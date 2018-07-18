ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-3 разочаровывающих формы из нового сезона АПЛ

    Клубы хотели приятно удивить своих болельщиков, но «чего-то не удалось»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал Челси Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТоп-3 разочаровывающих формы из нового сезона АПЛ Криштиану РоналдуРаскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе» Лионель МессиХудшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
  • 14:11
    • УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
  • 11:47
    • «Барселона» заработала за прошлый сезон рекордную сумму
  • 10:57
    • Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил за Эдера
  • 09:06
    • Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером
  • 03:27
    • Обновленная РФПЛ и «Матч ТВ» заключили контракт на показ матчей
  • 07:45
    • Витиньо вернется в Бразилию
  • 07:21
    • Чемпион НБА продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта
    Эден Азар
    Эден Азар
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    К старту нового сезона клубы английской Премьер-лиги презентовали домашние комплекты футбольной формы. Одни оставили ощущение недосказанности, а иные, наоборот, явно перемудрили.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Английскую Премьер-лигу принято считать флагманом мирового футбола: здесь все только самые лучшие и всё самое лучшее. Оказывается, не всё. LiveSport.Ru составил мини-список из трех команд, которые не оправдали ожиданий своими новыми нарядами.

    «Манчестер Юнайтед»

    Доход «красных дьяволов» за прошлый сезон был самым большим в Англии и почти достиг отметки в 150 млн фунтов. Часть денег пошла на разработку потрясного дизайна третьей формы. Оцените, насколько крут Неманья Матич в этом комплекте.

    Неманья Матич
    premierleague.com

    Наверное, не меньшая часть заработанной суммы улетела на создание крутого презентационного ролика запасной формы.

    Презентация третьего комплекта формы «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» поставил очень высокую планку, и ожидания от домашнего комплекта были не меньше. Планировалось пошить что-то вдохновляющее. Однако никакого вдохновения от вида домашней формы не получаешь.

    Четко наблюдается стремление к минимализму. Даже возникает ощущение, что «дьяволы» отправятся в предсезонное турне не в США, а в Японию.

    Пост с обновкой в Твиттере собрал больше 7,5 тысяч комментариев. Но практически все они сводились к одному — «Где здесь кнопка дизлайка, ребята?!»

    «Арсенал»

    «Арсенал» немного проиграл «красным дьяволам» в гонке за антикрутостью. Новый комплект от «Пумы» вышел наляпистым и непонятным.

    «Канонирская» классика — полностью красная футболка с белыми рукавами — это вполне стоящий дизайн. Особенно если вспомнить форму сезона 2010/11.

    Однако дизайнеры, видимо, хотели удивить своими познаниями и явно перемудрили. Особенно бросается в глаза два элемента: «недоромб» на груди и «недополосы» на рукавах.

    «Челси»

    Замыкает тройку лидеров еще один лондонский клуб. Печально помещать «пенсионеров» в этот топ, но что поделать.

    Новая форма «Челси» выглядит совсем не аристократично. От солидной простоты не осталось и следа. Вместо этого дизайнеры «Nike» сделали цвет формы еще более насыщенным и добавили тонких поперечных полос.

    Журналисты авторитетного футбольного издания «Squawka» даже пошутили, что «форма выглядит так, будто дизайнеры из "Nike" сдались на полпути к конечному варианту».

    Глядя на снимок в презентации становится интересно, в клубе вообще знают о намерении Азара?

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
  • 16/07/2018 в 09:20
    •
  • Прогноз
  • «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку
  • 1,75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
    • 02:13 12/07/2018     Викор Гончаренко
  • Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКА
    • 20:07 14/07/2018     Поль Погба
  • Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной Франции
    • 17:57 14/07/2018
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • 14:58
    • ФИФА назвала символическую сборну ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 14:44
    • Тьяго Мотта стал тренером в ПСЖ
  • 14:28
    • Алисон выразил желание перейти в «Ливерпуль»
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 12:02
    • «Урал» расторг контракты с двумя футболистами
  • 11:30
    • «Куньлунь» заключил соглашение с экс-нападающим «Вашингтона»
  • 11:20
    • «Ливерпуль» подписал контракт с игроком «молодежки»
    На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи» Футбол 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемамиПревью нового сезона Футбольной национальной лиги Вчера в 10:090
  • 10:44
    • Высокая зарплата может помешать трансферу Ди Марии в итальянский клуб
  • 10:32
    • Старридж рассказал, где хочет продолжить карьеру
  • 10:16
    • СМИ: новый владелец «Милана» хочет уволить Гаттузо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие