«Рома» после победы на выезде примет «Милан» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

Римский клуб стал вторым в своей группе, опередив «Серветт» и «Шериф», но пропустив на первую строчку «Славию». «Рома» набрала 13 очков в 6-ти матчах при 4-х победах, ничьей и поражении.

В стыковых матчах с голландским «Фейеноордом» дело дошло до серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты римской команды. На следующей стадии «Рома» без проблем разобралась с «Брайтоном», решив все вопросы в первой встрече (4:0 дома и 0:1 на выезде).

Подопечные Даниэле Де Росси не доиграли крайний матч Серии А с «Удинезе». При счете 1:1 на 71-й минуте защитнику римской команды Эвану Ндика стало плохо и игра была прервана. На данный момент «Рома» набрала 55 очков в 31-м матче, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы Серии А.

«Милан»

«Милан» вылетел из Лиги Чемпионов, не сумев выйти из группы, в которой также находились дортмундская «Боруссия», ПСЖ и «Ньюкасл». «Красно-черные» набрали 8 очков в 6-ти матчах, уступив вторую строчку парижанам по дополнительным показателям. Первая стала «Боруссия» с 11-ю баллами.

Соперником итальянской команды в стыковых матчах Лиги Европы стал французский «Ренн». «Милан» разгромил оппонента в домашней встрече (0:1), а в ответной игре уступил 2:3, но все равно прошел дальше. На стадии 1/8 финала подопечные Стефано Пиоли в обоих матчах переиграли пражскую «Славию» (4:2 дома и 3:1 на выезде).

В крайнем туре Серии А «Милан» ушел от поражения в выездной встрече с «Сассуоло», отыгравшись со счета 1:3 — ничья 3:3. После 32-го тура «россонери» занимает вторую строчку с 69 очками.

Личные встречи

«Рома» одержала минимальную победу над «Миланом» неделю назад в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).

Всего в 10-ти последних встречах 6 раз успех праздновали «россонери», римляне оказались сильнее в одном случае и трижды команды сыграли вничью.

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