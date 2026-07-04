1/16 финала закончилась очередным безумием в овертаймах. Египет прошёл Австралию по пенальти после вратарской замены, которая не сработала, Колумбия спокойно убрала Гану и всё увереннее смотрит дальше по сетке плей-офф, а Аргентина и Кабо-Верде сыграли матч, который уже можно разбирать на вечные хайлайты. Месси с 20-м голом на чемпионатах мира, Возинья против всех, два камбэка маленькой островной сборной и победный автогол в дополнительное время.

Египет — Австралия 1:1, пен. 4:2

1/16 финала

Египет впервые на этом турнире проводил матч, в котором нужно было не просто терпеть, а пройти дальше любой ценой. Австралия начала ярко: Кристиан Вольпато быстро попал в перекладину дальним ударом, но затем Египет взял игру под контроль и открыл счёт уже на 13-й минуте. Карим Хафез подал слева, а Эмам Ашур пришёл на дальнюю штангу и головой отправил мяч в ворота. Для Ашура это уже второй важный гол на турнире, и снова в момент, когда Египту нужно было почувствовать, что он может ждать подвигов не только от Салаха.

Египтяне празднуют гол globallookpress.com

Австралия потеряла Джордана Боса перед перерывом из-за тяжёлой травмы, но после паузы всё равно вернулась. Айден О’Нил подал со штрафного, а Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота, и кстати, это уже второй его автогол на ЧМ — редкое и неприятное достижение. Отдельный вопрос, должен ли был Хани вообще оставаться на поле, поскольку несколькими минутами ранее египтянин получил удар по голове, лежал без движения, но после проверки продолжил игру. В концовке Египет мог закрыть всё без серии пенальти. Салах, который явно не был на сто процентов готов после проблем с задней поверхностью бедра, всё равно здорово подал на Рами Рабья, а Патрик Бич вытащил мяч из-под перекладины. Это был сейв, который на полчаса оставил Австралию в турнире.

Австралийцы празднуют гол globallookpress.com

Перед серией Тони Попович решил пойти на риск, снял с игры Бича и выпустил Мэтью Райана специально под пенальти. Ход напомнил знаменитую замену Нидерландов с Тимом Крулом в 2014 году, но здесь магии не случилось. Гарри Суттар пробил выше, 18-летний Лукас Херрингтон попал в перекладину, а Египет реализовал все четыре удара. Салах забил паненкой, а Хоссам Абдельмагид поставил точку. Теперь Египет выходит на Аргентину, а вот Австралия уезжает с ощущением, что была совсем рядом, но её главный трюк сработал против неё же.

Хоссам Абдельмагид globallookpress.com

Аргентина — Кабо-Верде 3:2

1/16 финала

Этот матч должен был быть красивой, но короткой главой в сказке Кабо-Верде. Самая маленькая страна в истории плей-офф ЧМ против действующих чемпионов мира, 525 тысяч человек против футбольной империи, Возинья из португальской второй лиги против Месси. Дебютанты, которые ещё не выиграли ни одного матча на турнире, против команды, которая приехала защищать титул. А потом началось, как говорится, абсолютное кино.

Аргентина вернула Месси в старт, и на 29-й минуте всё будто бы пошло по ожидаемому сценарию. Лисандро Мартинес поднял голову и забросил мяч за спину обороне — Месси принял левой, следующим касанием пробил мимо Возиньи и оформил свой 20-й гол на чемпионатах мира. Ещё один рекорд и ещё один момент, где всё выглядит неизбежно. Кабо-Верде должно было сломаться именно здесь, но эта команда весь турнир отказывалась соответствовать своему статусу. Она уже удержала Испанию, вытолкнула Уругвай в кризис и прошла группу с таким упрямством, что сам факт её присутствия в плей-офф стал максимально заслуженной историей.

Гол Месси globallookpress.com

На этот раз ответил Дерой Дуарте. Райан Мендеш нашёл момент для передачи, Дуарте убежал за спину Лисандро Мартинеса и пробил мимо Эмилиано Мартинеса. 1:1, за воротами Аргентины начался праздник с барабанами, танцами и слезами. Эти люди на трибунах в Майами понимали, что видят страницу истории своей страны.

Дерой Дуарте globallookpress.com

Дальше началась отдельная дуэль между Месси и Возиньей. 40-летний вратарь уже стал лицом Кабо-Верде на этом ЧМ, но против Аргентины он будто решил продлить легенду ещё на день. Возинья вытащил выход Месси один на один, прочитал его попытку быстро пробить штрафной, справился с рикошетом после ещё одного стандарта, а до этого спокойно работал ногами под прессингом, играя так, будто в соперниках никакие не чемпионы мира. Аргентина просила пенальти после попадания мяча в руку Пико Лопеша, но мяч сначала коснулся головы, и арбитр не указал на точку. Матч ушёл в дополнительное время, а любая логика и статусы постепенно исчезали.

