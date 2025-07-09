ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025 Егор ТитовЕгор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство Пеп Гвардиола и Пеп Лейндерс«Два Пепа — лучше, чем один». Как ассистенты меняют современный футбол
    Все новости спорта

    Питерцы уверенно обыграют швейцарцев?

    Зенит — Сьон: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Сьон Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сьон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
    «Зенит» встретится со «Сьоном» в товарищеском матче. Поединок пройдет 9 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Сьон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Молдова. Суперлига 12 Июля 2025 года

    Зимбру

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зимбру 20:00 CF Sparta Selemet

    CF Sparta Selemet

  • Молдова. Суперлига
    •

    «Зенит»

    Подготовка команды: «Сине-бело-голубые» продолжают подготовку к новому сезону, проведя уже несколько товарищеских матчей. «Зениту» осталось сыграть еще в 2-х контрольных встречах, а дальше — РПЛ.

    В прошедшем сезоне команда лишилась чемпионства, не сумев обогнать в таблице «Краснодар». «Зенит» занял 2-е место, уступив «быкам» лишь 1 балл.

    Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке команда уступила «Балтике» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0).

    В последних 3-х товарищеских встречах этим летом команда дважды выиграла и однажды проиграла. За этот отрезок «Зенит» также уверенно обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:0.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • Вчера

    • Состояние команды: «Зенит» серьезно настроен на то, чтобы вернуть себе титул чемпиона России в следующем сезоне. Сейчас подопечные Сергея Семака плодотворно готовятся.

    Интересно, что в 3-х товарищеских встречах у «Зенита» забивали только легионеры. Именно они делают результат в команде. Стоит обратить внимание на игру Луиса Энрике, который в последнее время делает разницу на поле.

    «Сьон»

    Подготовка команды: Этот швейцарский коллектив продолжает готовиться к новому сезону через товарищеские матчи. Новый сезон для «Сьона» начнется 25-го июля.

    В прошедшем сезоне чемпионата Швейцарии команда заняла 9-е место в таблице с 44 очками в активе после 38-и туров. «Сьон» опередил зону вылета на 5 пунктов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Туном» (1:1), избежав поражения на 90+12-й минуте. До этого «Сьон» обыграл «Ксамакс» со счетом 2:0.

    В последних 7-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, а также по 3 раза сыграла вничью и победила. За последние 2 встречи «Сьон» пропустил 1 раз при 3-х забитых мячах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Сьон» провел не самый удачный сезон в Швейцарии, а теперь команда готовится к новому сезону. «Сьон» проведет еще серию контрольных встреч.

    В составе команды выступает российский полузащитник Антон Миранчук. В прошедших 3-х встречах за «Сьон» игрок стабильно выходил на поле, но не отмечался результативными действиями.

    Статистика для ставок

    • В последнем товарищеском матче «Зенит» проиграл «Балтике» со счетом 1:2

    • «Сьон» не проиграл 2 последних товарищеских матча (победа и ничья)

    • В единственном очном поединке «Сьон» обыграл «Зенит» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.48, победа «Сьона» — 5.70, ничья — за 4.30.

    ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.60 сооветственно.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.20.

    Прогноз: «Зенит» точно не проиграет 2 матча подряд, а «Сьон» находится не в лучшем состоянии.

    Ставка: Победа «Зенит» с форой (-1) за 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Сьон?

    Матч Зенит — Сьон состоится 09 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Сьон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3.5 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Сьон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3.5 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Сьон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Сьон?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.48, победа «Сьона» — 5.70, ничья — за 4.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч КуПС — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Германия (ж) — Дания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ноа — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Иберия — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.87
  • Прогноз на матч Левадия — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олимпия — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Флориана — Хаверфордуэст
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Викингур — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ТНС — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дрита — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зенит — Сьон: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 09.07.202519:00. Питерцы уверенно обыграют швейцарцев?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры