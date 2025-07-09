Зенит — Сьон: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.20

«Зенит» встретится со «Сьоном» в товарищеском матче. Поединок пройдет 9 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Сьон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Подготовка команды: «Сине-бело-голубые» продолжают подготовку к новому сезону, проведя уже несколько товарищеских матчей. «Зениту» осталось сыграть еще в 2-х контрольных встречах, а дальше — РПЛ.

В прошедшем сезоне команда лишилась чемпионства, не сумев обогнать в таблице «Краснодар». «Зенит» занял 2-е место, уступив «быкам» лишь 1 балл.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке команда уступила «Балтике» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0).

В последних 3-х товарищеских встречах этим летом команда дважды выиграла и однажды проиграла. За этот отрезок «Зенит» также уверенно обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:0.

Состояние команды: «Зенит» серьезно настроен на то, чтобы вернуть себе титул чемпиона России в следующем сезоне. Сейчас подопечные Сергея Семака плодотворно готовятся.

Интересно, что в 3-х товарищеских встречах у «Зенита» забивали только легионеры. Именно они делают результат в команде. Стоит обратить внимание на игру Луиса Энрике, который в последнее время делает разницу на поле.

«Сьон»

Подготовка команды: Этот швейцарский коллектив продолжает готовиться к новому сезону через товарищеские матчи. Новый сезон для «Сьона» начнется 25-го июля.

В прошедшем сезоне чемпионата Швейцарии команда заняла 9-е место в таблице с 44 очками в активе после 38-и туров. «Сьон» опередил зону вылета на 5 пунктов.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Туном» (1:1), избежав поражения на 90+12-й минуте. До этого «Сьон» обыграл «Ксамакс» со счетом 2:0.

В последних 7-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, а также по 3 раза сыграла вничью и победила. За последние 2 встречи «Сьон» пропустил 1 раз при 3-х забитых мячах.

Состояние команды: «Сьон» провел не самый удачный сезон в Швейцарии, а теперь команда готовится к новому сезону. «Сьон» проведет еще серию контрольных встреч.

В составе команды выступает российский полузащитник Антон Миранчук. В прошедших 3-х встречах за «Сьон» игрок стабильно выходил на поле, но не отмечался результативными действиями.

Статистика для ставок

В последнем товарищеском матче «Зенит» проиграл «Балтике» со счетом 1:2

«Сьон» не проиграл 2 последних товарищеских матча (победа и ничья)

В единственном очном поединке «Сьон» обыграл «Зенит» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.48, победа «Сьона» — 5.70, ничья — за 4.30.

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.60 сооветственно.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.20.

Прогноз: «Зенит» точно не проиграет 2 матча подряд, а «Сьон» находится не в лучшем состоянии.

Ставка: Победа «Зенит» с форой (-1) за 1.75.