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    «Жальгирис» стартует с победы в Лиге чемпионов?

    Жальгирис — Хамрун. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Хамрун»
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    «Жальгирис» — «Хеккен»
    Литовский «Жальгирис» дома сыграет против «Хамруна» из Мальты в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 9 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2025 года

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:00 Хамрун Спартанс

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: 79 очков набрал «Жальгирис» в минувшем сезоне чемпионата Литвы и стал чемпионом. В нынешнем сезоне участник Лиги чемпионов идёт на 6 месте с 25 баллами.

    Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» одержал минимальную победу над командой «Банга» (1:0).

    Жальгирис — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров

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  • 1.893.304.60Фрибет€5
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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу во втором матче подряд, выиграв также у клуба «Паневежис» (4:2).

    «Хамрун»

    Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0).

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    • Последние матчи: В битве за трофей Кубка Мальты команда «Хамрун» уступила «Хиберниансу» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Хамрун», в которую вошли поединки против «Флорианы» (1:0), «Биркиркары» (1:0) и «Марсакслокк» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» — чемпион Литвы

    • «Хамрун» — чемпион Мальты

    • «Жальгирис» и «Хамрун» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа «Хамрун» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Уровень мальтийского футбола желает лучшего, у «Жальгириса» есть все шансы добиться победы над соперником. Ставим на победу литовского клуба.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жальгирис — Хамрун?

    Матч Жальгирис — Хамрун состоится 09 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Жальгирис — Хамрун?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жальгирис — Хамрун?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Хамрун?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жальгирис — Хамрун?

    Коэффициенты букмекеров: : «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа «Хамрун» — в 4.70.

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    Жальгирис — Хамрун: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 09.07.202519:00. «Жальгирис» стартует с победы в Лиге чемпионов?
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