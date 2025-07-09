Жальгирис — Хамрун. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

Литовский «Жальгирис» дома сыграет против «Хамруна» из Мальты в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 9 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: 79 очков набрал «Жальгирис» в минувшем сезоне чемпионата Литвы и стал чемпионом. В нынешнем сезоне участник Лиги чемпионов идёт на 6 месте с 25 баллами.

Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» одержал минимальную победу над командой «Банга» (1:0).

Жальгирис — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.893.304.60Фрибет€5

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу во втором матче подряд, выиграв также у клуба «Паневежис» (4:2).

«Хамрун»

Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0).

Последние матчи: В битве за трофей Кубка Мальты команда «Хамрун» уступила «Хиберниансу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Хамрун», в которую вошли поединки против «Флорианы» (1:0), «Биркиркары» (1:0) и «Марсакслокк» (1:0).

Статистика для ставок

«Жальгирис» — чемпион Литвы

«Хамрун» — чемпион Мальты

«Жальгирис» и «Хамрун» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа «Хамрун» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Уровень мальтийского футбола желает лучшего, у «Жальгириса» есть все шансы добиться победы над соперником. Ставим на победу литовского клуба.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.95.