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    Это тебе не «Барселона», Лео! Суарес превосходит Месси на Кубке Америки

    Травма не помешала «стрелку» приехать в Бразилию и вести сборную Уругвая за собой

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    Луис Суарес и Эдинсон КаваниЭто тебе не «Барселона», Лео! Суарес превосходит Месси на Кубке Америки Фрагмент матчаСтавка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА Олег КононовЛето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3
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    Луис Суарес и Эдинсон Кавани
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани
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    Всего через несколько недель после перенесенной операции на травмированном колене Луис Суарес стал одним из лидеров сборной Уругвая на пути к четвертьфиналу Кубка Америки, пишет обозреватель Goal.com Дэниел Эвардс.
    Он — звезда «Барселоны», которая сражается, не обращая внимания на боль и давление, и показывает своему народу, как нужно двигаться вперед. Своим примером и своими голами он вдохновляет партнеров к постоянному прогрессу, даже если его энтузиазм иногда выходит за рамки общепринятых норм.

    Кто-то скажет, что этими словами можно описать Лионеля Месси, но на Кубке Америки в таком стиле мы говорим о Луисе Суаресе, который так часто находится в тени аргентинца в «Барселоне». Уругваец ведет свою команду к 16 титулу на континентальном первенстве.

    Возрождение после травмы

    Перед началом Кубка Америки вопрос заключался в том, сможет ли вообще Суарес присоединится к своей сборной в Бразилии. Физически измученный и морально опустошенный футболист ужасно завершил сезон 2018/19, проведя свой последний матч в начале мая, когда проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:4.

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    • Вскоре после игры на «Энфилде» ему пришлось перенести операцию на колене. Шансы на то, что он сможет восстановиться в нужные сроки, казались минимальными.

    Но есть причина, по которой Луис Суарес — народный герой на улицах Монтевидео, Сальто и в целом Уругвая. Мало того, что он вернулся в строй перед стартом Кубка Америки, так еще и набрал такую форму, будто совсем не прерывал тренировки.

    Сначала Суарес забил третий мяч своей команды в ворота сборной Эквадора (4:0), в привычном стиле поразив ворота соперника с близкой дистанции, а затем во встрече против Японии (2:2) реализовал пенальти.

    Несмотря на то, что он не смог отличиться в матче заключительного тура группового этапа против Чили (1:0), когда обе команды уже оформили выход в плей-офф, Суарес, тем не менее, терроризировал «красных» у их же ворот. Отыграв все 90 минут в третьем подряд матче турнира, он не останавливался ни на секунду.

    Действительно, если нападающий и заслуживает критики, то только в том плане, что ему необходимо понизить уровень соревновательного духа. Суарес был настолько заведенным, что даже требовал назначения пенальти за то, что чилийский вратарь Габриэль Ариас сыграл рукой в своей штрафной площади. Этот момент остается одним из самых забавных на турнире на сегодняшний день.

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    • «Суарес очень привязан к национальной команде. Сегодня он выглядел так, будто уже отыграл семь или восемь матчей», — сказал главный тренер Оскар Табарес после того, как игрок «Барселоны» впервые после травмы вышел на замену в контрольной встрече с Панамой.

    Сейчас он имеет равное количество голов со своим партнером по линии атаки. Суарес и Эдинсон Кавани уже более десяти лет мучают оборону соперников «небесно-голубых». Впервые они сыграли вместе в феврале 2008 года.

    Теоретически Кавани мог бы забить три гола, взявшись пробивать пенальти в матче с Японией, но он понимает, что сотрудничество на футбольном поле должно вестись на равных. Именно такой атмосферы не хватает капитану «Барселоны» на другом берегу реки Ла-Плата.

    Месси пока разочаровывает

    Если в составе «Барселоны» Месси комфортно обошел уругвайца по количеству голов, забив 51 мяч против 25, то в Бразилии ситуация изменилась кардинальным образом. Суарес и Кавани блистали под руководством Табареса и вышли в четвертьфинал на Перу в статусе явного фаворита.

    А вот аргентинец пока разочаровывает. Изо всех сил пытаясь раскрыть свои таланты в нестабильной национальной команде, Месси внес существенный вклад лишь в ничейной игре против Парагвая (1:1), когда реализовал пенальти.

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    • Месси вновь оказался неэффективным, даже когда Аргентина обыграла Катар (2:0), обеспечив себе выход в плей-офф. В отличие от соседей, надежды «бело-голубых» на успешный итог турнира не такие радужные. Они сыграют с Венесуэлой всего за 24 часа до того, как Суарес и компания выйдут на поле в Салвадоре.

    Даже в пылу соревнований 32-летний уругваец не забыл о своем друге, которого вновь стали обвинять в том, что он лично выбирает состав команды на игру, негативно влияя на результаты.

    «Он даже слова не говорит. Ни о тренерах, ни об игроках. Думаю, в сборной Аргентине были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, но он всегда просил, чтобы они принимали решения самостоятельно. Мы обсуждали эту ситуацию, конечно, все это ранит его как человека… Он гордится тем, что продолжает играть в сборной и не сдается. И он будет продолжать, пока не выиграет что-то», — сказал Суарес в интервью Fox Sports.

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    • Эти слова могут быть правдивы, но пока, судя по текущему турниру, скорее Суарес вернется на «Камп Ноу» с медалью победителя на шее. Рычащий, порой неуклюжий, обладатель отрицательной энергии на футбольном поле способен превратиться из антигероя в тихого замкнутого человека сразу после финального свистка.

    Естественное спокойствие Суареса означает, что у него никогда не было проблем с тем, чтобы находится в тени блестящего аргентинца. Тем временем драйв и гнев являются аспектами его характера, которые вывели его на вершину мирового футбола и способны обеспечить второй в карьере титул Кубка Америки. 0

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