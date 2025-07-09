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    Англия (ж) — Нидерланды (ж). Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Англия (ж) — Нидерланды (ж)
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    Женская сборная Англии
    9 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (ж) и Нидерланды (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Англия (ж)

    Турнирное положение: Англичанки намерены побороться за победу в турнире. А вот старт вышел провальным.

    При этом Англия (ж) крайне нестабильна. Команда чередует яркие поединки с откровенно бледными как в плане игры, так и результатов.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Англичанки уступили француженкам (1:2).

    До того команда учинила разгром ямайкам (7:0). А вот поединок с испанками завершился досадным поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Англия (ж) забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Англичанки вполне способны прибавить. Да и стартовая коллизия должна по-хорошему раззадорить!

    Причем Англия (ж) традиционно успешно противостоит голландкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Англичанки постараются проявить высокую стартовую активность.

    Нидерланды (ж)

    Турнирное положение: Голландки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

    Причем Нидерланды (ж) успешно стартовали на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 1 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Голландки переиграли валлиек (3:0).

    До того команда нанесла поражение финнкам (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с шотландками (1:1).

    При этом Нидерланды (ж) в 5 своих последних поединках добыли 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Голландки нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах.

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    При этом Нидерланды (ж) имеют весьма качественный подбор игроков. Вот только поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются натужно.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация досрочно пробиться в плей-офф у нее огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Голландки победили в 2 своих последних поединках

    • Англичанки не проигрывают голландкам уже почти 2 года

    • Нидерланды (ж) не проигрывали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Англичанки с турнирной точки зрения обязаны рисковать, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить, тогда как голландки победили в двух своих последних матчах.

    Ставка: Ничья за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)?

    Матч Англия (ж) — Нидерланды (ж) состоится 09 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия (ж) — Нидерланды (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия (ж) — Нидерланды (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия (ж) — Нидерланды (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Англия (ж) — Нидерланды (ж): прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 09.07.202519:00. Смело ставим на паритет!
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