Зверев
Саша в первом матче одержал победу над представителем Австрии Юрием Родионовым — 7:6, 6:2.
Немецкий теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, хотя у соперника было четыре брейк-пойнта.
Всё самое интересное здесь было в первом сете, а на второй у Родионова явно не осталось энергии. Зверев спокойно дожал оппонента из второй сотни рейтинга.
Примечательно, что Зверев впервые с 2021-го выиграл матч в Мюнхене. Несмотря на это, на текущем турнире он все равно главный фаворит.
Гарин
Кристиан начал неделю с победы над немцем Домиником Кепфером — 7:6. 6:3.
В следующем матче бывшая 17-я ракетка мира выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:7, 6:2, 6:1.
В начале апреля Гарин дошел до полуфинала в португальском Эшториле. Прежде чем уступить Хуберту Хуркачу, чилиец выиграл у Родионова, Артура Фиса и Нуну Боржеса. Это пока что его лучшее выступление в этом году.
Гарин выигрывал турнир в Мюнхене в 2019 году. В прошлом он тоже дошел здесь до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Гарина букмекеры предлагают за 5.55.
Прогноз: пять лет назад Саша проиграл чилийцу в четвертьфинале домашнего турнира в Мюнхене. Реванш немец взял только в 2022-м, когда обыграл Кристиана в Риме.
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Возможно, Гарин сможет даже взять партию, но большего от него сейчас не стоит ждать.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.