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    Федун намерен передать власть над клубом болельщикам «Спартака»

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем намерении сделать клуб народным.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    По его словам, в 2023 году контрольный пакет акций перейдет в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики «красно-белых».

    «После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования "Спартака", которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию.

    И сегодня мой тезис заключается в том, что "Спартаком" должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на "Спартак" ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

    Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры — и "Барселону", и "Реал", и "Баварию", и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что "Спартак" — народная команда, и она должна управляться ее народом», — приводит слова Федуна «Чемпионат». 0

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