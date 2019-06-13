Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?

Он был то слишком молодым, то слишком застенчивым, то слишком особенным.

Аргентина всегда знала, что Лионель Месси — это редкий бриллиант, к которому нужно относиться с особой осторожностью. Но с момента его дебюта за сборную прошло 14 лет, а «альбиселесте» все еще не удалось ничего выиграть. И часы тикают. Месси, которому скоро исполнится 32 когда, кажется, попал в некую петлю времени.

Каждый турнир сопровождается большими ожиданиями, но затем заканчивается огромным разочарованием. Месси выиграл чемпионат мира U-20 в 2007 году, а также золото Олимпиады в Пекине год спустя, но никогда не побеждал на крупных турнирах.

«Я должен подниматься и пробовать снова, независимо от того, сколько раз я падал. Это мой посыл для подрастающего поколения, не только в футболе, но и в жизни. Я хочу завершить карьеру, выиграв что-то со сборной Аргентины».

Лионель Месси globallookpress.com

14 июня в Бразилии стартует Копа Америка, и Месси понимает, что для него это один из последних шансов выиграть крупный трофей со сборной. Одни из самых больших разочарований в футболе нападающий испытал в погоне за этим неуловимым трофеем.

Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 67 голов. И скоро может стать рекордсменом по количеству матчей за сборную — у форварда 130 поединков, на 17 меньше, чем у Хавьера Маскерано, который уже завершил международную карьеру.

Но на восьми главных турнирах, в которых он выступал за Аргентину (четыре чемпионата мира и четыре Кубка Америки), каждый раз возникал один и тот же вопрос — почему он не мог быть тем же футболистом, игрой которого аргентинцы наслаждаются каждую неделю, когда смотрят по телевизору матчи «Барселоны».

Всегда были два разных Месси. Один — серийный победитель, воспитанный Пепом Гвардиолой в роли ложной «девятки», который преуспел в одной из лучших команд мира, играя плечом к плечу с Андресом Иньестой и Хави.

Но также есть и футболист нестабильной аргентинской сборной, который чувствует в ней некий дискомфорт и который провел невероятные 16 матчей за два года (в период с 2009 по 2011-й), не забив ни одного мяча.

Лионель Месси globallookpress.com

Каждый Кубок Америки сопровождается кризисом. Каждый чемпионат мира вызывает сомнения. Поверженный, раскритикованный, молчаливый, — каждый раз, когда аргентинцы думали, что Месси сломался в сборной, он возвращался в Испанию и чудесным образом исцелялся.

«Барселона» всегда была тем местом, где сомнения Месси развеивались, а его лидерские качества оказывались целыми и невредимыми. Каждое подобное возрождение добавляло еще больше критики, которая доносилась с другой стороны океана. Почему там, а не здесь? Что мы делаем не так? Что ему нужно? С каждым разом появлялось все больше ожиданий. И чем выше были надежды, тем большей была критика. Все повторялось снова и снова.

Теперь в этом сюжете появился свежий поворот — уже сломленный Месси приезжает в сборную из «Барселоны». Поражение от «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ привело к шокирующему вылету из ЛЧ во втором сезоне кряду. Затем было еще одно поражение — в финале Кубка Испании от «Валенсии». Да, «Барса» с комфортом выиграла Ла Лигу, но ожидания болельщиков были выше. А в газетах недавно появилась критика Месси и его лучшего друга Суареса из-за их «не положительного» лидерства в раздевалке.

Лионель Месси globallookpress.com

Что если все наконец изменилось? Что если именно сборная Аргентины теперь станет для Месси лечебной клиникой?

Последний титул Аргентины на крупных турнирах датирован 1993 годом, когда сборная выиграла Кубок Америки. С тех пор команда проиграла в четырех финалах Копа Америка (2004, 2007, 2015 и 2016) и в финале чемпионата мира (2014). Из этих пяти финалов Месси был на поле в четырех. Не забил ни одного гола и сыграл слабо.

За надеждами сборной Аргентины наконец-то положить конец титульной засухе существует расколотое на два лагеря сообщество фанатов. Некоторые видят Месси в качестве спасителя, другие же ждут, когда он вновь потерпит неудачу, чтобы наброситься на него. Дебаты вокруг капитана сборной Аргентины и сейчас вновь породили две непримиримые позиции.

