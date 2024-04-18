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    «Рома» добьет «Милан» и пройдет дальше?

    «Рома» — «Милан». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
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    Ромелу Лукаку — нападающий «Ромы»
    В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле примет «Милан». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Рома» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 18 Апреля 2024 года
    Рома
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    «Рома»

    Путь к четвертьфиналу: Команда довольно уверенно прошла групповой этап Лиги Европы, заняв 2-е место с 13-ю очками в активе, уступив лидерство пражской «Славии».

    В 1/16 финала турнира «Рома» с огромным трудом прошла «Фейеноорд» (1:1, 1:1, 4:2 по пен.). Уже в 1/8 финала итальянская команда обыграла английский «Брайтон» по сумме 2-х встреч 4:1.

    Рома — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Первая встреча между «Ромой» и «Милана» в рамках четвертьфинала ЛЕ завершилась победой римской команды со счетом 1:0. Римляне забили единственный гол на 17-й минуте.

    За последние 5 матчей во всех турнирах у «Ромы» только 1 поражение, 3 победы и 1 ничейный результат. За этот период команда забила 3 гола при 1-м пропущенном мяче.

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    Не сыграют: Брайан Кристанте (перебор желтых карточек), Сердар Азмун и Еван Ндика (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Рома» выглядит очень мощно в последнее время. Хоть команда и не отличается результативностью, но римляне очень хороши на своей половине поля.

    К слову, у «Ромы» есть несколько игроков, которые могут решить исход матча. Нападающие команды Ромелу Лукаку занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы, забив 7 голов и сделав голевую передачу.

    «Милан»

    Путь к четвертьфиналу: «Россонери» заняли 3-е место на групповом этапе Лиги чемпионов. «Милану» попались очень сильные соперники — «Ньюкасл», ПСЖ и «Боруссия» Д.

    Команда попала на стадии 1/16 финала Лиги Европы, где обыграла «Ренн» (3:0, 2:3). В 1/8 финала «Милан» оказался сильнее пражской «Славии» (4:2, 3:1).

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «россонери» сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3), совершив камбэк с 1:3 и забив 3-й гол на 84-й минуте. Встречей ранее «Милан» проиграл «Роме» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала ЛЕ.

    В последних 5-и матчах «Милан» выдал такие же результаты, как и «Рома» — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. За этот период «россонери» забил 11 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Пьер Калулу, Симон Кьер и Томмазо Побега (у троих — травмы).

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    Состояние команды: На игроков «Милана» будет оказываться сильное давление — «россонери» проиграли 1-й матч и в случае неудачи в предстоящей встрече руководство клуба может уволить главного тренера Стефано Пиоли.

    В рамках 20-го тура Серии А «Милан» обыграл «Рому» со счетом 3:1, спокойно доведя матч до победы. Смогут ли игроки «россонери» вновь одолеть своего соперника и перевернуть ход четвертьфинала? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Милан» забивал по 3 гола за игру

    • «Рома» не пропустила ни одного гола во всех 4-х последних матчах

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч «Милан» как минимум не проигрывал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 2.47, победа «Ромы» — 2.85, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Рома» точно не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Ромы» с форой (0) за 2.05.

    Прогноз: В 1-м тайме команды вполне способны забить хотя-бы один гол.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. «Рома» добьет «Милан» и пройдет дальше?
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