Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля

Джанлуиджи Буффон
Свободный агент, вратарь, 41 год
Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Такой информацией на минувшей неделе поделились журналисты Sky Sport Italia.
41-летний ветеран, имевший предложения от «Порту», «Лидса» и «Пармы», решил вернуться в Турин, чтобы быть дублером Войцеха Щенсны.
Буффона не смущает тот факт, что большее количество матчей будет проводить именно польский страж ворот, тогда как он просто заменит в команде Маттиа Перина.
Контракт вратаря со «старой синьорой» будет рассчитан на один сезон. Зарплата составит 1,5 миллиона евро плюс бонусы.
Буффон перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он на протяжении 17 лет выступал за «Ювентус», в котором, судя по всему, и завершит карьеру.
Наш прогноз: «Ювентус».
Танги Ндомбеле
«Лион», полузащитник, 22 года
Первым серьезным приобретением «Тоттенхэма» этим летом может стать полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле.
Переговоры шли несколько недель, клубы долгое время не могли окончательно согласовать сумму трансфера, но, как пишет, L’Equipe значительно приблизились к соглашению.
Итак, «шпоры» должны заплатить за 22-летнего игрока 62 миллиона евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Они будут зависеть от попадания лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.
С самим футболистом «Тоттенхэм» пока не согласовал условия личного контракта, но, скорее всего, это не станет большой проблемой.
Наш прогноз: «Тоттенхэм».
Неймар
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 27 лет
Издание Diario Sport выдало целую серию инсайдов по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.
Как стало известно журналистам, по окончании Кубка Америки бразилец публично объявит о своем желании вернуться в «Барселону».
Также появилась информация, что каталонцы уже начали обсуждать с парижанами условия будущей сделки. Чемпионов Франции не устроил вариант с Филиппе Коутиньо и 100 миллионов евро за Неймара, они хотели бы получить взамен Усмана Дембеле.
Впрочем, как пишет Le Parisien, переговоры проходят не очень гладко, ведь «Барселона» не желает отпускать Дембеле, к тому же парижане хотят еще одного игрока вдобавок на свой выбор.
Пожалуй, согласимся с Кардонером в том смысле, что «Барселоне» не выгодно терять огромные деньги и перспективных футболистов, возвращая в свой состав скандального игрока, который своими капризами может разрушить микроклимат. По нашему мнению, куда более полезной была бы покупка Антуана Гризманна.
Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».
Бруну Фернандеш
«Спортинг», полузащитник, 24 года
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на это лето, утверждает ESPN.
24-летнего футболиста в своей команде очень хочет видеть главный тренер Уле Гуннар Сульшер, который уже попросил руководство клуба ускорить переговоры по трансферу.
Вся загвоздка пока заключается лишь в цене: «красные дьяволы» предлагают 55 миллионов евро, тогда как лиссабонцы просят 70 миллионов.
Очевидно, что кому-то придется пойти на уступки. Нам кажется, что на этапе перестройки «Манчестер Юнайтед» не будет жалеть средств. Скорее всего, англичане выторгуют миллионов пять, но все же получат португальца.
Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».
Жуан Фелиш
«Бенфика», полузащитник, 19 лет
Еще один португальский талант Жуан Фелиш с большой долей вероятности окажется в мадридском «Атлетико».
19-летний футболист провел на взрослом уровне всего один сезон, но «матрасники» все равно согласились заплатить за него огромную сумму, прописанную в контракте.
Речь идет о 120 миллионах евро. Еще шесть миллионов мадридцы заплатят, чтобы покрыть финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.
Данная информация является официальной, документ о полученном предложении быстро просочился в португальские СМИ.
По данным Goal.com, 19-летний португалец подпишет с «Атлетико» пятилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон. Похоже, эта сделка состоится.
Наш прогноз: «Атлетико».
Донни ван де Бек
«Аякс», полузащитник, 22 года
Мадридский «Реал» увидел в полузащитнике «Аякса» Донни ван де Беке альтернативу Полю Погба и Кристиану Эриксену, сообщает Marca.
По данным издания, «сливочные» предложили за 22-летнего футболиста 50 миллионов евро, но амстердамцы попросили на 15 миллионов больше.
Поскольку приобретение ван де Бека изначально не было приоритетным для «Реала», то очень сложно поверить, что испанский клуб пойдет на значительные траты.
Кроме того, сам голландец не особо воодушевлен переездом в Мадрид, где может столкнуться с браком игровой практики.
Ван де Бек еще достаточно молод, поэтому, вполне возможно, он проведет в «Аяксе» еще сезон, после чего отправится в какой-то более именитый клуб.
Наш прогноз: «Аякс».
Анте Ребич
«Айнтрахт», нападающий, 25 лет
Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич может продолжить карьеру в Испании, информирует Sky Sport Germany.
Как стало известно изданию, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Атлетико», который согласился заплатить за него требуемые 40 миллионов евро плюс бонусы.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, поэтому, скорее всего, завершатся успешно.
Сам «Айнтрахт» заинтересован в продаже Ребича, поскольку с этим футболистом у руководства клуба возникали конфликты.
«Атлетико» хорват пригодится ввиду того, что Родри в ближайшее время должен уйти в «Манчестер Сити».
Наш прогноз: «Атлетико». 0