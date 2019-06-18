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    Чемпионская сборная Чили наказала Японию за молодость

    Реакция прессы на матч Чили — Япония

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    Варгас стал вторым бомбардиром в истории сборной Чили
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    В первом туре группового этапа Кубка Южной Америки-2019 сборная Чили со счетом 4:0 разгромила команду Японии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Начало матча не предвещало разгрома Японии

    «Сборная Чили начал матч лучше соперника. В ее действиях проявились опыт и интенсивность, которые помогли установить контроль над игрой. Тем не менее, по истечении четверти часа после стартового свистка Япония начала прибавлять благодаря комбинационной игре, используя вертикальные передачи, где очень активным был Такефуса Кубо», — пишет испанская Marca.

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    • «Действующий победитель турнира замедлился и пытался аккуратно держать мяч, поскольку испытывал проблемы с контратаками соперника. "Ла Роха" больше владела сферой, однако "Самураи" отличались большей остротой у ворот Габриэля Арисаса», — анализирует игру AS America.

    Чили провел чемпионскую игру

    «Япония зависит от хорошей формы Такефусы Кубо, но только лишь с ним она не способна побеждать. На исходе получаса игры Чили удалось навязать свою игру и проходить между линиями соперника. И хотя первый гол пришел после стандарта, победа подопечных Рейнальдо Руэды была полностью заслуженной», — убеждена бразильская Globo Esporte.

    «Вот он — двукратный чемпион двух предыдущих розыгрышей Копа Америки [2015-го и 2016-го годов]. Несмотря на отсутствие мячей в стартовые минуты, чилийцы сильно провели дебют поединка и четыре раза отметились в воротах азиатских оппоненнтов», — констатитрует аргентинская Olé.

    Япония поплатилась за молодость команды

    «Дружина Руэды показала себя в чемпионской форме. Для нее Кубок Южной Америки-2019 начался убедительной победой над самой неопытной версией команды Японии. Эрик Пульгар сделал почин потрясающим ударом головой в угол ворот», — хвалит победителей испанская Marca.

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    • «Победа была оформлена Эдгаром Варгасом, точному удару которого помогла удача. До разгрома же матч довели Алексис Санчес и тот же Варгас. Не проявляя милосердия, они заставили Японию расплачиваться за решение использовать на турнире молодой состав исполнителей».

    Варгас уже стал легендой сборной Чили

    «Для сборной Чили ключевой задачей было взять три очка. Тем не менее, команде Руэды еще многое нужно улучшить в своей игре. Они начали тяжело встречу, прежде чем войти в нее и выдать нужное выступление, которое, как они наверняка надеются, будет и в дальнейшем», — отмечает Goal.com.

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    • «Варгас неизменно результативен в составе сборной, и на сей раз он забил свои 37-й и 38-й голы за национальную команду. Тем самым он обошел самого Марсело Саласа и занял второе место в национальном списке бомбардиров, отставая на четыре мяча от Алексиса Санчеса, у которого теперь 42 взятия ворот». 0

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