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    Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титул

    Сборная Уругвая начала турнир с разгромной победы

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    Луис Суарес и Эдинсон Кавани
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани
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    В первом туре группы С на Кубке Америки сборная Уругвая разгромила Эквадор со счетом 4:0 и добыла три очка. Агентинцы начали с поражения от Колумбии, Бразилия разобралась с Боливией, но команда все равно выглядела не лучшим образом. Именно Уругвай сумел заявить о себе, как о реальном претенденте на титул. Итоги минувшего поединка подвел автор ESPN Тим Викери.

    Сплав молодости и опыта

    Уругвайцы под мудрым и спокойным управлением Оскара Табареса продолжают прогрессировать, всегда думая о долгосрочной перспективе, но при этом добывая результат здесь и сейчас.

    По статистике «небесно-голубые» были лучшей южноамериканской командой на прошлогоднем чемпионате мира. Год спустя остается признать, что они стали только сильнее. Старая гвардия в лице Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и Диего Година по-прежнему ведет партнеров за собой.

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    • Кроме того, есть и многообещающее поколение молодых полузащитников, которые становятся старше и набираются опыта. При этом Уругвай не находится в поисках своей игры. Они точно знают, что делать на поле.

    Это не означает, что отсутствует динамика изменений. Команда находится в состоянии постоянного строительства. В поисках идеального сочетания всегда есть варианты. То, что сработало в прошлый раз, не обязательно будет полезно в следующей игре.

    Тактика времен ЧМ-2018

    Эквадорцы с 24-й минуты играли в меньшинстве
    globallookpress.com

    Победа над Эквадором показывает, как меняется мышление Табареса. У сборной много хороших центральных полузащитников и всех их сложно уместить в стартовый состав. На мундиале уругвайцы действовали с трио Матиас Весино — Родриго Бентанкур — Лукас Торрейра. Теперь Торрейра остался в запасе, Весино и Бентанкур остались в центре вдвоем, тогда как на флангах работают Найтан Нандес и Николас Лодейро.

    Впервые такая схема использовалась в марте, когда Уругвай прошелся катком по Таиланду и Узбекистану (4:0 и 3:0) в мартовских поединках. Суарес и Кавани тогда не играли из-за травм, но новая расстановка разрабатывалась все равно под них. Два крайних полузащитника позволили форвардам действовать ближе друг к другу и к центру нападения, не отходя на фланги.

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    • Лодейро потребовалось всего пять минут, чтобы открыть счет в поединке. В целом он постоянно терзал оборону эквадорцев на своем фланге, а Нандес выполнял эту задачу на противоположном. Обоих поддерживали фланговые защитники и делали это успешно.

    Суарес и Кавани все еще голодны

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Эквадор тоже помог сопернику победить. Тренерский штаб обычно использовал схему 4-1-4-1, но в этот раз на поле вышел атакующий хавбек Анхель Мена, а в запасе остался Карлос Груэсо, в результате чего команда стала больше ориентирована на нападение. Трудно найти оправдание столь смелому шагу, а Мена в итоге стал жертвой замены после удаления правого защитника Хосе Кинтероса на 24-й минуте.

    Уругвай в итоге оказался в полной безопасности. Это поднимает вопрос о том, будет ли возникать проблемы против следующих соперников при такой схеме? В похожий футбол уругвайцы уже играли против Саудовской Аравии на ЧМ-2018, когда добыли минимальную победу — 1:0.

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    • В проблемами при схеме 4-4-2 сталкивалась и Англия — два центральных хавбека часто не успевают отрабатывать в защите. Табаресу, возможно, надо будет перестроить команду против более сильных оппонентов. На замену у уругвайцев вышли Торрейра и Федерико Вальверде. С тремя центральными хавами Кавани отошел ближе к левому флангу.

    В итоге Кавани и Суарес отметились голами, показав впечатляющую игру. Ветераны все еще жаждут трофеев, а это главное. Молодые полузащитники тем временем стараются дотянуться до их уровня. Сборная Уругвая отправила сообщение всем соперникам в этот день — эта команда собирается выиграть турнир. 0

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