Англия (ж) — Нидерланды (ж). Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 9 июля 2025 года

9 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (ж) и Нидерланды (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия (ж)

Турнирное положение: Англичанки намерены побороться за победу в турнире. А вот старт вышел провальным.

При этом Англия (ж) крайне нестабильна. Команда чередует яркие поединки с откровенно бледными как в плане игры, так и результатов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Англичанки уступили француженкам (1:2).

До того команда учинила разгром ямайкам (7:0). А вот поединок с испанками завершился досадным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Англия (ж) забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Англичанки вполне способны прибавить. Да и стартовая коллизия должна по-хорошему раззадорить!

Причем Англия (ж) традиционно успешно противостоит голландкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Англичанки постараются проявить высокую стартовую активность.

Нидерланды (ж)

Турнирное положение: Голландки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

Причем Нидерланды (ж) успешно стартовали на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 1 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Голландки переиграли валлиек (3:0).

До того команда нанесла поражение финнкам (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с шотландками (1:1).

При этом Нидерланды (ж) в 5 своих последних поединках добыли 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Голландки нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом Нидерланды (ж) имеют весьма качественный подбор игроков. Вот только поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются натужно.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация досрочно пробиться в плей-офф у нее огромнейшая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Голландки победили в 2 своих последних поединках

Англичанки не проигрывают голландкам уже почти 2 года

Нидерланды (ж) не проигрывали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Англичанки с турнирной точки зрения обязаны рисковать, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить, тогда как голландки победили в двух своих последних матчах.

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63