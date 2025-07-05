От финала ЛЧ до полного краха. Что случилось с «Интером»

После эпического матча Лиги чемпионов с «Барселоной» на «Сан-Сиро»всё еще с трудом переводил дыхание и не мог подобрать слов, когда пришло время говорить с журналистами.

— Это просто невероятно, — сказал автор победного гола. — Я даже не знаю, что сказать.

А потом все-таки нашел нужные слова:

— В этом и есть вся суть футбола.

И действительно — это был один из тех волшебных вечеров, когда всё кажется сном.

Победа «Интера» со счетом 4:3 стала настоящей футбольной сказкой, полным безумием, в котором не поддавалось логике практически ничего. Даже Симоне Индзаги не понимал, что делает Франческо Ачерби на острие атаки, когда 37-летний центральный защитник хладнокровно замкнул подачу Дензела Думфриса на 93-й минуте, переведя игру в овертайм.

Фраттези, между тем, возможно, вообще не должен был выходить на поле. Но, как и капитан Лаутаро Мартинес, несмотря на боль, сыграл ключевую роль в этой невероятной победе.

— Я должен поблагодарить физиотерапевтов. У меня вчера была мышечная травма живота, и они сделали невероятную работу, чтобы я смог выйти на матч, — сказал Фраттези в интервью Amazon Prime.

А когда он забил победный мяч в дополнительное время, то признался, что «чуть не потерял сознание» в момент бурных празднований:

— Хорошо, что я вообще доиграл этот матч!

— Но, в общем-то, так проходит вся моя карьера. У меня не было какого-то выдающегося таланта, но я всегда был последним, кто сдается, и первым, кто верит. Эта победа — награда за усилия и самоотдачу.

В этом смысле Фраттези — идеальное воплощение духа «Интера»: команды, в которой хватает талантливых игроков, но которая всегда славилась, прежде всего, своей дисциплиной и единством.

Именно поэтому удивительно, что всего через два месяца после победы над «Барселоной» в одном из величайших полуфиналов Лиги чемпионов в истории, «Интер» оказался не просто расколот — он погрузился в настоящий хаос.

Упущенное Скудетто

После сенсационной победы над великолепной «Барселоной» «Интер» продолжил серию, обыграв 11 мая «Торино» и сохранив шансы на второе подряд Скудетто.

Генрих Мхитарян спорит с арбитром во время матча с «Лацио» globallookpress.com

За два тура до финиша казалось, что гонка за титул складывается в пользу «нерадзурри».

Лидер чемпионата «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», а гол Дензела Думфриса на 79-й минуте встречи с «Лацио» выводил «Интер» на первое место в таблице. Однако в самой концовке основного времени судья назначил спорный пенальти за игру рукой Янна Биссека, и Педро реализовал удар с «точки», подарив своей команде ничью — и фактически отдав Скудетто «Наполи».

Почувствовав себя жертвами вопиющей несправедливости, «Интер» отказался выполнять медийные обязательства после матча. Но Симоне Индзаги, удаленный за бурную реакцию на эпиход с пенальти, и его игроки могли винить только себя в том, что упустили титул. «Наполи» оформил чемпионство уже в следующую пятницу, обыграв «Кальяри» благодаря вдохновенной игре Скотта Мактоминея.

— Мы не заслужили титул, потому что не оказались первыми после 38 туров, — признал защитник Стефан де Врей. — Но всё равно остается ощущение, что мы могли сделать больше в этом сезоне Серии А.

Тем не менее, как отметил нидерландец, впереди у «Интера» оставалась еще одна игра — главная во всём сезоне.

— Мы очень много работали в этом году и великолепно провели кампанию в Лиге чемпионов, так что теперь сделаем всё, чтобы достойно завершить сезон. У нас огромное желание сыграть великий финал на следующей неделе.

Увы, то, что «Интер» показал в матче с «Пари Сен-Жермен», стало одним из самых унизительных вечеров в истории клуба.

Унижение в Мюнхене

Перед финалом Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», который состоялся 31 мая в Мюнхене, игроки «Интера» уверяли, что извлекли множество уроков из своего предыдущего финала — в Стамбуле в 2023 году. Тогда они уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1, но выглядели гораздо лучше, чем от них ожидали. Однако на «Альянц Арене» всё получилось ровно наоборот — хуже было трудно представить.

«Интер» после финала ЛЧ globallookpress.com

Уже к 20-й минуте матча «ПСЖ» вел 2:0 после голов Ашрафа Хакими и Дезире Дуэ, и на этом интрига фактически исчезла. Обессиленный «Интер» не сумел предложить абсолютно никакого ответа. Один из лидеров команды, Алессандро Бастони, признался, что команда была в шоке от «болезненного» поражения 0:5, которое оставило «глубокое чувство горечи и потребует времени, чтобы полностью осознать произошедшее».

Со стороны казалось, что «Интеру» просто не хватило сил, время явно взяло свое. Яркий, энергичный «ПСЖ» наглядно продемонстрировал, что перед ним — возрастная команда, которой срочно нужна перезагрузка.

