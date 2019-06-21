КАН-2019. Пять фактов о расширенном турнире

Считаете, что вам хватает футбольных турниров в начале лета? Хорошо подумайте еще раз, потому что Кубок африканских наций уже не за горами.

Турнир стартует в пятницу, 21 июня, матчем группы A, в котором сборная Египта сыграет с командой Зимбабве.

Поскольку финал Лиги наций, групповой этап женского чемпионата мира и старт молодежного чемпионата Европы не дают нам покоя, многие болельщики, вероятно, мало что знали о предстоящем африканском первенстве. Обозреватель Squawka Стив Дженнингс выделил основные факты.

1. Формат турнира

Впервые в своей истории Кубок африканских наций расширился с 16 до 24 команд. Все они разделены на шесть групп, из которых в плей-офф автоматически выйдут две лучшие сборные.

Состав групп следующий:

Группа А: ДР Конго, Египет, Уганда, Зимбабве.

Группа B: Бурунди, Гвинея, Мадагаскар, Нигерия.

Группа C: Алжир, Кения, Сенегал, Танзания.

Группа D: Кот-д’Ивуар, Марокко, Намибия, ЮАР.

Группа E: Ангола, Мали, Мавритания, Тунис.

Группа F: Бенин, Камерун, Гана, Гвинея-Бисау.

Так же, как и на женском чемпионате мира, четыре лучшие команды, из занявших третьи места, также выйдут в 1/8 финала. Они будут определены по сумме набранных очков, при равенстве которых будут учитываться разница голов, количество голов и дисциплинарные баллы. При необходимости будет проведена жеребьевка.

Итак, мы поняли, какие сборные будут претендовать на плей-офф. Но какими могут быть пары 1/8 финала? Во многом это будет зависеть от тех, кто займет третьи места, но в целом расстановка такая:

Игра 1: Второе место группы A против второго места группы C.

Игра 2. Победитель Группы D против третьего места группы B/E/F.

Игра 3. Победитель группы B против третьего места группы A/C/D.

Игра 4. Победитель группы F против второго места группы E.

Игра 5. Победитель группы E против второго места группы D.

Игра 6. Победитель группы C против третьего места группы A/B/F.

Игра 7. Второе место группы B против второго места группы F.

Игра 8. Победитель группы A против третьего места группы C/D/E.

В четвертьфинале победитель игры 1 встретится с победителем игры 2, победитель игры 3 встретится с победителем игры 4 и так далее. Лучшая из четырех команд среди игр 1 и 2 сыграет с лучшей из четырех команд среди игр 3 и 4 в полуфинале и так далее.

Финал состоится на Каирском международном стадионе 19 июля.

2. Фавориты турнира

Главным фаворитом на триумф считается Египет, который примет турнир. «Фараоны» побеждали на Кубке африканских наций семь раз, больше, чем любая другая команда. В последний раз они поднимали кубок над головой в 2010 году, а в 2017 году уступили в финале, но с тех пор Мохамед Салах добился значительного прогресса, так что теперь все должно пойти по иному сценарию.

Сенегал также входит в число претендентов на то, чтобы забрать трофей домой. Эта сборная ранее не побеждала на КАН, но, подобно Египту, у нее в составе есть нападающий «Ливерпуля» (Садио Мане), который способен вдохновить партнеров на успех.

Далее стоит вспомнить Нигерию, которая в прошлом трижды побеждала на континентальном первенстве. В семи случаях она входила в тройку сильнейших, являясь самой стабильной участницей соревнований. Капитан и бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел постарается привести команду к славе.

Или, может быть, пришло время Ганы повторить успехи прошлого. Эта сборная побеждала на Кубке африканских наций четырежды, но ни разу с 1982 года. В 2010 и 2015 годах команда играла в финалах, однако спотыкалась на последнем препятствии.

Кот-д’Ивуар — последняя сборная в нашем списке фаворитов. В последний раз эта команда выигрывала КАН в 2015 году, в общей сложности завоевав второй трофей. Достаточно ли у подопечных Ибраима Камара сил, чтобы добиться триумфа в третий раз в истории?

3. Использование VAR

В одной из африканских стран на этой неделе активно обсуждали тему VAR. Дело в том, что на женском чемпионате мира эта система позволила сборной Франции повторно пробить пенальти в ворота команды Нигерии.

Вратарь сборной Нигерии Чиамака Ннадозие, отразившая первую попытку соперницы, получила наказание за то, что отошла от линии ворот на несколько сантиметров до того, как был выполнен удар.

Подобных ситуаций на групповом этапе Кубка африканских наций ждать не стоит, а все потому, что VAR на турнире начнет действовать только с четвертьфинальной стадии.

Официальное заявление об этом Египетская футбольная ассоциация сделала еще в январе, так что многие команды знали, что со старта никакого VAR не будет.

4. Дебютанты КАН

Вышеупомянутые фавориты неоднократно принимали участие в Кубке африканских наций. Впрочем, из-за расширения турнира, отдельные сборные получили возможность впервые попасть на столь крупное соревнование.

В 2019 году дебютантами КАН станут три команды: Мадагаскар, Мавритания и Бурунди. Именно с ними, вероятно, будут связаны некоторые эмоциональные моменты первенства.

Шесть сборных, приехавших на Кубок африканских наций, не входят в топ-100 рейтинга ФИФА, поэтому для них даже выход в финальную часть турнира считается большим достижением.

5. Пятерка игроков, за которыми нужно следить

Двое игроков, которые разделили «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги сезона 2018/19 (Салах и Мане), вероятно, получат много внимания на Кубке африканских наций, но еще одна звезда английского чемпионата тоже не должна оставаться в тени. Уилфред Ндиди из «Лестера» усилил полузащиту сборной Нигерии, стремясь повторить свою выдающуюся игру уже в составе национальной команды.

Вильфрид Заа тоже постарается сохранить клубную форму, перенеся ее на международный уровень. В минувшем сезоне вингер «Кристал Пэлас» впервые забил больше десяти голов. Ему придется выйти на первый план, если Кот-д’Ивуар зайдет далеко. С учетом этого его можно считать темной лошадкой в борьбе за «Золотую бутсу».

Еще одним игроком, для которого минувший сезон стал лучшим по результативности, был Хаким Зийех из «Аякса». Невероятный марокканец, которым интересуются многие топ-клубы Европы, забил 21 гол во всех турнирах. Безусловно, ему хочется помочь своей сборной, за которую он отличился 14 раз в 25 играх.

В то же время Николя Пепе зарабатывал дополнительную похвалу во Франции, где играл за «Лилль», с которым финишировал вторым в Лиге 1. Его тандем с Заа в сборной Кот-д’Ивуара выглядит устрашающе. Если он еще и достойно выступит на КАН, то привлечет дополнительный интерес со стороны таких клубов, как «Манчестер Юнайтед».

Напоследок выделим юного игрока «Реала» Ашрафа Хакими, который уже отыграл половину арендного срока в дортмундской «Боруссии». Он один из тех, за кем стоит наблюдать в составе сборной Марокко.

Удивляет его универсальность, ведь 20-летний парень способен сыграть не только на обоих флангах обороны, но и на позиции центрального защитника. Кубок африканских наций станет для него проверкой на способность быть элитным футболистом. 0