Сейв Возиньи globallookpress.com

В самом начале овертайма Лисандро Мартинес снова вывел Аргентину вперёд — и снова казалось, что теперь-то точно всё. Кабо-Верде выдохлось, Возинья уже сделал слишком много, Месси забил, а чемпион нашёл способ закрыть игру. Но потом Сидни Лопеш Кабрал получил мяч справа, Алексис Макаллистер пытался перекрыть угол для подачи, а Эмилиано Мартинес готовился к навесу. А Кабрал убрал соперника на замахе и вдруг пробил правой в дальний верхний угол. Мяч будто бы сначала собирался улететь выше, а потом передумал и упал точно в девятку. Это был, возможно, лучший гол турнира не только по исполнению, но и по тому, что он сделал со стадионом. Скамейка Кабо-Верде вылетела к бровке, Кабрал перебрался через рекламные щиты и полез на трибуны обниматься с женой. Аргентинцы стояли с пустыми лицами, впервые за вечер они выглядели не раздражёнными и не удивлёнными, а по-настоящему испуганными.

Кабрал празднует гол globallookpress.com

И всё же чемпион спасся. На 111-й минуте Месси подал угловой, Кристиан Ромеро выиграл воздух, и мяч от Дини Боржеша ушёл в ворота. Автогол, 3:2. Не самый красивый способ пройти дальше, но в таком матче Аргентина едва ли думала о красоте, ей было важно любой ценой избежать серии пенальти.

Аргентина сыграет с Египтом, но матч 1/16 финала точно оставит вопросы. Если Кабо-Верде смогло так ранить чемпионов мира, что с ними сделают команды с лучшим качеством впереди? Но для Кабо-Верде это поражение никак не отменяет написанную командой сказку, более того, поражение делает её ещё сильнее. Они уезжают без побед на ЧМ, но навсегда останутся в его истории матчем, который будут пересматривать даже те, кто до турнира не смог бы найти острова Зелёного Мыса на карте.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Колумбия — Гана 1:0

1/16 финала

После безумия в Майами матч Колумбии и Ганы выглядел строгим контрастом. Никаких пяти голов, никаких овертаймов и спасений в последний момент. Просто взрослая победа команды, которая постепенно становится одной из самых серьёзных в своей стороне сетки.

Колумбия забила рано и по делу. Её фланги снова работали высоко, Хамес Родригес свободно двигался между линиями, Луис Диас постоянно держал оборону в напряжении, а полузащита открывала коридоры для рывков. В одной из таких атак Густаво Пуэрта увёл соперника шире, Луис Суарес получил пространство для подачи, а Джон Ариас пришёл на дальнюю штангу и аккуратно пробил в угол. Ариас не самый громкий игрок этой Колумбии, но он много двигается, открывает зоны для Хамеса, помогает в переходах и редко выпадает из темпа. Здесь он был награждён за работу, которую обычно замечают только тренеры и самые внимательные зрители.

Гол Ариаса globallookpress.com

Гана снова была крепкой, но уж слишком осторожной. Карлуш Кейруш умеет строить оборонительные блоки, и это уже помогло его команде остановить Англию в группе. Против Колумбии одного терпения оказалось мало — за весь матч Гана так и не нанесла удара в створ, а Антуан Семеньо слишком часто оставался один против нескольких соперников. Колумбия вполне легко могла выигрывать крупнее, в этом, наверное, и главный вопрос к ней перед следующими раундами. Команда создаёт достаточно, чтобы чувствовать себя серьёзной силой, но пока не всегда превращает преимущество в более уверенный счёт. С ДР Конго она забила всего раз после рикошета, с Португалией нанесла 26 ударов и не забила, с Ганой слишком долго оставляла соперника в игре.

Колумбия – Гана globallookpress.com

Тем не менее, по уровню игры Колумбия выглядит командой, которая может доставить проблемы кому угодно. Следующая — Швейцария, а дальше, возможно, Аргентина. После того, что чемпионы мира пережили против Кабо-Верде, потенциальное южноамериканское столкновение стало выглядеть ещё интереснее.

Что будет дальше

1/16 финала завершена! Египет прошёл Австралию по пенальти и теперь встретится с Аргентиной. Колумбия сыграет со Швейцарией, а победитель этой пары может выйти на действующих чемпионов мира. А маленькая сборная Кабо-Верде заставила Аргентину выживать в матче, где каждый новый поворот сюжета казался невозможным.

Плей-офф ЧМ разгорается всё ярче, а сколько громких вывесок в 1/8 ещё впереди! О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».