С Неймаром или без него. Как может выглядеть «Барселона» в новом сезоне?

«Барселона» защитила свой чемпионский титул в Ла Лиге, но провальные последние две недели сезона с вылетом из Лиги чемпионов и поражением в финале Кубка Испании оставили неприятный привкус. В результате летнее трансферное окно стало для «блаугранас» чрезвычайно важным. Во главе с директором по футболу Эриком Абидалем клуб активно пытается улучшить свой состав.

Зимой «Барселона» работала как на краткосрочную перспективу, так и долгосрочную. В зимнее межсезонье «Барселона» получила разрешение задействовать Муссу Ваге (подписанного летом 2018 года), отпустила многообещающего Мунира, подписала защитника Жана-Клера Тодибо, отправила в аренду Дениса Суареса, взяла в краткосрочные аренды Кевина-Принса Боатенга и Джейсона Мурильо, а также совершила впечатляющее подписание маэстро Френки де Йонга, который присоединяется к команде летом.

Теперь прошел почти месяц лета. «Барселона» продала Андре Гомеша и Джаспера Силлессена, и сейчас слухи связывают клуб практически со всеми игроками, которые потенциально доступны для трансфера (и даже теми, кто недоступен). В теории это трансферное окно может стать для «Барселоны» феноменальным. Итак, как может выглядеть каталонский клуб в начале сезона 2019-2020?

Вариант мечты

Вариант мечты squawka.com

Раз уж мечтаешь, то мечтай на полную. А если нужно заменить суперзвезд, которые скоро будут нуждаться в замене, то лучше делать это заблаговременно. «Барса» ждала, пока Хави и Андрес Иньеста сдадут, чтобы заменить их. Клуб не мог найти достойную замену на протяжении трех лет после ухода Карлеса Пуйоля и Эрика Абидаля.

Сейчас «Барселоне» нужны три трансфера, чтобы в перспективе заменить Луиса Суареса и Жерара Пике, которым уже исполнилось 32 года, а также 31-летнего Серхио Бускетса.

К счастью для «Барсы», один такой трансфер клуб уже сделал — это Френки де Йонг. Нидерландец настолько хорош, что может стать наследником Бускетса, но прямо сейчас он станет отличным напарником испанского ветерана, располагаясь чуть выше рядом с Артуром, а «Барселона» вернется к своим принципам точного паса и бесподобного владения, контролируя мяч в центре поля.

В то же время «Барселона» нацелена и на товарища Де Йонга по «Аяксу» Маттейса Де Лигта, который будучи еще тинейджером, мог бы на долгие годы стать основным центральным защитником команды. Прямо сейчас он мог бы играть в паре с Жераром Пике, Самюэлем Умтити или Клеманом Лангле, а в перспективе — обеспечить десятилетие оборонительного господства.

Конечно, чтобы заполучить Де Лигта, «Барсе» нужно конкурировать с командами, которые могут предложить больше денег агенту игрока Мино Райоле. Убедить итальянца отказаться от дополнительных денег и контроля практически невозможно, но мы же здесь мечтаем.

И продолжаем мечтать: теперь об атаке. В прошлом сезоне «Барселона» хотела заполучить Антуана Гризманна, но он остался в «Атлетико». Судя по всему, он сожалеет об этом решении и уже объявил, что покинет клуб этим летом. Президент «матрасников» заявил, что Гризманн присоединится к «Барсе», а с 1 июля его отступные снизятся до 120 миллионов.

Антуан Гризманн globallookpress.com/

Гризманн занял бы место на правом фланге атаки, но при этом мог бы смещаться в центр атаки на линию с последним защитником, тогда как Лео Месси действовал бы в роли ложной «девятки». Ну а слева играть будет Неймар. Да, именно он. Великолепный бразилец, покинувший «Камп Ноу» в 2017 году, осознал свою ошибку и теперь хочет вернуться.

Где «Барселона» может взять деньги на Неймара, да еще и на Де Лигта с Гризманном? Ну, им придется продать Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо, Малкома и Умтити или убедить ПСЖ взять кого-то взамен. Но именно поэтому это вариант мечты. При таком раскладе у «Барсы» будет самая смертоносная атака в истории футбола. Этот стартовый состав был бы мечтой для «Барсы» и кошмаром для ее соперников.

Воссоединение MSN

MSN squawka.com

Давайте будем немного более реалистичны. Мино Райола, вероятно, собирается отправить Де Лигта в клуб, в котором может иметь больший контроль над его будущим («Ювентус»), или же в такой, в котором игрок будет получать неоправданно высокую зарплату (ПСЖ). И есть не очень много шансов на то, что «Барса» может позволить себе подписать одновременно и Неймара, и Гризманна.

