14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Уругвай. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина уступила в финале последнего чемпионата мира, к тому же со сборной недавно попрощался Лионель Месси.
При этом Аргентина в трех осенних контрольных матчах добыла три виктории. Команда в них отличилась 14 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Бенин — 3:0.
До того Аргентина учинила разгром сборной Буркина-Фасо — 7:0, да и поединок с Боливией завершился ярким успехом — 4:0. Команда не пропускала в трех последних поединках.
Состояние команды: Аргентина после чемпионата мира не сбавляет обороты, вот только ей придется учиться играть без Месси.
При этом Аргентина имеет вполне шикарный подбор исполнителей во всех линиях. К тому же в пяти последних очных поединках с Уругваем команда победила четырежды при одной коллизии. Последняя очная встреча завершилась минимальной победой аргентинцев, да и даже без Месси вице-чемпионы мира представляют из себя грозную силу.
Нет сомнений, что команда постарается продлить свой победный сериал. К тому же набирает свою лучшую форму опальный форвард Хулиан Альварес.
Уругвай
Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, не сумев даже выйти из группы.
При этом Уругвай в трех поединках группового этапа разжился всего двумя зачетными пунктами. Команда финишировала лишь на 3-й строчке турнирной таблицы своего квартета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Индии — 6:1.
До того Уругвай переиграл Южную Корею — 4:1, а вот несколько ранее уступил японцам — 1:3. Команда победила в двух последних поединках.
Состояние команды: Уругвай ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв десять мячей в двух своих последних спаррингах.
При этом Уругвай в кадровом плане выглядит весьма прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда нередко банально проваливается. Да и поединки с аргентинцами для нее исторически проходят неудачно. Да и нынче оппонент-то как несется!
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Уругвай не боится аргентинцев, а вот опытнейшего Луиса Суареса в сборную так и не вызвали…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Аргентину фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа Уругвая — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
Прогноз: Аргентинцы шикарно атакуют, и даже без Месси явно не заметят сопротивления уругвайцев.
Ставка: Фора Аргентины -1.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Уругвай традиционно неудачно противостоит аргентинцам
- Аргентина победила и не пропустила в трех последних поединках
- Уругвайцы победили в двух последних поединках
- Аргентина имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня
- Аргентинцы в трех последних поединках забили 14 мячей