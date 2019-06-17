Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титул

Сплав молодости и опыта

Уругвайцы под мудрым и спокойным управлением Оскара Табареса продолжают прогрессировать, всегда думая о долгосрочной перспективе, но при этом добывая результат здесь и сейчас.

По статистике «небесно-голубые» были лучшей южноамериканской командой на прошлогоднем чемпионате мира. Год спустя остается признать, что они стали только сильнее. Старая гвардия в лице Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и Диего Година по-прежнему ведет партнеров за собой.

Кроме того, есть и многообещающее поколение молодых полузащитников, которые становятся старше и набираются опыта. При этом Уругвай не находится в поисках своей игры. Они точно знают, что делать на поле.

Это не означает, что отсутствует динамика изменений. Команда находится в состоянии постоянного строительства. В поисках идеального сочетания всегда есть варианты. То, что сработало в прошлый раз, не обязательно будет полезно в следующей игре.

Тактика времен ЧМ-2018

Эквадорцы с 24-й минуты играли в меньшинстве globallookpress.com

Победа над Эквадором показывает, как меняется мышление Табареса. У сборной много хороших центральных полузащитников и всех их сложно уместить в стартовый состав. На мундиале уругвайцы действовали с трио Матиас Весино — Родриго Бентанкур — Лукас Торрейра. Теперь Торрейра остался в запасе, Весино и Бентанкур остались в центре вдвоем, тогда как на флангах работают Найтан Нандес и Николас Лодейро.

Впервые такая схема использовалась в марте, когда Уругвай прошелся катком по Таиланду и Узбекистану (4:0 и 3:0) в мартовских поединках. Суарес и Кавани тогда не играли из-за травм, но новая расстановка разрабатывалась все равно под них. Два крайних полузащитника позволили форвардам действовать ближе друг к другу и к центру нападения, не отходя на фланги.

Лодейро потребовалось всего пять минут, чтобы открыть счет в поединке. В целом он постоянно терзал оборону эквадорцев на своем фланге, а Нандес выполнял эту задачу на противоположном. Обоих поддерживали фланговые защитники и делали это успешно.

Суарес и Кавани все еще голодны

Луис Суарес globallookpress.com

Эквадор тоже помог сопернику победить. Тренерский штаб обычно использовал схему 4-1-4-1, но в этот раз на поле вышел атакующий хавбек Анхель Мена, а в запасе остался Карлос Груэсо, в результате чего команда стала больше ориентирована на нападение. Трудно найти оправдание столь смелому шагу, а Мена в итоге стал жертвой замены после удаления правого защитника Хосе Кинтероса на 24-й минуте.

Уругвай в итоге оказался в полной безопасности. Это поднимает вопрос о том, будет ли возникать проблемы против следующих соперников при такой схеме? В похожий футбол уругвайцы уже играли против Саудовской Аравии на ЧМ-2018, когда добыли минимальную победу — 1:0.

В проблемами при схеме 4-4-2 сталкивалась и Англия — два центральных хавбека часто не успевают отрабатывать в защите. Табаресу, возможно, надо будет перестроить команду против более сильных оппонентов. На замену у уругвайцев вышли Торрейра и Федерико Вальверде. С тремя центральными хавами Кавани отошел ближе к левому флангу.

В итоге Кавани и Суарес отметились голами, показав впечатляющую игру. Ветераны все еще жаждут трофеев, а это главное. Молодые полузащитники тем временем стараются дотянуться до их уровня. Сборная Уругвая отправила сообщение всем соперникам в этот день — эта команда собирается выиграть турнир. 0