Для молодых поколений Месси — бог. Для более старших людей неизбежно сравнение с Диего Марадоной. И Месси никогда не будет Диего. Он никогда не выиграет в одиночку чемпионат мира, как Марадона сделал это в 1986 году. Возможно, даже если и выиграет, то и этого не будет достаточно.

Диего Марадона globallookpress.com

С момента его дебюта за национальную сборную Месси публично обвиняли в том, что он слишком эгоистичен, не поет государственный гимн, не общается с партнерами по команде, не выполняет указания тренеров, его недостаточно заботит все происходящее, он недостаточно забивает, он не является «десяткой», он не является «девяткой», он не справляется с давлением, он вмешивается в выбор состава и отвергает тактические задумки тренеров. Он начал подвергаться критике с 17 лет. Теперь Месси уже отец троих детей, но критикуют его до сих пор.

Звучит это очень странно, учитывая, что Лео уже пять раз выиграл «Золотой мяч», учитывая все его трофеи и достижения по ходу карьеры. Но настроение «антиМесси» расцветает в Аргентине после каждого плохого результата или неубедительного выступления.

В отборочных матчах ЧМ-2018 влияние Месси было максимальным. Его хет-трик в итоге обеспечил команде путевку в Россию, когда она одержала жизненно необходимую победу над Эквадором в последнем туре (3:1).

Но на чемпионате мира мы не увидели похожего сценария. В первом матче против Исландии Месси не забил пенальти, а в остальных сыграл ниже своего привычного уровня.

После поражения от Франции со счетом 3:4 и вылета из турнира на стадии 1/8 финала было неясно, сыграет ли Месси снова на чемпионате мира. Тогда казалось, что он вообще больше никогда не будет играть за сборную Аргентины. Его партнеры по сборной Хавьер Маскерано и Лукас Билья завершили карьеру в сборной. Затем такое же решение принял и Гонсало Игуаин.

Франция — Аргентина globallookpress.com

Став свидетелями «восстания игроков» после поражения от сборной Хорватии на групповом этапе, некоторые члены совета Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) захотели радикальных перемен. И частью плана было сокращение влияния Месси.

«Нам нужно начать все с начала без старого поколения», — сказал прошлым летом представитель АФА Николас Руссо.

«Если бы мы выиграли, все игроки сейчас вместе праздновали бы. Но мы проиграли, и в самолете сборной, который приземлился дома, находился только один футболист. Это неприемлемо. Капитан должен объяснить, что произошло и вести партнеров по команде за собой. Вещи должны меняться. Нам нужно установить определенные нормы», — говорил Руссо.

Первым изменением стало увольнение Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды в июле. Его заменил Лионель Скалони. Он был одним из ассистентов Сампаоли в России и единственный из тренерского штаба сохранил работу.

Бывший фланговый защитник, который восемь лет играл за «Депортиво», прежде чем в 2006 году перейти в «Вест Хэм», является неопытным тренером. Это его первое назначение на должность главного тренера, и в первую очередь перед ним стоит задача заложить фундамент для перестройки сборной, уменьшая влияние Месси.

Лионель Скалони globallookpress.com

Форварду «Барселоны» понадобилось девять месяцев, чтобы открыто рассказать о болезненном опыте чемпионата мира. Всего три месяца назад его будущее в сборной было размыто. Ходило множество слухов, что Месси не вернется в сборную и в раздевалку, которая, как выразилась аргентинская пресса, была «деактивирована». Там уже не было никого из старого поколения, там уже нет его друзей.

Ранее в 2016 году Месси уже объявлял о завершении международной карьеры. Это случилось через несколько минут после того, как он не забил пенальти в послематчевой серии финала Кубка Америки против Чили.

Лионель Месси globallookpress.com

«На этом все. Это не для меня. Мы снова проиграли, проиграли еще один финал. Меня не должно быть здесь», — сказал Лео сразу после матча. Но после отпуска и времени на размышления он решил вернуться. Месси отрастил бороду, покрасился в белый цвет, чтобы подкрепить идею нового старта. И его важнейшие голы спасли сборную Аргентины от вполне реального непопадания на ЧМ-2018.

Человеком, который всегда был на стороне Месси, был Клаудио Тапиа, который стал президентом АФА в марте 2017 года.

Когда АФА рассматривала вопрос, как изменить сборную, но в то же время, как вернуть Месси, у Тапиа появилась смелая идея — отправить публичный месседж Пепу Гвардиоле. Если испанец возглавит сборную, то Месси обязательно вернется, подумал Тапиа.

