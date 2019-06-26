Возвращение Хуммельса в Дортмунд. «Баварию» может ждать разочарование

Впрочем, нужно разобраться как так получилось, что клубы быстро согласовали трансфер, в который еще несколько месяцев назад никто бы не поверил.

«Боруссии» не хватало опыта

Желания «Боруссии» объяснить легко. Главной причиной того, что дортмундцы в прошлом сезоне не смогли выиграть чемпионат Германии, стала нехватка опыта и самоорганизации у молодых защитников. Профессорские методы работы Люсьена Фавра лишь обострили проблему: в клубе упускали из виду такие важные нематериальные ценности, как взаимодействие, твердость характера и лидерство в ключевых матчах после зимнего перерыва, за что дорого заплатили.

К концу сезона руководство клуба начало подыскивать эквивалент Акселя Витселя в центр обороны. Оно хотело получить игрока, который был бы готов принять вызовы Фавра и смог бы в целом поднять амбиции команды. Изначально обсуждался вопрос о трансфере Жерома Боатенга, но вскоре дортмундцы узнали, что летом могут заполучить еще одного чемпиона мира 2014 года из Мюнхена — Хуммельса.

Твердо уверенный в собственных силах, экс-игрок сборной Германии был одним из ключевых членов возрождающейся «Боруссии» под руководством Юргена Клоппа десять лет назад. Хуммельс и Клопп часто скандалили из-за прямого характера защитника, но его надежность и влияние на поле сделали «Боруссию» неудержимой.

Ответный матч с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов 2013 года стал ярким тому примером: тогда 24-летний Хуммельс взял слово в раздевалке на «Сантьяго Бернабеу» и призвал своих явно нервных партнеров по команде не бояться. Его выступление заставило команду выйти и дать бой испанцам. «Боруссия» хоть и проиграла 0:2 в тот вечер, но вышла в финал благодаря общей победе 4:3.

По оценке дортмундцев, хладнокровная игра Хуммельса под давлением успешно компенсирует его явную нехватку скорости. В любом случае команда Фавра редко действует с высокой оборонительной линией, так что может рассчитывать на превосходные забросы защитника на чужую половину поля.

Легендарный скаутский отдел «Боруссии» внимательно изучил показатели продуктивности Хуммельса и согласился со многими аналитическими компаниями, например, Impect, которые неоднократно утверждали, что списывание его на пенсию было преждевременным. Заплатив 38 миллионов евро, «черно-желтые» получили гораздо больше плюсов, чем минусов, которые в первую очередь связаны с ожидаемой негативной реакцией со стороны фанатов, разочарованных уходом защитника в «Баварию» три года назад.

Как эта ситуация повлияет на «Баварию»?

Готовность чемпионов Германии отпустить своего самого технически одаренного защитника в стан прямого конкурента гораздо удивительнее. Когда в конце марта впервые начали появляться слухи о том, что «Бавария» может расстаться с Хуммельсом, СМИ не отнеслись к ним серьезно. Что говорить, если сам защитник не верил, что его продадут, что подтвердило окружение футболиста. Мюнхенцы резко отказались продавать Жерома Боатенга прошлым летом, поэтому и в данном случае ожидался подобный сценарий.

Тем не менее, вполне прозрачные намеки «Баварии» о том, что Никлас Зюле станет основным защитником наряду с французскими новичками Люкой Эрнандесом и Бенжаменом Паваром, заставили Хуммельса задуматься о возможном переезде. «Он понял намек», — сказал источник, близкий к «Баварии». После поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, что ей нужны более скоростные защитники.

У этого расставания была и политическая причина. Хуммельс считался одним из самых откровенных критиков Нико Ковача, как перед СМИ, так и за закрытыми дверьми. Когда президент клуба Ули Хенесс, главный защитник Ковача в клубе, убедил генерального директора Карла-Хайнца Румменигге оставить хорвата на посту, продажа Хуммельса обрела смысл с точки зрения внутренней динамики.

Клуб прекрасно понимает, что Ковач начнет сезон 2019/20, имея в составе игроков, которые не видят его на посту главного тренера. Самое меньшее, что он мог сделать, — немного облегчить работу наставнику, продав главного критика и назначив ему в помощники Ханси Флика, чтобы поднять настроение в мрачной раздевалке.

Наконец, решение «Баварии» не увольнять главного тренера после победы в Бундеслиге и Кубке помогло Хуммельсу принять решение об уходе. Он лучше попробует привести «Боруссию» к еще одному чемпионству, чем будет бороться за место в составе с тренером, которому не доверяет. Как сказали источники ESPN, защитник вполне мог снова подвергнуть сомнению авторитет хорвата, если бы «Бавария» неудачно начала сезон.

Баварцы предпочли заплатить 115 миллионов евро и сделать ставку на Эрнандеса и Павара, а не на Хуммельса и Боатенга (скоро тоже уйдет из клуба). Судя по крайне раздраженной реакции их фанатов, клубу нужно надеяться, что он сделал правильный выбор. 0