Продать нельзя оставить. Топ-клубы сами создали себе проблему

Когда дело доходит до желания/необходимости уйти в другой клуб, варианты некоторых футболистов в наши дни очень сильно ограничены. В других случаях клубы просто не могут найти нового работодателя для игрока, от которого хотят избавиться — не все желающие могут осилить и высокую трансферную стоимость, и высокую зарплату.

В больших клубах есть ряд не слишком счастливых футболистов, которые, возможно, хотели бы сменить обстановку в летнее трансферное окно. Наиболее очевидным примером является Неймар. Не секрет, что непростой брак между бразильской «десяткой» и ПСЖ может скоро закончиться разводом. Однако стороны также могут зайти и в тупик.

Неймар globallookpress.com

ПСЖ, вероятно, согласился бы продать Неймара с вариантом хотя бы вернуть потраченные на него деньги — 222 миллиона евро. Однако есть не так много клубов, которые хотели бы или могли бы себе позволить потратить такую сумму.

В числе заинтересованных сторон — «Барселона». Но каталонскому клубу нужно выделить место в бюджете не только для оплаты трансфера, но еще и на зарплату Неймара. Кроме того, у них есть и другие трансферные варианты — тот же Антуан Гризманн теперь рассчитывает на то, чтобы оказаться в команде.

В ПСЖ Неймар зарабатывает около 700 тысяч евро в неделю. Это означает, что очень-очень немногие клубы могут соответствовать его ожиданиям по зарплате. Учитывая перегруженные зарплатные ведомости большинства топ-клубов, Неймару просто некуда уходить.

Если ПСЖ заработает на трансфере 222 миллиона евро, а сам Неймар в следующем клубе будет получать столько же, сколько в Париже, то затраты его нового клуба клуба при четырехлетнем контракте составят около 400 миллионов евро.

Своим рекордным трансфером ПСЖ удалось защититься от конкурирующих предложений из других клубов на случай, если Неймар решит паковать свои чемоданы. После того, как он восстановится после травмы, возможно, единственная возможность, которая у него будет — это подождать еще один год, когда его трансферная стоимость, согласно условиям контракта, снизится, и попытаться уйти уже летом 2020 года.

Тем временем Поль Погба, похоже, спешит покинуть «Манчестер Юнайтед». Во время своего промо-тура в Японию он объявил, что в идеале хотел бы в следующем сезоне получить новый вызов, что стало настоящим ночным кошмаром для «МЮ».

Поль Погба globallookpress.com

Однако это не будет просто. Контракт Погба с «МЮ» действителен еще три года, если клуб активирует опцию продления на сезон. Это значит, что потенциальная стоимость трансфера француза превысит 100 миллионов евро, которые «МЮ» заплатил «Ювентусу» три года назад.

Вероятно, такую сумму себе мог бы позволить «Реал» (даже уже с учетом их рекордного лета), но отнюдь не гарантировано то, что они попытаются подписать 26-летнего Погба. Если «Реал» или «Ювентус» не удастся убедить, то единственный вариант Погба — остаться в «МЮ».

Кроме того, в «МЮ» застрял Алексис Санчес. Трансфер чилийца — возможно, наиболее провальный за время тренерства Жозе Моуринью. Сообщалось, что недельная зарплата Санчеса (около 600 тысяч фунтов) очень сильно ударила по картине заработной платы в клубе и сделала для руководства клуба чертовски трудной задачу продлить соглашения с такими талантами, как Маркус Рэшфорд.

Алексис Санчес globallookpress.com

«МЮ», который очень хочет, чтобы Рэшфорд продлил контракт с клубом, может при этом сравнить результаты двух игроков, которые провели вместе полтора года. И это одна из причин, почему «Юнайтед» с радостью принял бы любое предложение по Санчесу. Но всю проблему можно сформулировать одним простым вопросом: кто потянет такую зарплату?

У Санчеса есть контракт с определенными условиями, он имеет все права и дальше работать по нему, не пытаясь найти альтернативные варианты. А «МЮ»? Клубу придется и дальше расплачиваться за трансфер имени Жозе Моуринью и Эда Вудворда.

Похожая ситуация сложилась и у «Арсенала» с Месутом Озилом. Есть все основания полагать, что полузащитник счастлив и дальше оставаться в северной части Лондона. И почему нет, если ему платят 350 тысяч фунтов в неделю. Однако «Арсеналу» нужны свободные средства в бюджете, а в идеале — больше денег, чтобы усилить команду на трансферном рынке. Но получить такие суммы за счет трансфера Озила будет сложно.

Месут Озил globallookpress.com

В прошлом сезоне Унаи Эмери продемонстрировал, что не является фанатом Озила и легко обойдется без него. Основные причины — нестабильная форма самого Озила, и зарплата полузащитника. «Арсенал» застрял с игроком, которого хотел бы не иметь в составе сейчас.

Хорошо знакома эта ситуация и «Реалу», который в свое время заплатил рекордную сумму за Гарета Бейла, но валлиец уже не оправдывает вложенные средства. Новый контракт, который он подписал в октябре 2016 года, имеет большой вес для клуба. Трансферная стоимость валлийца по-прежнему высока, как и зарплата.

Гарет Бейл globallookpress.com

«Реал» очень хотел бы продать Бейла и, несмотря на все его проблемы с травмами, отбить хотя бы большую часть из потраченных на него шесть лет назад 100 миллионов евро. Но это тот случай, когда сказать легче, чем сделать.

Такие ситуации являются следствием большого скопления талантов в нескольких ведущих клубах. Увеличение пропасти между финансовыми возможностями клубов и возможностями комплектации состава, которые появляются за счет коммерческих сделок, продаж телеправ, реформы Лиги чемпионов приводят к созданию теневой Суперлиги, которая уже по сути появилась.

Топ-талантов не так много, они дорого стоят и им нужно платить большие зарплаты. Ни у кого за пределами нескольких топ-клубов просто нет шансов подписать футболиста. Для топ-клубов это означает то, что им стало сложнее прощаться с игроками, а для игроков — то, что у них нет вариантов.

Именно такие клубы, как «Реал» и «МЮ» серьезно увеличивают зарплату игроков и их трансферную стоимость, но потом сами же страдают от этого, не имея возможности избавиться от футболиста, если что-то пошло не так. 0