Топ-3 разочаровывающих формы из нового сезона АПЛ

К старту нового сезона клубы английской Премьер-лиги презентовали домашние комплекты футбольной формы. Одни оставили ощущение недосказанности, а иные, наоборот, явно перемудрили.

принято считать флагманом мирового футбола: здесь все только самые лучшие и всё самое лучшее. Оказывается, не всё.составил мини-список из трех команд, которые не оправдали ожиданий своими новыми нарядами.

«Манчестер Юнайтед»

Доход «красных дьяволов» за прошлый сезон был самым большим в Англии и почти достиг отметки в 150 млн фунтов. Часть денег пошла на разработку потрясного дизайна третьей формы. Оцените, насколько крут Неманья Матич в этом комплекте.

Неманья Матич premierleague.com

Наверное, не меньшая часть заработанной суммы улетела на создание крутого презентационного ролика запасной формы.

Презентация третьего комплекта формы «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» поставил очень высокую планку, и ожидания от домашнего комплекта были не меньше. Планировалось пошить что-то вдохновляющее. Однако никакого вдохновения от вида домашней формы не получаешь.

Четко наблюдается стремление к минимализму. Даже возникает ощущение, что «дьяволы» отправятся в предсезонное турне не в США, а в Японию.

Пост с обновкой в Твиттере собрал больше 7,5 тысяч комментариев. Но практически все они сводились к одному — «Где здесь кнопка дизлайка, ребята?!»

«Арсенал»

«Арсенал» немного проиграл «красным дьяволам» в гонке за антикрутостью. Новый комплект от «Пумы» вышел наляпистым и непонятным.

OFFICIAL: Arsenal's new Home Kit for the 2018/19 season. pic.twitter.com/ioiZysXcHp — ArsenalFanTV (@ArsenalFanTV) 22 мая 2018 г.

«Канонирская» классика — полностью красная футболка с белыми рукавами — это вполне стоящий дизайн. Особенно если вспомнить форму сезона 2010/11.

Однако дизайнеры, видимо, хотели удивить своими познаниями и явно перемудрили. Особенно бросается в глаза два элемента: «недоромб» на груди и «недополосы» на рукавах.

«Челси»

Замыкает тройку лидеров еще один лондонский клуб. Печально помещать «пенсионеров» в этот топ, но что поделать.

Новая форма «Челси» выглядит совсем не аристократично. От солидной простоты не осталось и следа. Вместо этого дизайнеры «Nike» сделали цвет формы еще более насыщенным и добавили тонких поперечных полос.

Журналисты авторитетного футбольного издания «Squawka» даже пошутили, что «форма выглядит так, будто дизайнеры из "Nike" сдались на полпути к конечному варианту».

Глядя на снимок в презентации становится интересно, в клубе вообще знают о намерении Азара?

0