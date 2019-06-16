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    Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финала

    В решающем матче украинцы обыграли сборную Южной Кореи

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    Сборная Украины выиграла чемпионат мира U-20, одолев в финале сборную Южной Кореи — 3:1. Корейская сборная вышла вперед уже на 5-й минуте — Ли Кан Ин открыл счет с пенальти. Но через полчаса Украина сравняла счет благодаря Владиславу Супряге, который затем во втором тайме еще и вывел свою команду вперед. В конце игры Георгий Цитаишвили окончательно разбил сердца южнокорейцев, забив третий мяч. Squawka.com делает пять выводов после финала.

    1. Футболисты сборной Украины вписали свои имена в историю

    ЧМ-2019 U-20 был лишь четвертым турниром этого возраста, в котором принимала участие сборная Украины с момента распада СССР в 1991 году.

    На трех предыдущих турнирах Украина доходила максимум до 1/8 финала. До этой стадии украинцы добирались в 2001, 2005 и 2015 годах. Но 2019 год стал особенным.

    Сборная Украины
    ffu.ua

    Украина вышла в плей-офф с первого места после того, как обыграла США и Катар, а также сыграла вничью с Нигерией. Тем самым украинцы забронировали для себя вполне благоприятную встречу с Панамой на первой стадии плей-офф. Разгромив соперника со счетом 4:1, украинская сборная далее прошла Колумбию и Италию и впервые оказалась в финале.

    В решающем матче команда продемонстрировала характер — ее не сломил быстрый гол Южной Кореи. Украинская сборная упорно боролась за своего тренера и свою страну, чтобы выиграть второй чемпионский титул на юниорском уровне после победы сборной U-19 на чемпионате Европы 2009 года.

    Сборная Украины
    ffu.ua

    2. Южная Корея вошла в историю, несмотря на поражение

    Сборная Южной Кореи вошла в историю еще до того, как в финальном матче был сделан первый удар по мячу.

    Обыграв в полуфинале Эквадор, эта сборная стала первой в истории Южной Кореии командой, которая вышла в мировой финал. Естественно, южнокорейцы побили и свой предыдущий рекорд на чемпионатах U-20 — четвертое место в 1983 году.

    Уже на 5-й минуте произошло еще одно историческое событие, когда Ли Кан Ин реализовал пенальти — Южная Корея стала первой в истории азиатской сборной, которой удалось забить в финале ЧМ U-20. В 1981 году Катар проиграл ФРГ (0:4), а спустя 18 лет Япония с тем же счетом уступила Испании.

    Но именно на этом исторические рекорды Южной Кореи закончились. Она стала третьей азиатской сборной, которая проиграла в финале ЧМ U-20. Азия продолжает ждать своего первого победителя.

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    • 3. Супряга отблагодарил тренера за доверие

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сумел удивить стартовым составом — в нем было неожиданное изменение. Лучший бомбардир сборной Украины на турнире Даниил Сикан (4 гола) остался на скамейке запасных, а еще не забивавший Владислав Супряга вышел в основе.

    Поначалу это выглядело неудачным решением. Защита сборной Южной Кореи надежно закрыла Супрягу на первых минутах. Но тинейджер из киевского «Динамо» активизировался, когда его сборная нуждалась в нем, и забил по голу в каждом из таймов.

    Владислав Супряга
    ffu.ua

    При первом голе не обошлось без доли везения. Мяч отскочил к Супряге в центр штрафной, и 19-летний форвард сумел воплотить момент в гол. При втором голе Супряге также немного повезло в том, как мяч оказался у него в ногах, но он подработал его и хладнокровно переиграл голкипера.

    Но хет-трика случиться уже не могло — из-за травмы плеча Супряга был заменен на Сикана. Форвард «Динамо», безусловно, оправдал доверие тренера.

    4. Ли Кан Ин показал, почему может оказаться в «Реале»

    Пока Украина празднует свою победу, не стоит упускать из внимания и сборную Южной Кореи — как минимум за то, как она доминировала в некоторых моментах. Главной звездной этой команды был Ли Кан Ин, который забил с пенальти, но показал далеко не только это.

    Ли Кан Ин
    twitter.com/fifacom

    Воспитанник «Валенсии», обладая относительной свободой в атаке, был главным созидателем Южной Кореи на турнире. В матче против Украины он опустился чуть глубже в полузащиту, стараясь в первую очередь снабжать передачами О Се Хуна.

    Глядя на его игру, становится понятно, почему «Реал» положил глаз на этого 18-летнего футболиста, который отказался от возможности стать частью «Валенсии» в финале Кубка Испании против «Барселоны», чтобы присоединиться к сборной. Он точно не обойдется «Реалу» дешево — по некоторым данным, его отступные составляют 80 миллионов евро.

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    • 5. VAR сыграл свою роль

    В финалах чемпионатов мира всегда будет драма, независимо от того, о какой возрастной группе идет речь. Но перед этим финалом немногие ждали драму, связанную с VAR.

    Южная Корея с первых минут принялась атаковать правым флангом, и защитник украинской сборной Даниил Бескоровайный на линии штрафной сбил Хван Тэ Хена. Рефери Исмаил Эльфатх сперва показал, что нужно играть, но как только мяч покинул пределы поля, видеопомощник рефери пересмотрел эпизод.

    Исмаил Эльфатх
    squawka.com

    Повторы показали, что контакт был, но оставался вопрос — в штрафной или за ее пределами. Тако Эльфатх сам пошел смотреть видео. В итоге он указал на «точку» за нарушение правил на линии штрафной, и Южная Корея вышла вперед.

    Этот турнир был полон различного рода решений из-за VAR, так что было правильным, чтобы такой эпизод случился и в финале. 0

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