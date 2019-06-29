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    Лето «Тоттенхэма». Пять главных ожиданий

    «Шпорам» приходится защищать прекрасные результаты прошлого сезона, но для этого команда должна меняться

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    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    Лондонцы финишировали в топ-4 АПЛ и совершили подвиг, пробившись в финал Лиги чемпионов, однако теперь главному тренеру Маурисио Почеттино надо дальше развивать команду, чтобы не провалить новый сезон. Автор FourFourTwo Джеймс Мо рассуждает о том, каким должно быть идеальное лето «Тоттенхэма».

    Цель номер один — подписание правого защитника

    Киран Триппьер
    globallookpress.com

    В сезоне 2016/17 у «шпор» были лучшие крайние защитники в Премьер-лиге — Кайл Уокер и Дэнни Роуз были неотъемлемой частью команды, которая участвовала в чемпионской гонке. Оба давали темп, мобильность и технику, как сейчас это делают Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон в «Ливерпуле».

    Продажа Уокера за 50 миллионов фунтов могла показаться отличным шагом, но клуб так и не нашел ему адекватной замены. При этом Роуз растерял свою форму, что усугубило ситуацию.

    Киран Триппьер умеет доставлять мяч вперед, но ему не хватает темпа, необходимого для того, чтобы постоянно угрожать защите соперника. У Сержа Орье есть скорость бегать по флангу, но других преимуществ этот игрок так и не дал.

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    • В конце прошлого сезона Роуз начал возрождаться, но Триппьер провел худший отрезок своей карьеры в «шпорах», тогда как Орье все равно не смог вытеснить его из основы.

    Новый правый защитник добавил бы лондонцам больше равновесия, ведь схема сейчас выглядит довольно косо. Был упущен молодой талант Аарон Ван-Биссака из «Кристал Пэлас», но есть альтернатива — Макс Ааронс из «Норвича». Сработает ли такая ставка? Тоже вопрос.

    Алдервейрелду нужен новый контракт

    Тоби Алдервейрелд
    globallookpress.com

    Безукоризненный бельгийский защитник в последнее время набрал великолепную форму, но еще в сезоне 2017/18 он выглядел не в своей тарелке. Причина — вопрос подписания нового контракта, который затянулся почти на два года.

    В январе клуб удалось договориться о новом соглашении с игроком до 2020 года, но беда в том, что в документе есть пункт, по которому защитника может выкупить любой желающий за 28 миллионов евро. Активировать его можно не позднее, чем за две недели до закрытия трансферного окна нынешним летом.

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    • Таким образом, в любой момент «Тоттенхэм» рискует потерять Тоби, поэтому клубу следует предложить своей звезде новую сделку со значительным повышением зарплаты и исключением пункта выкупа. Сохранение дуэта Алдервейрелда с Яном Вертонгеном стало бы идеальным решением в защите на ближайшие годы.

    Фернандо Льоренте нужна замена

    Фернандо Льоренте
    globallookpress.com

    В 2017-м году испанец стал главным провалом «шпор» на трансферном рынке. Заиграть в Лондоне он не сумел.

    Однако решающий гол форварда в ворота «Манчестер Сити» и прекрасная игра против «Аякса» в Лиге чемпионов вписали его имя в историю клуба, даже если этого не хватит для продления контракта.

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    • Льоренте не хватает мобильности — это мешает ему играть в основе в матчах АПЛ, но его лебединая песня в ЛЧ показала, что «Тоттенхэм» имеет неожиданные преимущества там, где их сразу не видно.

    Тем не менее, клуб вряд ли сделает ставку на Льоренте, поэтому стоит найти ему замену — более скоростного нападающего.

    Дайте Кейну отдых

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Без учета Лиги наций, в этом году будет только второе лето, когда Кейн пропустит летние поединки «шпор» в рамках подготовки к новому сезону с 2014 года.

    У форварда есть хронические проблемы с голеностопом, которые выбили его из борьбы в Лиге чемпионов в минувшем сезоне на поздних стадиях.

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    • Да, травма не смогла остановить его в стремлении сыграть в финале Лиги чемпионов, но против «Ливерпуля» он напоминал свою тень. В клубе должны понимать, что сейчас ему нужен отдых перед стартом нового сезона, который намечен на 10 августа. Пусть хорошенько отдохнет, иначе «шпоры» рискуют своим главным оружием в атаке.

    Дорогу молодым

    Маркус Эдвардс
    globallookpress.com

    С тех пор, как Почеттино возглавил «шпоры», количество предсезонных поединков значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Этим летом график из пяти поединков выглядит впечатляющим по сравнению, к примеру, с тремя поединками 2016 года.

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    • Уровень соперников также намного выше, чем у многих английских клубов.

    Это прекрасная возможность дать шанс молодым парням вроде Джека Ролса, Троя Пэрротта и Маркуса Эдвардса почувствовать вкус противостояний с «Ювентусом» и «Реалом». Это поможет им развиваться. 0

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