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    Лето «Зенита»: чемпионская перестройка

    Все о подготовке к новому сезону санкт-петербургского «Зенита»

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    Санкт-Петербургский «Зенит» в межсезонье намерен укрепить состав, чтобы защитить чемпионский титул и достойно выступить в еврокубках.

    Короткий отпуск

    27 мая игроки и тренеры «Зенита» ушли в летний отпуск в статусе чемпионов России. Отдыхать, правда пришлось не всем.

    Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев c 30 мая вместе со сборной России начали подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

    Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Роберт Мак готовился в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.

    14 июня «Зенит» завершил летний отпуск и приступил к подготовке к новому сезону.

    В первой тренировке команды Сергея Семака приняли участие футболисты, не выступавшие в матчах национальных сборных, в том числе вернувшиеся из аренд Лука Джорджевич и Егор Бабурин.

    Перед началом занятия игроки поздравили с прошедшим днем рождения Антона Заболотного, после чего провели серию беговых и игровых упражнений.

    Новый тренер

    Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошел в штаб Сергея Семака и 14 июня официально приступил к работе.

    39-летний специалист ранее работал в «Локомотиве», сборной России, мадридском «Реале», «Ливерпуле» и китайском «Хэбэй Чайна Форчун».

    Ледесма сменил тренера «Зенита» по физподготовке Исаака Серрано, который ушел из клуба. Он работал в Петербурге с 2016 года.

    Первый сбор — в Австрии

    До 18-го июня «Зенит» продолжит работу в Петербурге; во вторник команда отправится в Австрию на тренировочные сборы, где пробудет до конца месяца и проведет 4 товарищеских встречи.

    Команда будет работать в Зальфедене по 29 июня. 21 июня сине-бело-голубые сыграют с австрийским «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».

    29 июня команда Сергея Семака проведет в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во второй — с белградской «Црвеной Звездой».

    Первый официальный матч сезона-2019/20 сине-бело-голубые проведут 6-го июля в Москве: там «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России.

    С кем «Зенит» расстанется?

    В первую очередь, пришла пора прощаться с ветеранами. 36-летний защитник Александр Анюков после матча 30-тура с «Енисеем» допустил, что может закончить выступления после завершения сезона-2018/19.

    «Зенит» намерен предложить Анюкову место в системе клуба, возможно — тренерскую должность в одной из команд.

    А вот 35-й летний Юрий Жирков, чей контракт закончился, останется в команде — по завялению гендиректора «Зенита» Александра Медведева. Питерцы сделали предложение Юрию еще в мае и он настроен остаться в команде.

    Кроме того, «Зенит» хочет избавиться от полузащитника Клаудио Маркизио. Петербуржцы хотят расторгнуть с итальянцем контракт, который действует до лета 2020 года.

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    • Сейчас игрок восстанавливается от травмы и операции на колене. Последний раз на поле он выходил 12 февраля и сможет снова сыграть не раньше сентября-октября.

    «Зенит» намерен предложить Маркизио компенсацию в размере 1,5 миллиона евро — это половина годовой зарплаты.

    Кроме того, по сообщениям СМИ, «Зенит» летом планирует расстаться с нападающим Антоном Заболотным, хавбеком Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллиным​.

    При этом, по данным источника, речь идет о продаже футболистов, а не об аренде. Клуб может также расстаться с хавбеками Робертом Маком и Эрнани, если поступит достойное предложение.

    По поводу Набиуллина переговоры с «Зенитом» уже ведет «Ахмат». Речь идет об аренде 24-летнего игрока на следующий сезон. В минувшем сезоне Набиуллин 11 раз выходил на поле в матчах РПЛ.

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    • Грозненцы готовы подписать футболиста только при условии, если «Зенит» будет платить ему 60-70% зарплаты.

    Еще один игрок, чей трансфер принадлежит «Зениту», может оказаться в Казахстане. 24-летний Андрей Панюков минувший сезон провел на правах аренды в «Урале», а теперь на него глаз положил алма-атинский «Кайрат».

    И, наконец, окружение нападающего Эмилиано Ригони, по информации аргентинских инсайдеров, хочет, чтобы игрок покинул «Зенит».

    В прошлом году он играл очень мало и не попал на международные соревнования и теперь хочет перейти в «Боку Хуниорс».

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    • Напоследок упомянем желание нападающего Артема Дзюбы попробовать силы в АПЛ. На примере Федора Смолова, мы видели, как кончаются эти истории.

    Топ-клубам россияне не нужны, а перебираться в «Вест Хэмы» те считают ниже своего достоинства. К тому же «Зенит» намерен удержать Дзюбу всеми силами, так что все закончится лишь более выгодным контрактом.

    Трансферные слухи

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал усиление команды, с которым «Зенит» «сможет играть с любым соперником».

    Итальянская пресса сообщила об интересе петербургского клуба к центральному защитнику «Торино» Лянко Войничу.

    Лянко — бразилец с сербскими корнями, воспитанник клубов «Ботафого» и «Сан-Паулу». Зимой 2017 года пресса писала про интерес к нему от мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса».

    Лянко

    В СМИ также неоднократно мелькали новости о желании «Зенита» укрепить вратарскую позицию. В прессе фигурировали фамилии вратаря «Арсенала» Михаила Левашова и Дениса Щербицкого из белорусского БАТЭ.

    Об «интересе из Петербурга» говорил в интервью 22-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов.

    Кроме того, СМИ ообщали, что «Зенит» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Спартака» Даниле Прошлякову, но тот не хочет играть во второй команде, а места в первой ему гарантировать не могут. 0

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