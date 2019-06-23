Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадке

После серии из поражений в финалах сборную Аргентины серьезно штормило. Теперь она превратилась в посредственную команду даже на фоне соперников по Кубку Америки. Они поменяли тренера и большинство игроков в составе. Но, подходя к третьему матчу группового этапа на Копа Америка, Аргентина оказалась в том же положении с вероятным невыходом в плей-офф, что и год назад в России.

Как и на ЧМ-2018, Аргентина перед последним туром занимает последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Им нужна только победа, чтобы надеяться на выход в плей-офф. И это логичный результат двенадцати месяцев стагнации и неопределенности, которые лишь подтолкнули финалистов Кубка Америки-2016 еще ближе к состоянию, которое можно охарактеризовать как практически агонию.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Пытаться определить одну-единственную причину недомогания аргентинской сборной, которая в воскресенье попытается обыграть Катар, это бесполезное занятие. На грани забвения команда оказалась по совокупности факторов, в связи с рядом необоснованных и структурных ошибок на всех уровнях, которые не решались на протяжении десятилетий.

Проблемы Аргентины начинаются с головы. Проведя лучшую часть — три года после смерти, казалось, вечного президента Хулио Умберто Грондоны, который отправился в могилу, унеся с собой бесконечные обвинения в коррупции и связях с мафией, но, по крайней мере, сделав так, чтобы «поезда всегда ходили по расписанию», Ассоциация футбола Аргентины обратилась к кандидатуре Клаудио Тапиа.

До сих пор единственным видимым успехом Тапиа являются его хорошие отношения с Лео Месси. Их не раз фотографировали вместе, и Тапиа считает своим достижением то, что он убедил Лео вернуться после катастрофы в России.

Клаудио Тапиа batimes.com.ar

Президент показал, что он склонен держать палец на спусковом крючке. Всего через несколько дней после вступления в должность он в начале 2017 года он принял решение уволить непопулярного Эдгардо Баусу и пригласить Хорхе Сампаоли, которого еще до назначения называл «лучшим тренером мира».

Но также быстро он отказался от Сампаоли, когда Аргентина провалилась в России, оставив АФА с многомиллионными расходами на компенсацию уволенным тренерам — не одному, не двум, а сразу трем (Херардо Мартино еще получал свою зарплату до 2018 года). Это значительно ограничило бюджет федерации для того, чтобы нанять высококлассного тренера. И это при том, что и без того немногие были бы заинтересованы в этой работе.

Будучи не в состоянии соблазнить таких спецов, как Маурисио Почеттино, Диего Симеоне или хотя бы Марсело Гальярдо, у Тапии не было другого выбора, кроме как назначить Лионеля Скалони — абсолютного новичка, чрезвычайно дешевого тренера и готового смириться с такой рабочей средой.

Решения Тапиа не сделали его популярным среди коллег-сверстников. «Я бы даже не подумал о том, чтобы пойти выпить с Месси, принести ему фото в рамке или подарить подарок», — сказал президент «Ривер Плейт» Родольфо Д'Онофрио. «Нужно иметь теплые отношения, но такие, в которых понятно, что игрок остается игроком. А не такие, когда футболист не понимает — игрок он или президент».

Эта дружба ничем не помогла результатам команды. С тех пор, как Тапиа вступил во владение в марте 2017 года, Аргентина сыграла 10 официальных матчей, выиграв всего в двух — против Эквадора в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 и Нигерии уже в России. В этих десяти матчах сборная забила всего одиннадцать голов.

О тренере аргентинской сборной нужно сказать больше. Скалони, который ранее не работал главным тренером, продолжает в Бразилии экспериментировать с составом, который пока так и не выглядит нормально функционирующим. Его работа пока знаменуется лишь пробами и ошибками (с упором на последнее).

Лионель Скалони globallookpress.com

В одиннадцати матчах с момента смены Сампаоли на посту главного тренера Скалони выставил одиннадцать разных составов. И в матче против Катара будет двенадцатый — с Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинесом в атаке над Месси.

Импровизация и резвое мышление, а также печально известное восстание в раздевалке в значительной степени стали причиной увольнения Сампаоли. Скалони имеет более мягкий характер по сравнению с огненным Сампаоли, но он унаследовал паническое настроение. В защиту тренера нужно сказать, что он работает с меньшим ресурсом, чем, возможно, любой тренер сборной Аргентины за последнее время. «Альбиселесте» остро нуждались в обновлении состава после ЧМ-2018, а, может, и раньше. Но что если сильных игроков просто нет?

Такие футболисты, как Джованни Ло Чельсо, Леандро Паредес, Герман Пеццелла, Родриго Де Пол и Лаутаро Мартинес, которые часто играли в новых и постоянно меняющихся командах Скалони, несомненно являются профессионалами. Но до сих пор, возможно, за исключением нападающего «Интера», это новое поколение мало что сделало для того, чтобы доказать, что может сравниться или превзойти своих предшественников.

Столь «зеленый» состав часто нуждается в сильной руке тренера, а также сильной руке капитана. Однако, учитывая все описанные выше проблемы, законно задаться вопросом, может ли Месси, будучи лучшим игроком планеты, помочь своим партнерам по сборной.

Лионель Месси globallookpress.com

«Мы не такие серьезные претенденты, как на предыдущих турнирах», — признался Месси в преддверии турнира. Честность капитана, иконы для своего поколения обнажила скудную уверенность в своих силах у тех незнакомых лиц, которые теперь окружают его на поле.

Месси, безусловно, известен не своим громким лидерством. Он предпочитает показывать пример своими виртуозными навыками на поле, и бесконечное количество раз забивал победные голы, когда все выглядело уже потерянным.

В предыдущие годы у игроков сборной не было конфликтов. Аргентина могла похвастаться завидным составом игроков, которые делили раздевалку на протяжении нескольких турниров. И если там нужно было навести порядок, то Хавьер Маскерано делал это.

Хавьер Маскерано globallookpress.com

Однако Маскерано ушел, как и другие многие важные фигуры. Те, кто остался — Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, также не могут прикрикнуть и вдохновить команду, в которой подавляющее большинство еще не провело за сборную и двадцати матчей.

Вмешался ли в Месси, чтобы повести за собой команду, когда Колумбия вышла вперед? Ответил ли он эмоциональной речью, чтобы оживить своих товарищей по команде после гола парагвайца Ричарда Санчеса? Нет, это не его стиль. Он опустил голову и попытался изменить все благодаря своей волшебной левой ноге.

Тем не менее, он остается феноменом, который доминирует в футболе на протяжении более чем десяти лет. Совершенно не станет удивительным, если он вновь засияет, чтобы обыграть Катар и вывести Аргентину в четвертьфинал. Несмотря на два солидных матча в Бразилии, катарская сборная в матче с Аргентиной все равно будет андердогом.

Но даже если Аргентина выиграет и выйдет в четвертьфинал, или даже если вдруг выиграет турнир, это не отменит всех проблем сборной. Тренер-новичок, команда, которая не смогла убедить, капитан, который куда лучше проявляет себя с мячом, чем как мотиватор. Все они будто сговорились, чтобы привести команду к упадку, которому пока не видно конца. 0