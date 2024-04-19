«Дженоа» на своем поле сыграет против «Лацио» в 33-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Дженоа» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 39 очками и разницей мячей 35-39.

Команда на 12 очков отстает от зоны еврокубков и на 12 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. Он сумел отобрать очки у «Фиорентины» на выезде, где соперники забили по мячу — 1:1.

Эта ничья стала третьей для «россоблу» в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Мессиас, Витинья, Малиновский, Маттуро — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Дженоа» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как крепкого середняка итальянского первенства, который хотя звезд с неба не хватает, в то же время весьма неуступчив.

Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами, что позволяет ему делить 3-е место в списке лучших снайперов лиги.

«Лацио»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 49 очками и разницей мячей 41-35.

Команда на два балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому находится в самом разгаре борьбы за нужную позицию.

Последние матчи: клуб выиграл в прошлом туре на своем поле. Гости грядущей игры смогли разгромить главного аутсайдера лиги «Салернитану» (4:1).

Этот успех прервал мини-серию поражений римлян в два поединка, которые пришлись на Кубок Италии и национальный чемпионат.

Не сыграют: Иммобиле, Романьоли, Пеллегрини, Дзаканьи, Проведель, Гендузи — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (в Кубке Италии и Серии А) «Лацио» одержал лишь одну победу при двух поражениях.

Словом, команда демонстрирует явно не лучшую форму, что, впрочем, не отменяет высокой мотивации «Орлов» в борьбе за еврокубки.

Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Дженоа» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Лацио» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Дженоа» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. В частности такой расклад имел место в трех последних их матчах.

И хотя в трех из последних четырех поединков гостей хотя бы одна команда не забивала, результативность соперника как раз обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.35