрок турнира. Юный выпускник академии «Андерлехта» приезжает в Италию неразогревшимся, поскольку школой, с ее экзаменами, оказалась для него важнее тренировочного лагеря.

    Тем не менее, бельгийцы были готовы подождать, пока Верхаерен обещает быть следующей сенсацией из Фландрии. Уроженец Антверпена уже ворвался в первую команду «Андерлехта», 18 раз появившись в стартовом составе в этом сезоне.

    Яри Верхаерен

    Интеллект Верхаерена компенсирует его недостаток физической мощи для игры на взрослом уровне. Скауты выделяют его своевременные пасы за спину защитникам на забегания партнеров. Он — яркая искра в монолитной бельгийской команде, которая бледно смотрится по сравнению с недавним золотым поколением в главной команде.

    Хаджи-мания

    Поговаривают, что урожай молодёжи в Румынии является лучшим в стране за последние годы. Сын Георге Хаджи, Янис, привлекает внимание по понятным причинам. «Вииторул», клуб, принадлежащий его отцу и тренируемый им же, привел 10 игроков в команду Мирола Рэдоя.

    «Брайтон» возлагает большие надежды на одного из них, опорного полузащитника/защитника Тудора Бэлуцэ, который присоединился к команде Премьер-лиги в январе, но остаток сезона провел в аренде у своего бывшего клуба.

    Рэзван Марин

    Рэзван Марин уже считается слишком хорошим игроком для этого уровня и представлял старшую команду в отборочных матчах Евро-2020. «Аякс» заполучил его после звездного года в льежском «Стандарде», где он приблизился к двузначным числам голов, забитых с центра поля. Нападающий Денис Дрэгуш также вызвал большой интерес со всего континента после своих выступлений в Лиге Европы за «Вииторул».

    Вопрос на 60 миллионов евро: готов ли Йович к «Реалу»?

    Нападающий сборной Сербии провозгласил себя «самым счастливым человеком в мире». Нетрудно понять, почему Лука Йович чувствует себя так после сказочного года во франкфуртском «Айнтрахте», который завершился переездом в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро.

    Эффективный бомбардир, о чем свидетельствуют пять голов, которые он отгрузил дюссельдорфской «Фортуне» за 46 минут в октябре прошлого года — 21-летний игрок извлекает максимум из минимума.

    Лука Йович

    Координация, тайминг и видение поля Йовича, который отлично играет обеими ногами, делают его смертельно опасным. Он также цепок и бьется до конца — в обоих матчах полуфинала Лиги Европы в этом году он забил «Челси», только чтобы уступить лондонцам по пенальти.

    Теперь под пристальным вниманием нам предстоит увидеть, как Йович справляется с шумихой и критикой, которые являются неотъемлемой частью существования игроков в Мадриде, ведь на этом Евро он теперь самый именитый игрок даже по сравнению с прочими молодыми звездами.

    Урожайный год для вратарей

    Даже в отсутствие Джанлуиджи Доннаруммы, который все еще имеет право по возрасту на участие в этом турнире, можно ожидать, что стандарт вратарской игры будет очень высоким.

    Ожидается, что Александр Нюбель из «Шальке» пойдет по стопам Мануэля Нойера и переедет в «Баварию». Румынский голкипер «Дженоа» Андрей Раду в этом сезоне произвел большое впечатление на Серию А, и его подвиги по отражению пенальти являются основной причиной, по которой Румыния впервые появляется на турнире с 1998 года, когда она была хозяйкой турнира.

    Александр Нюбель

    Его конкурент из «Сампдории», уроженец Индонезии Эмиль Аудеро сталкивается с жесткой конкуренцией за стартовую позицию в команде Италии с хрупким, но одаренным вратарем «Наполи» Алексом Меретом, что заставляет Ди Бьяджо принимать трудное решение. Родившийся и выросший в Удине, он хотел бы поднять трофей на «Дачии Арене» 30 июня.

    Ну а главным деликатесом этого урожая является поляк Бартломей Дронговский. Не найти никого, кто был бы в лучшей форме: он сделал рекордные 17 сэйвов в нулевой ничьей «Эмполи» с «Аталантой» в апреле. Если исходить из метрики xG, средний кипер допустил бы 6,03 гола в эту ночь.

    Бартломей Дронговский

    21-летний футболист отразил еще 10 ударов в дерби против родной для него «Фиорентины», и почти спас «Эмполи» от вылета из Серии А, заставив паниковать «Интер» в последнем туре, когда казалось, что он в одиночку помешает миланцам пробиться в Лигу чемпионов. Эти матчи принесли ему награду «Игрок месяца Серии А» в мае.

    Матчи группового этапа, которые нельзя пропускать

    Италия против Испании (воскресенье, 16 июня, 22:00 мск): Как и в прошлом месяце на велогонке Джиро д'Италия, турнир стартует в Болонье и сразу же становится тяжелым для хозяев, которым предстоит столкнуться с Испанией на «Ренато Даль-Ара».

    Команды встречались в товарищеском матче чуть менее двух лет назад, с почти теми же составами и это была игра в одни ворота. «Аззуррини» нужно показать, чему их научило поражение со счетом 0:3.

    Англия против Франции (вторник, 18 июня, 22:00 мск): Англия во вторник вступает в схватку с Францией в Чезене, и центре внимания умение Эрона Уан-Биссака и Райана Сессеньона растягивть игру, создавая пространство и позволяя Фодену и Мэддисону испытать на прочность впечатляющую защиту французов.

    Германия против Сербии (четверг, 20 июня, 22:00 мск): немцам не нужно знакомиться с Йовичем, в то время как «Бавария», несомненно, будет следить за тем, как Нюбель противостоит ему в Триесте. 0

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