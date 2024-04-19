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    «Краснодар» продолжит погоню за «Зенитом», «Атлетик» разберется с аутсайдером Примеры

    Экспресс дня 19 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Краснодар»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в РПЛ, Серии А и Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Краснодар» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России

    После назначения Мурада Мусаева «Краснодар» в трех встречах одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Ранее «быки» уступили в очень важном матче. «Краснодар» не смог добиться положительного результата в игре с «Зенитом» (1:2), хотя и выигрывал по итогам 45 минут.

    Сейчас отставание «Краснодара» от лидирующего питерского клуба составляет четыре очка. У «быков» больше нет права на ошибку. Шансы на чемпионство существенно снизились, однако на «Краснодаре» еще рано ставить крест.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» располагается в нижней части таблицы РПЛ. Клуб набрал 26 очков в 23-х встречах и идет 11-м в таблице. У воронежской команды на данный момент 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

    В РПЛ «Факел» не побеждает с 10 марта. Тогда в гостях удалось взять верх над «Спартаком» со счетом 2:0.

    Последние два матча РПЛ воронежский клуб проиграл. Команда уступила ЦСКА (1:4) и «Ростову» (0:1).

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.64.

    «Кальяри» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Благодаря рывку в последних турах «Кальяри» смог покинуть зону вылета. В трех предыдуших встречах команда Клаудио Раньери набрала пять очков. Сейчас клуб располагается на 14-й позиции, но отрыв от 18-го места составляет всего четыре балла.

    «Кальяри» проиграл в Серии А лишь три матча из десяти последних. Команда уступила «Монце» (0:1), «Лацио» (1:3) и «Роме» (0:4). Удастся ли «островитянам» предподнести сюрприз во встрече с «Ювентусом»?

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    • Туринский коллектив не обременен выступлением в еврокубках. «Ювентус» сосредоточен на двух турнирах — Серии А и Кубке Италии. В нынешнем сезоне подопечным Массимиано Аллеги скудетто точно не светит. Клуб будет бороться за второе место.

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    «Ювентус» обыгрывал «Кальяри» в пяти последних очных встречах. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами гостей. У туринского клуба достаточно высокие шансы завоевать три очка. Сенсация вряд ли произойдет.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.78.

    «Атлетик» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетик» борется за путевку в Лигу чемпионов. Но в последних турах баски притормозили. Сейчас команда находится на 5-м месте, набрав 57 очков в 31-м матче.

    Отставание «Атлетика» от топ-4 составляет четыре очка. В таблице впереди баскского клуба расположился мадридский «Атлетико».

    Ранее «Атлетик» не смог победить в двух матчах Примеры кряду. Команда уступила в Мадриде «Реалу» (0:2), а затем сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Шансы «Гранады» на сохранение прописки в Примере ничтожно малы. Но в минувшем туре клуб наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач и победил.

    «Гранада» принимала «Алавес» и выиграла встречу со счетом 2:0. Команда набрала 17 очков и по-прежнему находится на 19-м месте, в зоне вылета. Стоит отметить, что в последних десяти гостевых матчах Ла Лиги у «Гранады» девять поражений.

    Ставка: Победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.08.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 19 апреля с коэффициентом 4.08. Дата матча: 19.04.2024. Экспресс. «Краснодар» продолжит погоню за «Зенитом», «Атлетик» разберется с аутсайдером Примеры
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