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    Сможет ли Зверев разгромить Гарина?

    Зверев — Гарин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мюнхене 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Гарин
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Зверев — Гарин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша в первом матче одержал победу над представителем Австрии Юрием Родионовым — 7:6, 6:2.

    Немецкий теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, хотя у соперника было четыре брейк-пойнта.

    Всё самое интересное здесь было в первом сете, а на второй у Родионова явно не осталось энергии. Зверев спокойно дожал оппонента из второй сотни рейтинга.

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    Примечательно, что Зверев впервые с 2021-го выиграл матч в Мюнхене. Несмотря на это, на текущем турнире он все равно главный фаворит.

    Гарин

    Кристиан начал неделю с победы над немцем Домиником Кепфером — 7:6. 6:3.

    В следующем матче бывшая 17-я ракетка мира выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:7, 6:2, 6:1.

    В начале апреля Гарин дошел до полуфинала в португальском Эшториле. Прежде чем уступить Хуберту Хуркачу, чилиец выиграл у Родионова, Артура Фиса и Нуну Боржеса. Это пока что его лучшее выступление в этом году.

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    Гарин выигрывал турнир в Мюнхене в 2019 году. В прошлом он тоже дошел здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Гарина букмекеры предлагают за 5.55.

    Прогноз: пять лет назад Саша проиграл чилийцу в четвертьфинале домашнего турнира в Мюнхене. Реванш немец взял только в 2022-м, когда обыграл Кристиана в Риме.

    Возможно, Гарин сможет даже взять партию, но большего от него сейчас не стоит ждать.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Зверев — Гарин с коэффициентом 1.99. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить Гарина?
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