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    «Кальяри» остановит «Ювентус»?

    «Кальяри» — «Ювентус». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Ювентус»
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    «Ювентус» — фаворит матча
    «Кальяри» на своем поле сыграет против «Ювентуса» в 33-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Апреля 2024 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Ювентус Ювентус
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Кальяри» занимает 14-е место с 31 баллом в активе и разницей мячей 34-54.

    Команда на четыре очка опережает зону вылета, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выживание в элитном дивизионе кальчо.

    Кальяри — Ювентус: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На выезде он совершил сенсацию, отобрав очки у без пяти минут чемпиона Италии «Интера» (2:2) на выезде.

    Эта ничья стала второй для «россоблу» в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Паволетти, Манкосу, Петанья — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Кальяри» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, а значит его шансы спастись в Серии А достаточно высоки.

    Николас Виола — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место с 63 очками и разницей мячей 45-24.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на 20 очков от лидера «Интера» и на шесть — от второго в таблице «Милана», тогда как отрыв от пятого места вне зоны ЛЧ составляет восемь баллов.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерял очки. «Старая Синьора» в туринском дерби разошлась миром с «Торино» (1:0).

    Эта осечка прервала мини-серию побед «бьянконери» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство и кубок страны.

    Не сыграют: Щенсны, Кин, Милик — травмы. Дисквалифицированы — Погба и Фаджоли.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Ювентус» потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих.

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    Такие результаты с одной стороны позволяют туринцам практически обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов, с другой — оставляют немного шансов на вторую позицию.

    Дуан Влахович — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Серии А с 15 голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Кальяри» не проиграл

    • в пяти последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти последних матчах «Ювентуса» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, победа «Кальяри» — в 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. При этом в трех последних поединках они не пропускали.

    И хотя в четырех из пяти поединков хозяев забивали обе команды, надежность обороны фаворита обещает стать здесь решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в семи из восьми последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Ювентус» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Кальяри» остановит «Ювентус»?
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