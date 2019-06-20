Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»

«Спартак» официально объявил о прекращении трудовых отношений с двумя ветеранами. 32-летний теперь уже бывший капитан «Спартака», хавбек Денис Глушаков и его ровесник, защитник, Дмитрий Комбаров, расторгли контракты по обоюдному согласию.

Глушаков и Комбаров — все

«32-летний теперь уже бывший капитан "Спартака", хавбек Денис Глушаков и его ровесник, защитник, Дмитрий Комбаров, расторгли контракты, как говорится в сообщении сайта московского клуба, по обоюдному согласию. Оно стоило обоим футболистам половины от сумм зарплат, остававшихся до конца сроков прерванных соглашений — договоры были рассчитаны еще на год, до июня 2020 года. Глушаков потерял пятьдесят процентов от 2,7 миллиона евро, Комбаров — от 2,3 миллиона.

Денис готова подписать команда-новичок РПЛ "Сочи". Она же рассчитывает и на Дмитрия, но у него еще есть предложение от "Крыльев Советов".

Значительная часть болельщиков восприняла уход Глушакова с воодушевлением. Так крупнейшее фанатское объединение красно-белых "Фратрия" поддержало решение прекратить сотрудничество с полузащитником.

Глушаков выступал за "Спартак" с лета 2013 года, провел 173 официальные встречи, забив 23 гола. В составе москвичей он стал чемпионом России в 2017-м, тогда же взял Суперкубок страны. Комбаров играл за красно-белых с 2010 года — 274 матча, 27 мячей. В его активе также золото-2017 и победа в Суперкубке», — подвел итог выступления футболистов журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке»

«Чемпионский год — лучший в карьере Глушакова. Он, окрылённый полученной капитанской повязкой и приходом энергичного итальянского тренера, летал по полю, вёл за собой команду, забивал голы во всех ключевых матчах — "Ростову" в октябре (1:0), ЦСКА в домашнем дерби (3:1), "Амкару" фантастическим ударом в девятку на последних секундах (1:0), "Рубину" на заснеженном поле в декабре (2:1), ЦСКА на 3-й Песчаной в почти золотой битве (2:1). А в другой важнейшей игре весны с "Зенитом" (2:1) Денис отдал классную результативную передачу на Промеса. В том сезоне-2016/17 в стране не было футболиста ярче (не говорим "лучше", "ярче" — более правильное слово), чем Глушаков.

Денис не ограничивался подвигами на поле. Он дерзко вёл социальные сети, всегда первым публиковал победные командные фотографии из раздевалки, выдавал пламенные реплики в микст-зонах и СМИ, везде защищал партнёров и тренера. По итогам сезона РФС признал Глушакова лучшим футболистом сезона. И это было абсолютно справедливо.

Но главное признание Денис получил от болельщиков, которые повсюду называли его настоящим капитаном», — вспоминает чемпионский год Глушакова в «Спартаке» корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Настоящий капитан или похороны?

«Вспоминая вопли фанатов о том, что Глушаков "слил" Карреру, никак нельзя не упомянуть тот факт, что еще во времена работы Славена Билича в "Локомотиве" именно Глушаков имел честь сообщить миру, что хорватскому тренеру не хватает характера. Это никак не подтверждает или опровергает тот или иной тренерский "слив", но о фигуре личности игрока представление уже имеется и оно, как бы помягче сказать, не совсем здоровое.

Думаю, что никто не станет спорить: чемпионская осень была лучшей в карьере Глушакова. Я подчеркиваю, именно осень. Чемпион у нас с некоторых пор определяться стал весной, так что тот самый чемпионский сезон надо было довести до фактической победы. Так вот уже весной Глушаков выглядел слабее себя осеннего. Идеальный сезон из игроков "Спартака" провел тогда Роман Зобнин, чего про Глушакова нельзя было сказать при всем желании.

Не успела остыть сковородка Твиттера после объявления об уходе Глушакова, как поставили разогревать новую порцию варева: "Спартак" расстается с Дмитрием Комбаровым. Час расставания пробил и далее по тексту.

