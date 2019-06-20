Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. На гол Ричарда Санчеса в концовке первого тайма подопечные Лионеля Скалони сумели ответить лишь реализованным пенальти в исполнении Лионеля Месси. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Оптимизма мало

Журналисты аргентинского издания TyC Sports заявили, что не увидели ясности в игре своей национальной команды.

«Подопечные Лионеля Скалони с первых минут завладели инициативой, как и в недавнем матче с Колумбией, но долго не могли приблизиться к чужим воротам. Лишь после того, как Леандро Паредес стал активнее взаимодействовать с Лионелем Месси, игра оживилась.

Если судить только по контролю мяча, то Месси был героем встречи, вот только отсутствие свободного пространства не позволяло ему серьезно беспокоить Роберто Фернандеса. В первом тайме сборная Аргентины так и не нанесла ни одного опасного удара по чужим воротам.

На 37-й минуте Парагвай вышел вперед благодаря голу Ричарда Санчеса. Все началось с великолепного прохода Мигеля Альмирона, который убежал от инертных Роберто Перейры и Паредеса и выполнил прострел на свободного полузащитника "Олимпии".

В перерыве Серхио Агуэро заменил Перейру, и национальная команда вихрем помчала вперед. В одной из атак Лаутаро Мартинес пробил в перекладину. Эпизод завершился тем, что бразильский арбитр дождался подсказки VAR, а затем сам убедился, что защитник сборной Парагвая Иван Пирис задел мяч рукой. Назначенный пенальти сильным ударом реализовал Месси.

Однако ничью еще надо было отстоять, ведь вскоре Николас Отаменди явно нарушил правила на Дерлисе Гонсалисе в своей штрафной площади. Когда казалось, что все вот-вот развалится, своими умениями блеснул Франко Армани, отразив удар полузащитника с 11-метровой отметки.

В оставшееся время аргентинские футболисты проявили нетерпение, действуя без какой-либо ясности. Команда завершала матч с Анхелем Ди Марией и Матиасом Суаресом в составе. Контроль над мячом сохранялся, а вот угроз воротам соперника не было.

Лионель Скалони Главный тренер сборной Аргентины Выходом будет победа в заключительном матче. Нам повезло, что мы по-прежнему продолжаем борьбу. Мы должны чаще играть так, как во втором тайме с Парагваем, но более сбалансированно, чтобы контролировать игру. Первый тайм мы провели не очень хорошо, периодами действовали безрассудно. Мы не контролировали игру, не проводили атаки. У нас был четкий план, но реализовать его мы не смогли, так как постоянно теряли мяч. Соперник забил в результате первой же своей атаки, в нас это вселило неуверенность. Такой команде, как Аргентина, которая всегда стремится к победе, всегда тяжело переносить первый удар, но в перерыве мы донесли до игроков, что это всего один гол.

В ближайшее воскресенье состоится исторический матч, в котором придется обыгрывать Катар, чтобы выйти из группы. Вне зависимости от того, что случится в третьем туре, оптимизма пока мало», — говорится в материале.

Пагубное бездействие

Обозреватель Ole Серхио Маффеи раскритиковал игроков сборной Аргентины, которые бездействуют на поле, ожидая, что Лионель Месси сотворит чудо.

«Лео, опять же, стал жертвой отсутствия командной работы. В очередной раз он оказался в полной изоляции. Мяч хоть и доходил до него, но каким-то неестественным путем — передачи раз за разом были принудительными.

Для сборной Аргентины это уже обычная практика. Когда игроки наконец поймут, что не нужно во всех непонятных ситуациях отдавать передачу Месси, даже если он лучший футболист на поле? Знаменитая "Мессизависимость" стала очень вредной.

Проблема остается той же: десять игроков сборной отходят на второй план, выжидая спасительных действий от игрока "Барселоны". Но ведь он сам неоднократно говорил, что не способен в одиночку выигрывать матчи. И Аргентина до сих пор не знает, что с этим поделать.

Лионель Месси Нападающий сборной Аргентины Вижу, что команда уверена, что мы выиграем в следующем матче. Мы должны работать на команду и прибавлять. Честно говоря, немного обидно, что не удалось одержать победу, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд. Мы понимали, что будет тяжело. Мы по-прежнему ищем лучший наш состав, лучшую игру, хотим расти. В первые минуты матча мы хорошо контролировали мяч. После гола соперника мы немного посыпались, но во втором тайме отдали все силы и заработали ничью. Команда недовольна сложившейся ситуацией, так как мы не смогли победить, мы понимали, что сегодняшняя игра для нас ключевая. Знаем, что теперь должны побеждать в следующем матче. Это будет матч нашей жизни. Будет безумием, если мы не сможем выйти из группы, когда, по сути, из каждой группы выходят по три команды. Не сомневаюсь, что у нас это получится.

Не помогут ни крики, ни персональные разговоры пока остается бездействие со стороны большинства игроков, которые ждут чуда от лучшего футболиста вселенной», — констатирует Маффеи.

Армани стал героем

Редакция портала Clarin отметила игру вратаря сборной Аргентины Франко Армани, ставшего одним из героев встречи.

«Напряжение пронзило его тело, когда Франко Армани предстал перед очередным испытанием. Как будто его невероятных сейвов в "Ривере" было недостаточно. Арбитр стоял на линии ворот и ждал удара с пенальти, который мог стать приговором. И все же он угадал, куда пробьет Дерлис Гонсалес. Он бросился влево и прервал полет мяча, дав сильную эмоциональную разрядку. Крик и указательный палец как бы намекали на то, чтобы критики умолкли.

Сборная Аргентины обязана именно своему вратарю, который сохранил шансы на выход в четвертьфинал Кубка Америки.

А ведь раньше все очень сомневались в пригодности Армани. Дело в том, что до эпизода с пенальти от Гонсалеса он пропустил 12 голов в семи играх. Был период, в котором голкипер находился в замешательстве и делал ляп за ляпом, которые чуть не стоили ему места в заявке», — отмечается в тексте.

Нужна победа над Катаром

Корреспонденты TNT Sport Argentina подробно остановились на раскладах для сборной Аргентины перед заключительным туром группового этапа.

«Ничья сборной Аргентины с командой Парагвая поставила подопечных Лионеля Скалони в неудобное положение. Однако у них еще есть шанс выйти в четвертьфинал.

Для начала стоит отметить, что два первых места из каждой группы автоматически выйдут в плей-офф, еще две команды, занявшие третьи места, тоже квалифицируются в следующий этап. В случае с Аргентиной в любом случае не все зависит только от нее.

Если Аргентина обыграет Катар в воскресенье, то займет второе место в том случае, если Парагвай проиграет или сыграет вничью с Колумбией. Если же команда Скалони выиграет, а Парагвай победит Колумбию, то "бело-голубым" придется ждать, чтобы убедиться, что третьего места и четырех очков хватит для выхода в четвертьфинал.

Наконец, если аргентинцы сыграют вничью, то для попадания в плей-офф придется надеяться на чудо, поскольку им понадобится победа Парагвая над Колумбией с разницей хотя бы в два мяча. И это только для того, чтобы занять третье место и иметь на счету всего два балла», — отмечается в статье. 0