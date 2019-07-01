Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля

Джанлуиджи Буффон

Свободный агент, вратарь, 41 год

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Такой информацией на минувшей неделе поделились журналисты Sky Sport Italia.

41-летний ветеран, имевший предложения от «Порту», «Лидса» и «Пармы», решил вернуться в Турин, чтобы быть дублером Войцеха Щенсны.

Буффона не смущает тот факт, что большее количество матчей будет проводить именно польский страж ворот, тогда как он просто заменит в команде Маттиа Перина.

Контракт вратаря со «старой синьорой» будет рассчитан на один сезон. Зарплата составит 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Буффон перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он на протяжении 17 лет выступал за «Ювентус», в котором, судя по всему, и завершит карьеру.

Наш прогноз: «Ювентус».

Танги Ндомбеле

«Лион», полузащитник, 22 года

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Первым серьезным приобретением «Тоттенхэма» этим летом может стать полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле.

Переговоры шли несколько недель, клубы долгое время не могли окончательно согласовать сумму трансфера, но, как пишет, L’Equipe значительно приблизились к соглашению.

Итак, «шпоры» должны заплатить за 22-летнего игрока 62 миллиона евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Они будут зависеть от попадания лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Жан-Мишель Олас Президент «Лиона» Если я буду ждать еще восемь дней, то Ндомбеле будет стоить 80 миллионов. «Тоттенхэм» сделал первое предложение в размере 45 миллионов. Мы обсудили, но еще ничего не решено, могу вас заверить. Мы тоже не спешим. Танги продемонстрировал свои качества в сборной Франции. Он один из наших лучших игроков. Сколько он стоит? Я не знаю, но точно больше 45 миллионов.

С самим футболистом «Тоттенхэм» пока не согласовал условия личного контракта, но, скорее всего, это не станет большой проблемой.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 27 лет

Издание Diario Sport выдало целую серию инсайдов по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

Как стало известно журналистам, по окончании Кубка Америки бразилец публично объявит о своем желании вернуться в «Барселону».

Также появилась информация, что каталонцы уже начали обсуждать с парижанами условия будущей сделки. Чемпионов Франции не устроил вариант с Филиппе Коутиньо и 100 миллионов евро за Неймара, они хотели бы получить взамен Усмана Дембеле.

Впрочем, как пишет Le Parisien, переговоры проходят не очень гладко, ведь «Барселона» не желает отпускать Дембеле, к тому же парижане хотят еще одного игрока вдобавок на свой выбор.

Жорди Кардонер Вице-президент «Барселоны» Насколько мне известно, «Барселона» не предпринимала никаких шагов относительно подписания Неймара, и мы не хотим подписывать его. Совет директоров не изучал эту возможность, но существует желание со стороны игрока. Кажется, что Неймар хочет вернуться, по крайней мере, он выражал заинтересованность, но переговоров нет. Мы не беспокоимся по этому поводу. Мы не знаем, что произойдет, нужно разобраться с этим. Меня не удивляет, что ушедший игрок хочет вернуться. Не так много мест, как «Барса» и Барселона. Были и другие, которые уходили и хотели вернуться, как Сеск Фабрегас. Неймар — замечательный игрок. Впрочем, в определенный момент он решил уйти. На данный момент мы с ним не контактировали. Пока нечего оценивать. Есть много моментов в ситуации с его уходом, которые мне не понравились, есть много вещей, которые нужно решить.

Пожалуй, согласимся с Кардонером в том смысле, что «Барселоне» не выгодно терять огромные деньги и перспективных футболистов, возвращая в свой состав скандального игрока, который своими капризами может разрушить микроклимат. По нашему мнению, куда более полезной была бы покупка Антуана Гризманна.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Бруну Фернандеш

«Спортинг», полузащитник, 24 года

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на это лето, утверждает ESPN.

24-летнего футболиста в своей команде очень хочет видеть главный тренер Уле Гуннар Сульшер, который уже попросил руководство клуба ускорить переговоры по трансферу.

Вся загвоздка пока заключается лишь в цене: «красные дьяволы» предлагают 55 миллионов евро, тогда как лиссабонцы просят 70 миллионов.

Очевидно, что кому-то придется пойти на уступки. Нам кажется, что на этапе перестройки «Манчестер Юнайтед» не будет жалеть средств. Скорее всего, англичане выторгуют миллионов пять, но все же получат португальца.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Жуан Фелиш

«Бенфика», полузащитник, 19 лет

Жуан Фелиш globallookpress.com

Еще один португальский талант Жуан Фелиш с большой долей вероятности окажется в мадридском «Атлетико».

19-летний футболист провел на взрослом уровне всего один сезон, но «матрасники» все равно согласились заплатить за него огромную сумму, прописанную в контракте.

Речь идет о 120 миллионах евро. Еще шесть миллионов мадридцы заплатят, чтобы покрыть финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

Данная информация является официальной, документ о полученном предложении быстро просочился в португальские СМИ.

Карлуш Секейра Отец Жуана Фелиша Мой сын уже разговаривал с Симеоне... Я не знаю о чем, потому что он не сказал. В ближайшие недели все будет решено. Сейчас мы проведем несколько дней в отпуске, по крайней мере, до выходных. «Атлетико» — отличный клуб. Фелиш всегда относится ко всему серьезно, это заложено в его характере: так было в 10 лет, не изменилось и сейчас.

По данным Goal.com, 19-летний португалец подпишет с «Атлетико» пятилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон. Похоже, эта сделка состоится.

Наш прогноз: «Атлетико».

Донни ван де Бек

«Аякс», полузащитник, 22 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Мадридский «Реал» увидел в полузащитнике «Аякса» Донни ван де Беке альтернативу Полю Погба и Кристиану Эриксену, сообщает Marca.

По данным издания, «сливочные» предложили за 22-летнего футболиста 50 миллионов евро, но амстердамцы попросили на 15 миллионов больше.

Поскольку приобретение ван де Бека изначально не было приоритетным для «Реала», то очень сложно поверить, что испанский клуб пойдет на значительные траты.

Кроме того, сам голландец не особо воодушевлен переездом в Мадрид, где может столкнуться с браком игровой практики.

Ван де Бек еще достаточно молод, поэтому, вполне возможно, он проведет в «Аяксе» еще сезон, после чего отправится в какой-то более именитый клуб.

Наш прогноз: «Аякс».

Анте Ребич

«Айнтрахт», нападающий, 25 лет

Анте Ребич globallookpress.com

Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич может продолжить карьеру в Испании, информирует Sky Sport Germany.

Как стало известно изданию, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Атлетико», который согласился заплатить за него требуемые 40 миллионов евро плюс бонусы.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, поэтому, скорее всего, завершатся успешно.

Сам «Айнтрахт» заинтересован в продаже Ребича, поскольку с этим футболистом у руководства клуба возникали конфликты.

«Атлетико» хорват пригодится ввиду того, что Родри в ближайшее время должен уйти в «Манчестер Сити».

Наш прогноз: «Атлетико». 0