Клаудио Тапиа globallookpress.com

«Мы установили контакт с Гвардилой, но затем нам пришлось убегать, потому что для того, чтобы оплатить его услуги, нам пришлось бы просто продать АФА», — сказал Тапиа журналистам в августе 2018 года.

Это сработало. Гвардиола, будучи явно возмущенным, ответил на это заявление Тапиа в ходе одной из пресс-конференции в качестве главного тренера «Ман Сити».

«Во-первых, никто никогда не связывался со мной. Во-вторых, не очень приятно, когда президент АФА говорит о моей зарплате, потому что он даже не знает мою зарплату. И плюс довольно очевидно, что у меня есть контракт с "Ман Сити", который я буду соблюдать. Также ясно, что в Аргентине есть очень хорошие тренеры, и сборной этой страны должен руководить аргентинец», — сказал Пеп.

Стать ассистентом Скалони попросили экс-полузащитника «Валенсии» Пабло Аймара — кумира Месси. Это был еще один сигнал, направленный в сторону Барселоны. Аймар является символом спокойствия, которое как раз было необходимо.

В январе Сезар Менотти, тренер, который привел Аргентину к победе в чемпионате мира-1878, и человек, который давно поддерживал Месси, был назначен директором национальных сборных.

В итоге Месси вернулся в марте — в товарищеском матче против Венесуэлы в Мадриде, в котором аргентинцы проиграли со счетом 1:3. Анхеля ди Марию также вернули в сборную, а вскоре после этого вернется и Серхио Агуэро.

«Я вижу очень сплоченную группу — футболистов, которым нравится здесь находиться. Мой сын Тьяго спросил меня, почему я не был в команде. Здесь очень хорошая атмосфера. Я просто еще один игрок этой команды, здесь нет ничего странного», — сказал Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

La grieta — в Аргентине это слово, которое можно перевести как «трещина», объясняет противоположные взгляды общества, которые продвигают основные политические лидеры страны: президент Маурисио Макри и экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Выборы президента пройдут осенью 2019 года.

Подобная пропасть присутствует и в футболе. В Аргентине больше никогда не будет единого мнения о Месси. Некоторые думают, что он слишком застенчив, что он неправильно понятая душа, другие считают его эгоистичным лидером. Никто и никогда не признает, что может ошибаться в своих суждениях. Но трудно отрицать одну вещь — на Кубок Америки в Бразилию Аргентина поехала с одной из слабейших команд за последние десятилетия.

Месси, Агуэро и ди Мария представляют старую школу, а также можно выделить Пауло Дибалу, Николаса Отаменди и Николаса Тальяфико — игроков топ-уровня с опытом игры на ЧМ. Все остальные футболисты либо пока еще молодые и перспективные (например, есть нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, есть защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт), либо ветераны без международного опыта (такие, как защитник Мильтон Каско и нападающий Матиас Суарес — оба представляют «Ривер Плейт», обоим по 31 год).

Большинству игроков этой сборной от 23 до 28 лет. Это новое поколение, которое хочет вырастить Скалони. В их числе голкипер «Бока Хуниорс» Эстебан Андрада, Роберто Перейра из «Уотфорда», Маркос Акунья из «Спортинга», Леандро Паредес из ПСЖ, Джованни Ло Чельсо из «Бетиса».

Предполагается, что этой группой игроков, нацеленной на ЧМ-2022, в будущем будут руководить Дибала и 26-летний защитник «Аякса» Тальяфико, который был капитаном сборной Аргентины в отсутствии Месси. Дибала должен был стать естественной заменой для Месси, но после непростого сезона в Италии, он мог вообще остаться вне состава на Кубок Америки.

Николас Тальяфико http://globallookpress.com

Когда в лагере сборной Аргентины ранее обсуждали будущее, то ключевая мысль была следующей — без Месси это невозможно, но и одного лишь Месси недостаточно.

Две недели назад Менотти наконец встретится с Месси — сразу после непростого окончания сезона в «Барселоне». «Я видел, как на нем отразилось то, что произошло в Лиге чемпионов. Он вылетел из турнира, когда казалось, что все почти решено и он беспокоился о будущем», — написал Менотти в своей колонке в газете «Спорт».

«Но несмотря на ментальные проблемы, это не отразится на его бойцовском характере или его приверженности Аргентине. Несмотря на долгий перелет, он решил тренироваться сразу по прибытии. И когда увидел мяч, то сразу улыбнулся», — также отметил Менотти. 0