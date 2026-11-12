14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Уругвай. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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Аргентина

Турнирное положение: Аргентина уступила в финале последнего чемпионата мира, к тому же со сборной недавно попрощался Лионель Месси.

При этом Аргентина в трех осенних контрольных матчах добыла три виктории. Команда в них отличилась 14 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Бенин — 3:0.

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До того Аргентина учинила разгром сборной Буркина-Фасо — 7:0, да и поединок с Боливией завершился ярким успехом — 4:0. Команда не пропускала в трех последних поединках.

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Состояние команды: Аргентина после чемпионата мира не сбавляет обороты, вот только ей придется учиться играть без Месси.

При этом Аргентина имеет вполне шикарный подбор исполнителей во всех линиях. К тому же в пяти последних очных поединках с Уругваем команда победила четырежды при одной коллизии. Последняя очная встреча завершилась минимальной победой аргентинцев, да и даже без Месси вице-чемпионы мира представляют из себя грозную силу.

Нет сомнений, что команда постарается продлить свой победный сериал. К тому же набирает свою лучшую форму опальный форвард Хулиан Альварес.

Уругвай

Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, не сумев даже выйти из группы.

При этом Уругвай в трех поединках группового этапа разжился всего двумя зачетными пунктами. Команда финишировала лишь на 3-й строчке турнирной таблицы своего квартета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Индии — 6:1.

До того Уругвай переиграл Южную Корею — 4:1, а вот несколько ранее уступил японцам — 1:3. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: Уругвай ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв десять мячей в двух своих последних спаррингах.

При этом Уругвай в кадровом плане выглядит весьма прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда нередко банально проваливается. Да и поединки с аргентинцами для нее исторически проходят неудачно. Да и нынче оппонент-то как несется!

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Уругвай не боится аргентинцев, а вот опытнейшего Луиса Суареса в сборную так и не вызвали…

На что ставят в матче Аргентина — Уругвай Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Уругвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Аргентину фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа Уругвая — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Аргентинцы шикарно атакуют, и даже без Месси явно не заметят сопротивления уругвайцев.

2.68 Фора Аргентины -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч Аргентина — Уругвай принесёт прибыль 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора Аргентины -1.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.05 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Аргентина — Уругвай принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдёт