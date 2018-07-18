Топ-3 разочаровывающих формы из нового сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед»
Доход «красных дьяволов» за прошлый сезон был самым большим в Англии и почти достиг отметки в 150 млн фунтов. Часть денег пошла на разработку потрясного дизайна третьей формы. Оцените, насколько крут Неманья Матич в этом комплекте.
Наверное, не меньшая часть заработанной суммы улетела на создание крутого презентационного ролика запасной формы.
«Манчестер Юнайтед» поставил очень высокую планку, и ожидания от домашнего комплекта были не меньше. Планировалось пошить что-то вдохновляющее. Однако никакого вдохновения от вида домашней формы не получаешь.
Четко наблюдается стремление к минимализму. Даже возникает ощущение, что «дьяволы» отправятся в предсезонное турне не в США, а в Японию.
Rooted in 🔴👕🔴⁰— Manchester United (@ManUtd) 17 июля 2018 г.
Our new @adidasfootball home kit, inspired by our origins. 🚃⁰
Get yours now: https://t.co/kcB44JjShY #HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/ZcHXeTUo7J
Пост с обновкой в Твиттере собрал больше 7,5 тысяч комментариев. Но практически все они сводились к одному — «Где здесь кнопка дизлайка, ребята?!»
«Арсенал»
«Арсенал» немного проиграл «красным дьяволам» в гонке за антикрутостью. Новый комплект от «Пумы» вышел наляпистым и непонятным.
OFFICIAL: Arsenal's new Home Kit for the 2018/19 season. pic.twitter.com/ioiZysXcHp— ArsenalFanTV (@ArsenalFanTV) 22 мая 2018 г.
«Канонирская» классика — полностью красная футболка с белыми рукавами — это вполне стоящий дизайн. Особенно если вспомнить форму сезона 2010/11.
Однако дизайнеры, видимо, хотели удивить своими познаниями и явно перемудрили. Особенно бросается в глаза два элемента: «недоромб» на груди и «недополосы» на рукавах.
«Челси»
Замыкает тройку лидеров еще один лондонский клуб. Печально помещать «пенсионеров» в этот топ, но что поделать.
The stage is lit.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 11 мая 2018 г.
Introducing our 2018/19 @nikefootball home kit!
Get yours 👉 https://t.co/hpsm2GiYxh pic.twitter.com/3YyjBMabcm
Новая форма «Челси» выглядит совсем не аристократично. От солидной простоты не осталось и следа. Вместо этого дизайнеры «Nike» сделали цвет формы еще более насыщенным и добавили тонких поперечных полос.
Журналисты авторитетного футбольного издания «Squawka» даже пошутили, что «форма выглядит так, будто дизайнеры из "Nike" сдались на полпути к конечному варианту».
Глядя на снимок в презентации становится интересно, в клубе вообще знают о намерении Азара?