Если им придется выбирать, кого они возьмут? Вероятно, Неймара. Он моложе, он лучше, кроме того, он знает уже всех в клубе и прекрасно вписывается в систему игры «Барселоны», а также может быть наследником Месси. Кроме того, его возвращение позволяет «Барсе» воссоединить убийственное трио MSN, хотя Луис Суарес и становится старше и медленней. Все в итоге может закончиться MDN — с Усманом Дембеле на фланге, а Месси в роли ложной «девятки».

Неймар, Лео Месси и Луис Суарес globallookpress.com

Тем не менее, нужно отправить кого-то в ПСЖ, чтобы сделать этот трансфер возможным. Может, Коутиньо, может, Ракитича. Если получится воссоединить MSN, тогда в полузащите можно использовать Френки де Йонга с Артуром перед Бускетсом. Невероятный набор навыков и тактический интеллект Френки позволили бы Бускетсу просто делать свое дело, а не пытаться также восполнить отсутствие Хави. В свою очередь у Артура появилось бы больше свободы для роста, прогресса и еще большего количества превосходных матчей, чем в прошлом сезоне.

В защите нужно просто надеяться, что с Умтити все в порядке, и тогда у вас есть защитник мирового уровня, а у команды — убийственная оборона, которая может конкурировать с кем-либо в мире.

Худший случай

Худший вариант squawka.com

Фанаты «Барселоны», как правило, очень пессимистичны. Им всегда удается найти негатив. Кажется, что если вы поддерживаете такой успешный клуб, как «Барселона», то это просто невозможно. Однако это берет свое начало в каталонской культуре и распространилось по всей фанбазе клуба в мире.

Итак, несмотря на все грандиозные планы и всю шумиху, что если все пойдет для «Барсы» не так? Что если они не сделают серьезных трансферов в летнее межсезонье? Что если погоня за Де Лигтом не увенчается успехом, и все на что они смогут надеяться — это на то, что Жан-Клер Тодибо успеет проявить себя в короткие сроки? Что если, несмотря на провальный сезон, Коутиньо останется? Что если они не смогут заполучить Гризманна или других форвардов? Что если у Умтити хронические проблемы с коленями?

Что ж тогда, они, скорее всего, продолжат играть по любимой схеме Эрнесто Вальверде 4-4-1-1 с Клеманом Лангле в роли напарника Жерара Пике. Френки займет место в центре поля ближе к левому флангу — эта роль даст ему достаточное количество свободы, чтобы ходить в атаку. Остальная команда будет функционировать так же, как и сейчас, предоставляя Ракитичу, Суаресу и Коутиньо гораздо больше игровых минут, чем молодым и быстрым игрокам. Ну и, конечно, им придется полагаться на магию Месси.

4-2-3-1

4-2-3-1 squawka.com

Филиппе Коутиньо — великолепный игро, но в «Барселоне» он провалился. Частично причиной этому послужила схема игры каталонцев. Позиция атакующего центрального полузащитника в 4-3-3 у «Барселоны» слишком глубока для Коутиньо, в то же время позиция левого вингера — слишком широка. Так почему бы не изменить систему, чтобы получить максимальную отдачу от третьего по стоимости игрока в мире? Например, перейти на 4-2-3-1.

Де Йонг может доминировать в центре поля с Бускетсом. Плюс Месси получит ключевую роль без оборонительных обязанностей. Не самый сильный защитник Серджи Роберто сможет играть на правом фланге, так как Усман Дембеле сможет возвращаться и помогать ему, чего невозможно добиться при Месси.

Коутиньо получил бы более знакомую для себя позицию, а вместе с ней и больше уверенности для того, чтобы реализовать себя. Ему не придется столь же усердно обороняться, плюс с Дембеле на правом фланге, который способен создавать ширину, Коутиньо мог бы смещаться и оставлять свободное пространство для подключений Жорди Альбы.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Коутиньо и Месси могли бы часто взаимодействовать и дестабилизировать соперников при помощи коротких, резких передач, переводя мяч в хорошие позиции для их нового нападающего Антуана Гризманна. Француз способен опускаться ниже, чтобы связывать игру, так что его партнеры по команде могут искать свободные зоны выше него и убегать за спины последнему защитнику.

Изменение системы игры было бы очень серьезным шагом, но оно также могло бы защитить ноги Месси, позволить Коутиньо и Дембеле сиять одновременно и привести «Барсу» к большому успеху в будущем. Это был бы смелый шаг, но подписание де Йонга делает его вполне логичным. 0