Кстати, а вы помните, что когда в "Спартаке" работал Валерий Карпин, он на несколько матчей (по вынужденной причине) ставил Комбарова в середину поля. И получалось очень даже неплохо! Да, он конечно игрок фланговый, но главная его беда, как и Глушакова, и вообще многих других наших игроков заключалась в том, что они не смогли стать универсалами даже не местном, российском уровне.

Жизнь продолжается. 32 года — для футбола это пока еще не старость. Нам остается лишь немного подождать и мы узнаем где продолжат карьеру Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров», — резюмировал автор «Советского Спорта» Александр Федоровский.

Вынужденная очистка организма

«"Спартак" принялся за очистку организма слишком поздно, потеряв минимум полгода. Ставить клизмы и пить отвары лекарственных трав для выведения шлаков и токсинов надо было прошлым летом. Хорошо, тогда пациент еще не слишком жаловался, адреналин подавлял боль и неприятные ощущения. Чемпионство, победа в Суперкубке — все замечательно. Но уже в октябре 2018-го пришлось обращаться к врачам. Как следствие — расставание с Массимо Каррерой.

"Слив" Карреру, поставив себя на ступень выше всех (чем еще можно объяснить то переодевание команды в футболки с цифрой "8"), Глушаков развалил чемпионский "Спартак". Больше не было единства между командой и болельщиками. Началось противостояние, победителя в котором быть просто не могло. Аудиозаписи, скриншоты телефонных переписок, откровенно слабая игра и необходимость Олега Кононова ставить в состав футболиста, имеющего блат, — доказательств против Дениса набралось вагон и маленькая тележка.

А еще параллельно всплыли семейные дрязги Глушакова. Обращение в суд с требованием забрать себе дочек и получать от неработающей супруги Дарьи 80 тысяч алиментов в месяц — это край. Измена, потом наплевательское отношение к собственным детям. Клеймо не только на самом футболисте, но и на клубе в целом. Это самый настоящий репутационный ущерб.

Уходит и 32-летний Дмитрий Комбаров. Тот самый, что вместе с Глушаковым входил в "Ромашку". Он себя очернить ничем не успел. Наверняка поддерживал друга, но без перегибов. Играл отвратительно, но что поделаешь. Хорошо хоть как человек и семьянин оказался другим. Однако и его время в "Спартаке" прошло. Спасибо за чемпионство, но дальше красно-белым стоит двигаться с кем-то помоложе, поточнее, поизобретательнее», — написал в своем материале специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Глушаков и его спартаковский развод

«Несмотря на резкое недовольство болельщиков "Спартака" в адрес Глушакова, Олег Кононов не просто пошёл в контры с фанатским движением клуба, раз за разом выпуская Дениса на поле, но он ещё и оставил капитанскую повязку на плече скандального футболиста. Это просто взбесило активное фанатское движение "Спартака". И если бы Глушаков был героем на поле… Но здесь произошёл феноменальный провал в матче Кубка России с "Тосно", где Денис вышел на замену на 81-й минуте. На последних секундах дополнительного времени не смог реализовать голевой момент, в серии послематчевых пенальти допустил решающий промах.

После этого карьера Глушакова полетела в тартарары. И наш герой начал обрастать скандалами с космической скоростью. Здесь и громкий развод с женой, спрятанные деньги, измены и прочие неприятные вещи. Здесь и всплывшая переписка Глушакова, в которой становится понятно, что он откровенно пытался слить Массимо Карреру из "Спартака"… В общем, год выдался для Глушакова тяжелейшим на всех фронтах. Болельщики красно-белых теперь его откровенно ненавидели, в сборной России о нём и не вспоминали, и в личной жизни настоящая беда… Денис пытался справиться с такими ударами полной самоотдачей на поле. Он очень старался, временами забивал, но выйти на свой прежний уровень так и не сумел.

Болельщики "Спартака" прощать его не собирались и вот теперь всем окончательно стало понятно, что у Глушакова нет будущего в клубе. Он покинул "Спартак" вместе со своим верным напарником Дмитрием Комбаровым. Оба стали свободными агентами и теперь могут самостоятельно выбрать себе новую команду. С большой долей вероятности Глушаков и Комбаров перейдут в "Сочи", но это уже совсем другая история», — привел в своей статье автор ФНК Кретов Максим. 0