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    «Сакраменто» сделает последний шаг?

    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч плей-ин НБА, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто»
    В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: На протяжении большей части сезона «Нью-Орлеан» шёл в зоне плей-офф, но в последний момент что-то пошло не так и пришлось играть дополнительные матчи за попадание в кубковую весну.

    Последние матчи: На протяжении большей дистанции матча против «Лейкерс» хозяева паркте владели инициативой, но затем «сломался» Зайон и победу было не удержать.

    Травмированные игроки: Самая главная потеря перед игрой с «Кингз» — Уильямсон. Он травмировал подколенное сухожилие в поединке против «Лейкерс» и не сможет помочь своей команде в важнейшем матче сезона.

    Общий тонус клуба: При всем уважении к Грину, а также его вариативному составу, но во встрече против «королей» без своего лидера хозяевам паркета ничего хорошего не светит.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: Первая игра турнира плей-ин получилась довольно простой для «Сакраменто», поскольку «Голден Стэйт» самоустранился.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Подопечным Брауна даже не особо много чего нужно было на паркете поскольку соперник все делал сам, а Томпсон не попал ни разу из десяти попыток за матч.

    Травмированные игроки: Калифорнийскому клубу по-прежнему не могут помочь Хьюртер и Монк. Компенсировать их отсутствие в составе полностью пока что не удается.

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    Общий тонус клуба: Учитывая, что хозяева паркета будут играть без лидера, а матч значит очень многое, то гости даже не посмотрят на тот факт, что пять последних очных противостояний против «пеликанов» завершались н ев их пользу.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» проиграл два последних матча

    • «Сакраменто» выиграл два последних поединка по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.02, а на победу «Сакраменто» — 1.85.

    Прогноз: Гости выглядят сильнее даже по всем предматчевым раскладам

    Альтернативный прогноз: Результативная и зрелищная игра будет на протяжении всех четырёх четвертей

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» сделает последний шаг?
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