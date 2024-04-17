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    «Рома» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Ромой» — «Миланом»

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    «Рома» — «Милан»
    «Рома» после победы на выезде примет «Милан» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Рома»

    Римский клуб стал вторым в своей группе, опередив «Серветт» и «Шериф», но пропустив на первую строчку «Славию». «Рома» набрала 13 очков в 6-ти матчах при 4-х победах, ничьей и поражении.

    В стыковых матчах с голландским «Фейеноордом» дело дошло до серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты римской команды. На следующей стадии «Рома» без проблем разобралась с «Брайтоном», решив все вопросы в первой встрече (4:0 дома и 0:1 на выезде).

    Подопечные Даниэле Де Росси не доиграли крайний матч Серии А с «Удинезе». При счете 1:1 на 71-й минуте защитнику римской команды Эвану Ндика стало плохо и игра была прервана. На данный момент «Рома» набрала 55 очков в 31-м матче, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы Серии А.

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    «Милан»

    «Милан» вылетел из Лиги Чемпионов, не сумев выйти из группы, в которой также находились дортмундская «Боруссия», ПСЖ и «Ньюкасл». «Красно-черные» набрали 8 очков в 6-ти матчах, уступив вторую строчку парижанам по дополнительным показателям. Первая стала «Боруссия» с 11-ю баллами.

    Соперником итальянской команды в стыковых матчах Лиги Европы стал французский «Ренн». «Милан» разгромил оппонента в домашней встрече (0:1), а в ответной игре уступил 2:3, но все равно прошел дальше. На стадии 1/8 финала подопечные Стефано Пиоли в обоих матчах переиграли пражскую «Славию» (4:2 дома и 3:1 на выезде).

    В крайнем туре Серии А «Милан» ушел от поражения в выездной встрече с «Сассуоло», отыгравшись со счета 1:3 — ничья 3:3. После 32-го тура «россонери» занимает вторую строчку с 69 очками.

    Личные встречи

    «Рома» одержала минимальную победу над «Миланом» неделю назад в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).

    Всего в 10-ти последних встречах 6 раз успех праздновали «россонери», римляне оказались сильнее в одном случае и трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.05.

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