Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году

Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые герои

Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые герои Архив LiveSport.Ru

Чемпионат мира по футболу 2018 года завершился всего несколько дней назад, но уже можно посмотреть на сильнейшие сборные и понять, как сильно они перекроят свои составы перед поездкой в Катар в 2022 году.

Так как же будут выглядеть претенденты на победу через четыре года? Появятся ли в их составах новые лица? Поразмышлять над этой темой взялись обозреватели ESPN

Аргентина

Предполагаемый состав сборной Аргентины espn.com

Любые планы сборной Аргентины на ближайшие четыре года в любом случае зависят от ответа на один очень важный вопрос: готов ли Лионель Месси еще раз попытаться выиграть чемпионат мира?

Единственный, кто может ответить на него, — это сам Месси, но вряд ли мы все узнаем в самое ближайшее время. У него есть несколько лет на то, чтобы покопаться в своей голове и понять, хочет ли он помочь команде достойно выступить в Катаре.

Возможно, ему даже придется переосмыслить свои футбольные навыки, переквалифицировавшись в плеймейкера, тем более что на мундиале Лео будет 35 лет.

Как только на этот вопрос будет дан ответ, тренеру будет легче начать работу по формированию состава. Сильные и слабые стороны сборной при этом, вне зависимости от имени главного тренера, останутся теми же: огромный выбор звездных атакующих футболистов и гораздо меньше талантливых защитников, среди которых трудно выбрать сильных латералей.

Диего Сориллья, ESPN Argentina.

Бразилия

Предполагаемый состав сборной Бразилии espn.com

Путь к 2022 году точно не будет простым. На сборную усиливается давление, ведь в 2018 году она не смогла пройти Бельгию. Это сулит множество изменений. Да, у тренера есть богатый выбор, но и нерешенных проблем тоже хватает.

В Катаре любимые игроки Тите будут старше 30 лет: Дани Алвес, Миранда, Тьяго Силва и Марсело нуждаются в замене. В любом случае придется проверять в бою более молодых игроков, чтобы найти идеальную формулу на футбольном поле.

Каземиро, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус и Роберто Фирмино имеют все шансы продолжить международную карьеру. В то же время к ним присоединится и более молодое поколение: Винисиус Жуниор, Пакета, Давид Нерес, Родриго, Ришарлисон, Жемерсон, Фред, Фабиньо, Артур и Милитао – к их лицам уже начинают привыкать болельщики «селесао».

Конечно, многое будет зависеть и от ситуации с Тите. Он останется или уйдет? С новым тренером будет еще сложнее построить новую команду и создать победный менталитет в течение следующих четырех лет.

Рикардо Заней, ESPN Brazil.

Англия

Предполагаемый состав сборной Англии espn.com

Гарет Саутгейт дал Англии надежду на более яркое и победное будущее после того, как вывел свою команду в полуфинал на чемпионате мира 2018 года в России. Теперь же цель и задача для тренера и Футбольной ассоциации — опираться на достигнутый прогресс и сделать Евро-2020 плацдармом для атаки на ЧМ-2022.

Команда Саутгейта молода, так что многие игроки, вероятно, все еще будут играть за национальную команду в 2022 году. А как насчет тех, кто постучится в дверь сборной в ближайшее время?

Кайлу Уокеру, Эшли Янгу и Джордану Хендерсону в 2022 году будет за 30, так что ключевыми фигурами в новой сборной Англии должны стать Трент Александр-Арнольд, Льюис Кук и Райан Сессеньон. Джейдон Санчо тоже относится к любимчикам Саутгейта.

Также очень интересно, сможет ли Гарри Кейн через четыре года конкурировать с Маркусом Рашфордом.

Марк Огден.

Франция

Предполагаемый состав сборной Франции espn.com

Только представьте: Зинедин Зидан сменяет Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции летом 2020 года. Дешам уходит после победы на чемпионате Европы, позволяя Зидану попробовать силы на чемпионате мира в Катаре.

Уго Льорису 35 лет, но для голкипера это молодой возраст. Четверка защитников находится в расцвете сил: Бенжамену Павару и Люке Эрнандесу все еще только 26 лет, в то время как Рафаэлю Варану и Самюэлю Юмтити — 29.

В полузащите 29-летний капитан «Реала» Поль Погба ведет Францию вперед вместе с 31-летним Н’Голо Канте и 27-летним Корентеном Толиссо, который только что выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» и заменил завершившего карьеру Блеза Матюиди.

Оливье Жиру тоже прекратил международную карьеру, поэтому Зидан доверил место «десятки» 31-летнему Антуану Гризманну, действующему под 25-летним Усманом Дембеле и 23-летним Килианом Мбаппе.

Жюльен Лоран.

