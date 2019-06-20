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    Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам

    Московский клуб должен стать народным в 2023 году

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    Леонид Федун
    Леонид Федун
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    В своем последнем интервью владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании сделать клуб народным. По словам функционера, в 2023 году контрольный пакет акций перейдет в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики «красно-белых». Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Мало конкретики

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров заметил, что в словах Леонида Федуна было мало конкретики. По его мнению, более детальные планы должны появиться ближе к зиме.

    «Пока слишком мало конкретики, и мы имеем дело с долей допущения в смысловой трактовке слов владельца "Спартака".

    Предположим, что владельцы акций/члены клуба получат возможность влиять на кадровую политику. Например, участвовать в выборе главного управляющего оперативной деятельностью "красно-белых" — президента, избираемого на определенный срок голосованием.

    Что еще? Полагаю, стоит присмотреться к организации деятельности нескольких представителей испанской Примеры — "Реала", "Барселоны", "Атлетика" и "Осасуны", а также гранда лидера немецкой Бундеслиги — "Баварии". Достаточно интересен в нашем случае кейс команды MLS "Сиэтл". Выдумать что-то свое — процесс трудоемкий и, вероятно, маркетологам "Спартака", которым предстоит облечь идею босса во что-то конкретное, предстоит изучать опыт именно этих клубов.

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    • Так или иначе, аудитория получила идею, которую предстоит жарко обсуждать, а что-то вроде бизнес-плана появится, предположу, не ранее зимы.

    Пока же нужно организовать рабочую группу с привлечением тех, кому предстоит в будущем участвовать в управлении клубом — людей с трибун. А что же сам Федун? Он в этой конструкции, вероятно, получит статус болельщика. Главного», — считает Егоров.

    Заигрывать с болельщиками надо, но не до такой степени

    Колумнист bobsoccer.ru Александр Владыкин отнесся к словам Леонида Федуна о передаче клуба болельщиков с некой долей скептицизма, поскольку так и не понял, какова будет их роль и ответственность.

    «С точки зрения передачи власти в клубе болельщикам (раз уж это народная команда), сейчас как-то даже неудобно говорить. Сидят ли эти люди на фанатской трибуне или в богатых ложах. О чем это вообще? О каких-таких всенародных выборах президента или генерального директора клуба, например, можно мечтать? О каких реальных акционерах, прекрасно понимающих, что, "маленькие дети — маленькие проблемы, большие дети — большие проблемы". Понимающих, что, чем больше амбиций у клуба, тем больше затрат и финансовых потерь, убыточности. История всех великих клубов говорит именно об этом. То есть, "Спартак" можно отдать народу, только через какое-то время, когда команда станет рушиться на глазах, опускаясь все ниже — уже сам народ начнет требовать новой революции. И прихода кого-то, кто может навести порядок.

    В этой связи очень любопытно, например, на каких принципах будет строиться команда под управлением Олега Кононова? От ветеранов, мешавших фанатам, избавились, молодых толком не наиграли, усиления в лице тех, кто уже готов показывать современный эффективный футбол — пока нет. Одни обещания. Ждать середины августа, когда, по словам Леонида Федуна, в трансферных делах начнется "тусня"? Это, к слову, уже потерять целый месяц чемпионата страны. Да и, как правило, на такого рода "тусовки" надо выходить с толстым кошельком. Есть ли он или есть ли желание раскошелиться? Сегодня Олегу Кононову одно доверие, а завтра — совсем другое. Тренерская судьба, ничего личного… Кстати, тренера в 2023 году болельщики тоже будут сами выбирать?

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    • Я уверен, что многие меня могут не понять, поскольку отношение к нынешнему владельцу "Спартака", судя по репликам болельщиков на нашем портале, весьма скептическое, но… Сегодня мне ясно, кто платит, кто заказывает музыку, кто отвечает и болеет за "народный клуб". Этого человека и хвалят, и ругают. Это нормально. Леонид Федун сам выбрал эту дорогу и понимал, чем ему это может грозить. И он тащит этот воз. Но сегодня я понимаю главное: он — гарант финансовой стабильности "Спартака", самого его существования. А вот болельщики у руля клуба? Они будут гарантом чего? Заигрывать с болельщиками можно и даже, наверное, где-то необходимо. Но не до такой же степени…», — убежден Владыкин.

    Подобные обещания уже звучали

    Журналист Rusfootball.info Григорий Каленов напомнил, что Леонид Федун уже много раз обещал передать «Спартак» в управление народу, но так и не сделал этого.

    «Президент рассказал, что в 2023 году хочет всё-таки передать "Спартак" болельщикам: контрольный пакет акций будет принадлежать некоммерческой организации, якобы болельщикам "красно-белых" (как это всё будет выглядеть на деле — туманно).

    Это не первый раз. Федун собирается провернуть это с того момента, как стал в "Спартаке" главным. Сначала говорил, что устроит это, когда москвичи снова возьмут чемпионство. Потом — когда клуб станет самоокупаемым. В 2013-м Федун сказал, что всё изменится, когда будет достроен стадион и удастся нарастить выручку в три-четыре раза.

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    • Теперь — новый горизонт и новые планы. Сдержит ли президент "Спартака" своё слово на этот раз, совершенно неясно. Но верить ему уже сложно. Экономическая ситуация в стране лучше за последние годы не стала, а о самоокупаемости клубы продолжают только мечтать. Так что даже новых оправданий находить не придётся», — подчеркивает Каленов.

    Новый этап масштабных планов

    Вадим Кораблев в своем блоге на sports.ru тоже вспомнил прошлые обещания Леонида Федуна, отметив, что в 2015 году он даже собирался прекратить руководить «Спартаком», но через несколько месяцев передумал.

    «В мае 2015-го Федун обратился к болельщикам на сайте клуба, в письме был такой фрагмент:

  • Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака» и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам.
  • Леонид Федун

    • При этом Федун перечислил, что хорошего сделал для команды за время правления:

    1. Лучший в стране стадион.
    2. Академия признана образцовой не только в России, но и в Восточной Европе, десятки воспитанников играют в сборных всех возрастов.
    3. Прочная финансовая база.
    4. За 10 лет не было ни одной задержки с выплатами игрокам и партнерам.
    5. Клуб полностью соответствует требованиям финансового fair play.
    6. "Спартак" пять раз брал серебро премьер-лиги.
    7. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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    • Он подчеркнул, что продолжит финансировать команду, но не будет заниматься руководством. Источники ТАСС в клубе говорили, что о заявлении Федун никого не предупреждал, и другие руководители сильно удивились.

    Федун, может, и хотел забыть о "Спартаке" и отдохнуть, но его хватило только на несколько месяцев, за которые он старался не комментировать ситуацию в команде. А уже в августе 2016-го он лично уволил Аленичева.

    И вот начался новый этап. Этап громких обещаний и масштабных планов», — пишет Кораблев. 0

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