«Нам повезло и без него». Почему матч «ПСЖ» — «Реал» нельзя пропустить

И вот они снова встретятся. Прошел всего год с момента скандального ухода Килиана Мбаппе изв мадридскийна правах свободного агента — и в среду он впервые сыграет против бывшего клуба. Это случится в полуфиналена «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Матч обещает быть особенным, напряженным и немного ностальгическим.

Особенным — потому что уроженец Парижа провел в составе «ПСЖ» семь лет, пережив и взлеты, и падения. Он искренне любит этот клуб — всегда любил и, по его словам, будет любить всегда. Как и вся его семья. Его отец, Вильфрид Мбаппе, был замечен на трибуне в минувшую субботу, когда парижане обыграли мюнхенскую «Баварию» в Атланте.

Мбаппе считал, что пришло время двигаться дальше и воплотить свою мечту — играть на «Сантьяго Бернабеу». И сложно его за это упрекать. Но что делает эту встречу действительно особенной, так это не то, чего не хватает «ПСЖ» после его ухода, а то, каким стал клуб без него.

В 2025 году «ПСЖ» — возможно, лучшая команда в мире. Без ярко выраженных суперзвезд, без игры «на одного». Команда, в которой каждый работает на каждого — и в атаке, и в обороне.

Однако встреча будет и напряженной. Мбаппе и его окружение по-прежнему находятся в жестком юридическом конфликте с «ПСЖ». Повод — невыплаченные зарплаты и бонусы. Капитан сборной Франции требует от клуба 55 миллионов евро, которые, по его словам, остались задолженностью за последний сезон в Париже. В «ПСЖ» уверяют, что Мбаппе устно отказался от этих выплат, когда решил уйти в «Реал» без компенсации за трансфер. Поскольку к делу подключены юристы, быстро разрешить ситуацию не получится.

Презентация Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» globallookpress.com

Этот полуфинал — не просто матч. Это столкновение прошлого и настоящего, эмоций и принципов. И именно поэтому его нельзя пропустить.

Тем не менее, в среду Килиан Мбаппе и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи впервые за год снова окажутся лицом к лицу. Игнорировать друг друга они не собираются — как сообщили ESPN источники с обеих сторон, стороны планируют обменяться рукопожатием. Однако натянутые отношения между ними все еще сохраняются.

Аль-Хелаифи до сих пор испытывает раздражение из-за того, как именно Мбаппе покинул клуб, несмотря на то, что месяц назад публично пожелал ему удачи: «В этом сезоне нам повезло и без него, но я искренне желаю ему всего наилучшего в Мадриде».

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но встреча будет и ностальгической. Несмотря на все юридические споры, Мбаппе — живая легенда «ПСЖ». Его статистика — 256 голов в 308 матчах — феноменальна. Если добавить к этому результативные передачи, то получится, что он был причастен более чем к одному голу за игру. Такой уровень стабильности — редкость даже среди звезд, особенно на протяжении семи полных сезонов.

В футболке «ПСЖ» Мбаппе зачастую выглядел непобедимым. Он был слишком хорош для Лиги 1 и выиграл с клубом все на внутренней арене: шесть чемпионств, четыре Кубка Франции, два Кубка лиги и три Суперкубка. Но главную цель — Лигу Чемпионов — достичь так и не удалось.

Ради этой цели его и привозили в Париж, но максимумом стал финал 2020 года и два полуфинала — в сезонах 2020/21 и 2023/24.

Ирония в том, что «ПСЖ» стал по-настоящему сильнее уже после ухода одного из лучших игроков планеты. Без Мбаппе клуб наконец-то завоевал долгожданный трофей — Лигу Чемпионов сезона 2024/25.

«ПСЖ» — победитель Лиги Чемпионов сезона 2024/2025 globallookpress.com

В отсутствие Мбаппе другие вышли на первый план — и прежде всего Усман Дембеле. Под десятым номером в «ПСЖ», француз провел потрясающую вторую часть сезона в роли центрального нападающего и стал, возможно, главным претендентом на «Золотой мяч» в сентябре. 28-летний Дембеле забил 34 гола и отдал 13 результативных передач в 51 матче за сезон во всех турнирах.

Он был ключевым в плей-офф Лиги Чемпионов: забил «Ливерпулю» в 1/8 финала, дважды ассистировал в четвертьфинале с «Астон Виллой», отметился голом и передачей в полуфинале против «Арсенала» и двумя результативными передачами в финале с «Интером». В четвертьфинале Клубного чемпионата мира против «Баварии» он снова забил. В каждом важном матче — влияние на результат.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике построил игру вокруг Дембеле, сделав его лидером атаки. И добился от Усмана того, чего не смог добиться от Мбаппе.

После финала Лиги Чемпионов, в котором парижане уничтожили «Интер» со счетом 5:0, а Дембеле блистал и с мячом, и без него, Энрике сказал:

— «Я бы отдал Дембеле "Золотой мяч" просто за то, как он играл в обороне в этом финале. Вот что значит вести за собой команду. Я искренне считаю, что он заслуживает награды — не только за титулы и голы, но за прессинг».

За десять месяцев до этого, перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Барселоной», в сеть попало видео, на котором Луис Энрике пытается убедить Мбаппе делать то же самое.

— «Ты ведь любишь Майкла Джордана, да? Он был известен тем, что требовал от партнеров максимум и защищался как зверь. Вот так тебе и надо играть. Не просто как футболист, а как лидер на поле. Ты должен прессинговать… Почему? Потому что так становятся настоящими лидерами. Ты думаешь, что твоя задача — просто забивать за нас. Да, ты невероятный, игрок мирового класса. Но для меня этого недостаточно».

Помимо Дембеле, под руководством Луиса Энрике блеснули и другие игроки. Трио полузащитников — Витинья, Жуан Невеш и Фабиан Руис — заметно прибавило по ходу сезона. Их взаимопонимание, ротация и постоянная смена позиций поражают точностью и синхронностью.

Пара крайних защитников Ашраф Хакими и Нуно Мендеш стала, возможно, лучшей в мире по активности как в обороне, так и в атаке. А Дезире Дуэ, еще год назад считавшийся просто ротационным игроком «Ренна», сейчас признан лучшим футболистом мира до 20 лет — наравне с Ламином Ямалем из «Барселоны».

Луис Энрике интегрировал в свою философию новую тактическую тенденцию — реляционизм, адаптировав ее под принципы позиционного футбола, которые он впитал еще в «Барселоне» — и как игрок, и как тренер. «Свобода внутри структуры» — так лучше всего описать стиль нынешнего «ПСЖ». И команда освоила его в совершенстве.

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Теперь на пути парижан к очередному финалу сезона — уже четвертому — остались только Мбаппе и мадридский «Реал». Ранее команда Луиса Энрике уже выиграла Суперкубок Франции (в матче с «Монако»), Кубок Франции (в финале с «Реймсом») и Лигу Чемпионов (разгромив «Интер»).

И напоследок — немного истории. Это будет пятый матч Килиана Мбаппе против «ПСЖ». Четыре предыдущих пришлись на начало его карьеры в «Монако». Баланс встреч: одна победа, одна ничья, два поражения. И ни одного забитого мяча.