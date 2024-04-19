«Кальяри» на своем поле сыграет против «Ювентуса» в 33-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Кальяри» занимает 14-е место с 31 баллом в активе и разницей мячей 34-54.

Команда на четыре очка опережает зону вылета, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выживание в элитном дивизионе кальчо.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На выезде он совершил сенсацию, отобрав очки у без пяти минут чемпиона Италии «Интера» (2:2) на выезде.

Эта ничья стала второй для «россоблу» в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Паволетти, Манкосу, Петанья — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Кальяри» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, а значит его шансы спастись в Серии А достаточно высоки.

Николас Виола — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место с 63 очками и разницей мячей 45-24.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на 20 очков от лидера «Интера» и на шесть — от второго в таблице «Милана», тогда как отрыв от пятого места вне зоны ЛЧ составляет восемь баллов.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерял очки. «Старая Синьора» в туринском дерби разошлась миром с «Торино» (1:0).

Эта осечка прервала мини-серию побед «бьянконери» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство и кубок страны.

Не сыграют: Щенсны, Кин, Милик — травмы. Дисквалифицированы — Погба и Фаджоли.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Ювентус» потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих.

Такие результаты с одной стороны позволяют туринцам практически обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов, с другой — оставляют немного шансов на вторую позицию.

Дуан Влахович — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Серии А с 15 голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Кальяри» не проиграл

в пяти последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Ювентуса» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, победа «Кальяри» — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. При этом в трех последних поединках они не пропускали.

И хотя в четырех из пяти поединков хозяев забивали обе команды, надежность обороны фаворита обещает стать здесь решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в семи из восьми последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.09