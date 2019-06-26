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    Кто может возглавить «Ньюкасл»? Три варианта для «сорок»

    «Ньюкасл» остается без тренера после ухода Бенитеса

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    Рафа Бенитес ушел из «Ньюкасла», не сумев договориться с клубом о новом контракте. Squawka.com рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера «сорок».
    После трех впечатляющих лет в «Ньюкасле» Рафа Бенитес покинет клуб после окончания контракта 30 июня. Как бы ни было сложно фанатам «Ньюкасла» принять эту новость, но самым трудным для клуба будет найти человека, который сможет его заменить.

    Бенитес — тренер неоспоримого калибра. Он является единственным тренером в истории, который выиграл и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира. Он возглавлял такие клубы, как «Реал», «Челси» и «Ливерпуль», которым руководил тем историческим вечером в Стамбуле.

    Заманить испанца — было огромным шагом для «Ньюкасла». И то, как Бенитес покинул клуб, когда этого можно было избежать, как минимум не ослабило волну хейта против владельца клуба Майка Эшли.

    Майк Эшли
    globallookpress.com

    После того, как Бенитес привел «Ньюкасл» к финишу в первой половине турнирной таблицы в сезоне 2017-2018, завершив сезон прекрасной победой над «Челси» (3:0), его называли одним из лучших тренеров чемпионата. В предыдущем сезоне «Ньюкасл» преимущественно благодаря компетентности Бенитеса вновь комфортно финишировал в середине таблице. И это при том, что за последний сезон клуб купил игроков всего на 11 миллионов больше, чем продал.

    Бенитес зарекомендовал себя среди фанатов «Ньюкасла», и сейчас трудно представить себе другого тренера, который мог бы оказать такое же влияние на этот клуб. Кого будут искать «сороки», чтобы попытаться заменить Бенитеса?

    Вариант мечты: Рафа Бенитес

    Считается, что финансы были основной причиной напряженных отношений Бенитеса с Майком Эшли во время пребывания тренера в клубе. Кроме того, Бенитеса обожали и фанаты, и игроки. Это то признание, которое очень трудно давалось тренеру протяжении всей карьеры. Тот факт, что специалист с таким резюме решил остаться в клубе из Чемпионшипа, подчеркивает ту близость, которая была у испанца с фанатами и футболистами. Покинуть клуб Бенитес решил с тяжелым сердцем.

    Рафа Бенитес
    globallookpress.com

    Тем не менее, возможная смена владельцев «Ньюкасла» может изменить ситуацию. Группа Bin Zayed, которая сейчас покупает клуб у Майка Эшли, готова вкладывать значительные средства для достижения успеха. Если продажа клуба состоится, то, вполне вероятно, что новые владельцы вернутся к кандидатуре Бенитеса, учитывая его послужной список не только в «Ньюкасле», но и по всей Европе.

    Фанатам «Ньюкасла» хотелось бы, чтобы тренер оставался в команде в обозримом будущем. Повторное назначение практически не несло бы в себе риска, учитывая то, что Бенитес преуспел в «Ньюкасле», работая с бюджетом, составляющим лишь небольшую часть того, который может быть в его распоряжении при новых владельцах. Рафа с большим бюджетом в «Ньюкасле» — это воодушевило бы не только фанатов, но и самого тренера.

    Но и кроме денег, «Ньюкасл» и Бенитес выглядели парой, которой на небесах предначертано было быть вместе — страстный клуб, жаждущий успеха, и успешный тренер, отчаянно нуждающийся в любви. Конечно, это вероятно, что Бенитес еще не сказал своего последнего слова с «Ньюкасле». Если Эшли продаст клуб, не будет удивительным, если в следующем сезоне испанец вновь наденет свой черно-белый галстук.

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    • Реалистичный вариант: Микель Артета

    Правая рука Пепа Гвардиолы Микель Артета заметно вырос с тех пор, как вернулся в Англию в качестве тренера. Специально выбранный Гвардиолой на роль ассистента из-за своего опыта в АПЛ, Артета сыграл важную роль в создании одной из величайших команд, которые когда-либо видела Англия. Артета — ученик Пепа с 2016 года, и сейчас считается, что у него есть возможность самому взять бразды правления в клубе АПЛ.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    После ухода Арсена Венгера из «Арсенала» прошлым летом слухи связывали Артету с «канонирами». Как сообщали СМИ, его не взяли только из-за недостатка опыта по сравнению с Унаи Эмери. Такие слухи были большим комплиментом для Артеты — человека, который высоко ценится футбольной иерархией. Если его лично выбрал Пеп Гвардиола, величайший тренер своего поколения, то значит, в нем должно что-то быть.

    По данным BBC, Артета является фаворитом на роль преемника Бенитеса. Назначение испанца могло бы каким-то образом заполнить ту дыру, которая появилась после ухода Рафы: молодой, амбициозный тренер, который ассоциируется с привлекательным футболом — это то, что фанаты «Ньюкасла» не испытывали со времен Алана Пардью. Правда, мы все знаем, чем это все закончилось. Стоит вообще напомнить, что «Ньюкасл» ищет тренера, когда у Пардью еще есть год по восьмилетнему контракту, подписанному в 2012 году.

    Конечно, «Ньюкасл» рискует, если подпишет неопытного тренера, играя в столь сильном чемпионате. Но то, что Артета однажды станет топ-тренером, кажется неизбежным. Почему бы не дать ему шанс, пока его еще можно заполучить?

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    • Вариант-«wildcard»: Жозе Моуринью

    Если даже приход Рафы Бенитеса был для «Ньюкасла» настоящим переворотом, то невозможно описать словами, чем будет приход Жозе Моуринью. Один из величайших и самых успешных тренеров всех времен Моуринью дважды выигрывал чемпионат Португалии, трижды — АПЛ, дважды — Серию А, один раз — Примеру, а также приводил «Порту» и «Интер» к невероятным победам в Лиге чемпионов.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    Моуринью находится без работы с декабря — после того, как провалился в «Манчестер Юнайтед». Он очень открыто говорил о своем будущем и публично заявил, что будет открыт для предложений по работе с «клубом, который ничего не выигрывает». Это наверняка заставит обратить внимание ряд клубов по всей Европе. Учитывая огромный потенциал «Ньюкасла», португалец наверняка будет заинтригован перспективой возвращения на север Англии.

    Да, еще в апреле Моуринью заявил, что думает, что его следующий клуб будет не из Англии. Но потенциальный проект в «Ньюкасле» был бы интересен ряду тренеров. Отличные условия, невероятные фанаты и главное — скорее всего, конкурентоспособный бюджет. Если клуб сменит владельцев, то, похоже, будет соответствовать всем критериям Моуринью. Если португалец не лукавил, когда говорил о том, что хочет где-то «начать новый проект», то «Ньюкасл» стал бы для него идеальной возможностью.

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    • Есть не так много реальных кандидатов, которые стали бы для «Ньюкасла» шагом вперед после ухода Бенитеса. Но Моуринью, безусловно, был бы одним из таких. Было время, когда португалец мог занять любое тренерское кресло в мире, просто щелкнув пальцами. Его неудачный период в «МЮ» мог отразиться на его репутации, и теперь Моуринью наверняка хочет проявить себя еще раз. Если он приведет «Ньюкасл» к успеху, то, возможно, это станет его величайшим достижением. 0

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