Германия

Предполагаемый состав сборной Германии espn.com

Я ожидаю, что к 2022 году Мануэль Нойер уступит место в воротах более молодому (и немного лучшему) дублеру из «Барселоны». Четверка защитников останется практически неизменной, разве что на проблемном левом фланге окажется представитель «Аугсбурга» Филипп Макс, зарекомендовавший себя лучшим вариантом.

Наиболее выраженные перемены произойдут в центре полузащиты. Леон Горецка должен стать одним из лидеров сборной Германии после четырех проведенных сезонов в «Баварии», в то время как игрок «Герты» Арне Майер получит возможность сыграть гибридную роль «шестерки» и «восьмерки», как это в свое время делал Бастиан Швайнштайгер.

Игрок «Байера» Кай Хаверц является наследником Озила, проявляя качества плеймейкера. Гнабри должен продолжить прогрессировать в «Баварии», в то время как Сане закончит формирование этого трио в центре поля.

В атаке Тимо Вернер попробует выиграть конкуренцию у молодого представителя «Шальке» Седрика Тойхерта — мобильного, но мощного нападающего, которого уже сейчас называют «самым перспективным молодым центрфорвардом».

Рафаэль Хонигштейн.

Италия

Предполагаемый состав сборной Италии espn.com

У «скуадры адзурры» определенно есть молодые таланты, способные быстро вернуть ее на чемпионат мира после отсутствия в 2018 году.

Доннарумма преодолел свои трудности, чтобы утвердиться в качестве лучшего молодого вратаря в мире, Кальдара и Романьоли – настоящие центральные защитники в традиционном итальянском понимании, Верратти и Жоржиньо вернут сборной «тик-италию» Пранделли, ну а Бернардески эволюционирует в «десятку», которой так не хватает нынешней команде.

Белотти вновь проявил свою силу, так что вскоре покинет «Торино», чтобы играть в Лиге чемпионов. Тем временем его партнер по атаке Пеллегри заявит о себе в «Монако» примерно так же, как Килиан Мбаппе.

Джеймс Хорнкасл.

Мексика

Предполагаемый состав сборной Мексики espn.com

Безусловно, Мексике нужно омолодить состав до Катара-2022. Но насколько, и как быстро? Гильермо Очоа, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Мигель Лайюн, Эктор Морено, Карлос Вела и Джовани Дос Сантос к моменту старта следующего мундиаля уже отпраздную свое 30-летие. Опыт, который они получили в Европе и на крупных соревнованиях в Мексике, заменить нелегко, поэтому задача следующего поколения — выйти хотя бы на уровень предшественников.

Скорее всего, капитальный ремонт в «эль три» будет не столь быстрым, как многие ожидают, так что некоторых игроков стартового состава образца этого года мы увидим и в Катаре.

В представленном символическом составе есть две спорные позиции. На первой расположился 19-летний игрок «Порту» Жоао Малек, который еще даже не дебютировал за основную команду, но продемонстрировал свою скорость и бомбардирский талант.

Вторую позицию занял Диего Лаинес — самый многообещающий молодой игрок из Мексики. Этого форварда ждет большое будущее, если в карьере все сложится гладко.

Том Маршалл.

Испания

Предполагаемый состав сборной Испании espn.com

Третья подряд неудача сборной Испании на крупном международном турнире привела к серьезным дебатам в футбольном сообществе. От нового главного тренера Луиса Энрике в стране ждут свежих идей и новых лиц в основной команде.

Через четыре года в составе сборной Испании вряд ли окажется хотя бы один представитель «золотого поколения», которое длилось с 2008 по 2012 год. Впрочем, если не произойдет ничего неожиданного, то мы увидим в Катаре смесь опыта и молодости.

Ожидаем, что Марко Асенсио станет одним из ведущих игроков обновленной «фурии рохи». Карлос Аленья к тому времени должен превратиться в основного полузащитника «Барселоны».

На позиции левого защитника может сыграть нынешняя звезда U-21 в «Эспаньоле», тогда как Абель Руис должен стать основным центрфорвардом, которого так долго ждали в Испании.

Дермот Корриган.

США

Предполагаемый состав сборной США espn.com

Даже несмотря на то, что США готовятся принять на своей территории Золотой кубок КОНКАКАФ в 2019 году, у них должно хватить стимула, чтобы достойно подготовиться и к чемпионату мира 2022 года.

У Энтони Робинсона есть все для того, чтобы закрепить за собой проблемную позицию левого защитника. В то же время представитель «Шальке» Уэстон Маккенни должен стать настоящим якорем полузащиты.

В атаке все будет строиться вокруг Кристиана Пулишича, который должен продолжить профессиональный рост на клубном уровне. Поддержку ему будут осуществлять Тайлер Адамс (может переехать в Бундеслигу) и молодой, но проворный Джош Сарджент.

Джефф Карлайл. 0