Но то, что произошло дальше, стало еще одним ударом: всего через три дня после финала Симоне Индзаги покинул пост главного тренера, чтобы возглавить «Аль-Хиляль».

Хотели Фабрегаса, но назначили Киву

Уход Индзаги стал шоком для большинства болельщиков «Интера». Финансовые ограничения клуба давно ни для кого не секрет и вызывают раздражение у многих, кто связан с «нерадзурри», но решение тренера выглядело как побег капитана с тонущего корабля.

Кристиан Киву globallookpress.com

Недовольство усилилось после того, как «Аль-Хиляль» официально объявил: Индзаги договорился с ними еще до финала Лиги чемпионов. Это немедленно породило вопросы — не повлияла ли новость об уходе на разгром в Мюнхене? А La Gazzetta dello Sport и вовсе сообщила, что Индзаги якобы пытался уговорить Николо Бареллу и Бастони последовать за ним в Джидду, что только усилило ощущение предательства на «Сан-Сиро».

Помимо скандального ухода, сам факт отставки поставил руководство клуба — Беппе Маротту и его команду — в весьма затруднительное положение. «Интеру» срочно нужен был новый тренер, и найти достойную замену до старта Клубного чемпионата мира оказалось непростой задачей.

Главным кандидатом стал Сеск Фабрегас, который произвел отличное впечатление, выведя «Комо» в топ-10 Серии А в их первом сезоне в элите за 21 год.

Однако «Комо» отказался отпускать бывшего полузащитника «Арсенала», и тогда «Интер» обратился к Кристиану Кив у. Бывший защитник «нерадзурри» заслужил похвалу, спасая «Парму» от вылета после того, как возглавил команду в феврале, когда та находилась на 19-м месте в таблице.

Неубедительное выступление на Клубном чемпионате мира

Дебют Киву у руля «Интера» трудно назвать обнадеживающим: команда сыграла вничью «Монтерреем» в стартовом матче Клубного чемпионата мира. В следующей игре «нерадзурри» и вовсе едва не потерпели унизительное поражение от «Уравы Ред Даймондс». Лаутаро Мартинес сравнял счет на 78-й минуте, положив начало важнейшему камбэку в Сиэтле.

Позже «Интер» обыграл «Ривер Плейт» на том же стадионе, занял первое место в группе и вселил надежду на то, что финансово ограниченный клуб сумеет не только достойно завершить изматывающий сезон, но и заработать солидные призовые. И хотя в финансовом плане турнир действительно пошел «Интеру» на пользу, вылет в 1/8 финала от «Флуминенсе» стал настоящим позором и обнажил серьезные внутренние противоречия в раздевалке.

Вспышка Лаутаро

Сразу после поражения от «Флуминенсе» Лаутаро сделал несколько эмоциональных заявлений. Извинившись перед болельщиками за вылет на стадии 1/8 финала, он обратился с «ясным посланием» к партнерам по команде.

— Те, кто хочет остаться, должны остаться. Те, кто не хочет быть здесь — должны уйти. Мы представляем важный клуб и обязаны бороться за серьёзные цели, — заявил аргентинец.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Когда журналисты попытались уточнить, кому именно адресованы его слова, капитан не стал уточнять:

— Я говорю в целом. Не собираюсь никого называть. Мы здесь, чтобы отдавать все силы, но в последнее время я видел много того, что мне не понравилось. Я капитан, лидер команды, поэтому обязан говорить.

Месседж ясен: те, кто хочет остаться и продолжать борьбу за трофеи — остаются. Остальные — до свидания!

Внутренние дела

Однако если Лаутаро отказался называть имена, то генеральный директор клуба Беппе Маротта без колебаний заявил, что речь шла речь о полузащитнике Хакане Чалханоглу, которого в последние недели активно связывают с переходом в «Галатасарай».

— Это слова капитана, и он подчеркнул одну вечную истину: если игрок больше не хочет быть здесь — он должен уйти, — сказал Маротта в эфире DAZN. — На данный момент никто прямо не говорил нам, что хочет покинуть клуб. Но мы поговорим с Хаканом и найдем оптимальное решение для всех сторон.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Очевидно, что эту ситуацию нужно разрешить как можно скорее, ведь ощущение в Италии таково, что «Интер» на грани саморазрушения.

Масла в огонь подлил нападающий Маркус Тюрам, который поставил «лайк» под гневным постом Чалханоглу, где тот ответил на критику капитана. Легенда «Ромы» Франческо Тотти также усомнился в своевременности публичного выступления Лаутаро, а мэтр тренерского цеха Фабио Капелло заявил, что подобные вопросы нужно решать «лицом к лицу — в раздевалке».

Все футбольные трансферы

После двух месяцев сплошных разочарований «Интеру» точно не хватало еще и публичной ссоры между двумя его самыми важными и узнаваемыми игроками. Всё это создает впечатление, что клуб не прогрессирует, а постепенно разваливается.

И всё же в этом — тоже красота футбола: в один момент ты не можешь подобрать слов, чтобы описать радость, а в следующий — не понимаешь, как всё так быстро пошло прахом.