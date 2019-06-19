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    История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыграла

    Проект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал

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    Инвестиции «Пари Сен-Жермен» в Неймара являются беспрецедентными в истории спорта: около 222 миллионов было уплачено за трансфер бразильца из «Барселоны» плюс контракт на 700 тысяч евро в неделю. Парижане снова стали чемпионами Франции, но в целом сезон для них не стал успешным. Автор Goal.com Питер Стонтон рассуждает о том, почему ПСЖ не удалось покорить Европу с одним из лучших игроков мира в составе.

    Травмы и дисквалификации — спутники нынешнего Неймара

    Даже на внутренней арене было не все гладко, ведь команда в четвертьфинале вылетела из Кубка лиги, а в финале Кубка Франции случилось поражение от «Ренна». Та игра завершилась позором для Неймара, который ударил фаната и был дисквалифицирован на три матча.

    Неймар также был отстранен на три поединка в еврокубках за критику официальных лиц после вылета из Лиги чемпионов. В итоге бразилец еще и получил травму, после которой сезон для него был фактически окончен. Все эти события подтвердили предположение, что глупо строить команду вокруг одной суперзвезды.

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    • Неймар получил травму ноги примерно в тот же период и годом ранее, когда парижане готовились к ответной игре с «Реалом» и в итоге не смогли пройти дальше в Лиге чемпионов. В этом году все могло сложиться иначе, если бы Неймар смог сыграть против «Юнайтед».

    Неймар — мировая звезда, но уже не на поле

    Неймар — король тусовок
    The Sun

    Руководители Qatar Sports Investments вложились не только в Неймара, но и в Килиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и других звезд. Конечной целью была победа в Лиге чемпионов, но до сих пор не удалось пройти дальше четвертьфинала.

    Травмы и дисквалификации Неймара перед ключевыми играми демонстрируют, что невозможно построить команду вокруг одного человека, даже если речь идет о самом Неймаре.

    Во французской Лиге 1 Неймар является лучшим футболистом, когда он находится в оптимальной форме. Он провел только 28 игр в минувшем сезоне, но этого было достаточно, чтобы забить 23 мяча и отдать 13 ассистов.

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    • Однако ходят слухи, что форвард также отказывался выходить на поле в ряде поединков, в том числе и после своего 26-го дня рождения в прошлом году. Не секрет, что у Неймара были привилегии от руководства на фоне партнеров. Более того, он имел прямую связь с президентом Нассером Аль-Хелаифи и жаловался на тактические занятия бывшего наставника Унаи Эмери.

    Компания друзей Неймара в Париже стала легендарной в плане ее численности, а недавное появление игрока на тренировке в Бразилии, когда он появился на личном вертолете, показало, насколько он далек от простых людей. Неймар — однозначно суперзвезда, но на поле ему уже далеко не всегда удается выглядеть безупречно.

    Руководству все надоело

    Нассер Аль-Хелаифи
    globallookpress.com

    Президент ПСЖ Аль-Хелаифи дал интервью France Football и сделал любопытное заявление. Он отметил, что Мбаппе вряд ли покинет Париж этим летом, но по поводу Неймара такой конкретики нет.

    «Футболистам придется выполнять свои обязанности даже больше, чем раньше. Их отношение к делу должно быть совершенно иным. Им придется делать больше, работать больше. Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этой точкой зрения, двери открыты. Чао! Я больше не хочу терпеть поведение звезд», — отметил Аль-Хелаифи.

    Это совпало с переменами в клубе. Леонардо был назначен спортивным директором. Кроме того, парижане готовы продать Неймара уже этим летом. Это предположение соответствует настроению руководства. Если покупатель появится, то бразилец покинет команду.

    Активно работает на трансферном рынке «Реал» и, если останутся деньги, в Мадриде готовы сделать предложение по Неймару. Не стоит забывать и про «Барселону», которая все еще скучает за бразильцем после его ярких выступлений за каталонцев несколько лет назад. Другое дело, что бюджет ограничен и сделка по бразильцу может оказаться для «Барсы» за пределами возможностей.

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    • Каким бы ни был исход, на этой неделе была подведена черта. Аль-Хелаифи заявил, что дни привилегий для суперзвезд завершены.

    «Я хочу, чтобы игроки были готовы отдать все за эту футболку и проект. Те, кто этого не понимает, могут обсудить это со мной. Да, есть контракты, но самое важное — работа на благо клуба. Никто не заставлял Неймара подписывать соглашение с нами. Он сознательно пришел сюда», — отметил президент.

    Таким образом, эра Неймара оказалась провальной, а клуб так и не смог покорить Лигу чемпионов в своем нынешнем формате. 0

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