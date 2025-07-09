Жальгирис — Хамрун. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2025 года

Жальгирис
Хамрун Спартанс
«Жальгирис»
Турнирная таблица: 79 очков набрал «Жальгирис» в минувшем сезоне чемпионата Литвы и стал чемпионом. В нынешнем сезоне участник Лиги чемпионов идёт на 6 месте с 25 баллами.
Последние матчи: В 19 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» одержал минимальную победу над командой «Банга» (1:0).
Жальгирис — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу во втором матче подряд, выиграв также у клуба «Паневежис» (4:2).
«Хамрун»
Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0).
Последние матчи: В битве за трофей Кубка Мальты команда «Хамрун» уступила «Хиберниансу» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Хамрун», в которую вошли поединки против «Флорианы» (1:0), «Биркиркары» (1:0) и «Марсакслокк» (1:0).
Статистика для ставок
- «Жальгирис» — чемпион Литвы
- «Хамрун» — чемпион Мальты
- «Жальгирис» и «Хамрун» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа «Хамрун» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: Уровень мальтийского футбола желает лучшего, у «Жальгириса» есть все шансы добиться победы над соперником. Ставим на победу литовского клуба.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.95.