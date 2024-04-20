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    «Рубин» продлит свою серию поражений?!

    «Рубин» — «Локомотив». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В субботу, 20 апреля, в 25-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Локомотив». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Рубин» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2024 года
    Рубин
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    •  Рубин 14:00 Локомотив Локомотив
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    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Рубин» все еще может теоретически претендовать на 5-ку лидеров, а от зоны вылета казанцы отстают на 9 баллов.

    Команда Рашида Рахимова — одна из худших в РПЛ по результативности, забив всего 20 голов за 23 встречи в нынешнем сезоне при 29-и пропущенных.

    Рубин — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Прошедшие встречи «Рубин» провел очень плохо. Сначала команда проиграла «Оренбургу» (0:3), а затем уступила «Крыльям Советов» (0:2), не забив за последние 2 матча ни одного гола.

    За последние 5 матчей в рамках РПЛ у «Рубина» только 1 победа над «Ахматом» (2:1), 3 поражения и ничейный результат в матче с «Краснодаром» (1:1). За этот период команда забила 3 гола при 8-и пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Игорь Вуячич, Угучукву Иву (у обоих — перебор желтых карточек), Мацей Рыбусь и Никола Чумич (травмы).

    Состояние команды: Сейчас у «Рубина» точно не самый удачный период, команда крайне мало выигрывает. К тому же, казанцы крайне неудачно выступают на своем поле, набрав 15 очков из 33-х возможных дома (13-е место в лиге).

    «Рубин» и «Локомотив» уже несколько раз встречались между собой. В рамках РПЛ казанцы уже отбирали очки у своего соперника в нынешнем сезоне (2:2). «Рубин» упустил победу на 88-й минуте.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе, отставая от 3-й позиции всего на 1 балл. У команды есть все шансы, что закончить чемпионат с медалями.

    «Локомотив» играет очень весело — команда может много забить, но и также много пропустить. По результативности «железнодорожники» занимают 4-е место в лиге.

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  • 14/04/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (3:3), а встречей ранее на чужом поле обыграл «Ахмат» (2:0). У команды отличные результаты в последних матчах РПЛ.

    За прошедшие 5 встреч в чемпионате России «Локомотив» проиграл только «Динамо» (1:2), трижды сыграл вничью и однажды выиграл. За этот период «железнодорожники» забили 9 голов при 8-и пропущенных.

    Не сыграет: Марио Митай (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: «Локомотив» вполне может удивить, тем более команда уверенно играет на чужом поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге и набрав 15 очков из 30-и возможных в гостях.

    К тому же, у «Локомотива» есть несколько лидеров в атаке, которые способны решить исход матча. К примеру, полузащитник команды Максим Глушенков забил 6 голов и сделал 7 ассистов в рамках РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в РПЛ

    • «Рубин» проиграл 2 последних матча в РПЛ, не забив ни одного гола

    • В последних 5-и очных встречах «Локомотив» ни разу не проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.40, победа «Рубина» — 3.10, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что гости одержат победу в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.40.

    Прогноз: «Локомотив» забьет минимум 1 гол в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Рубин» продлит свою серию поражений?!
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