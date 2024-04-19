В пятницу, 19 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Атлетик» на своем поле примет «Гранаду». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Атлетик» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов. «Атлетик» занимает 5-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе.

Команда на четыре очка отстает от заветной четвертой строчки, которая дает путевку в главный еврокубок, поэтому ей попросту нельзя терять очки.

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Последние матчи: к сожалению для «Львов», именно это и прозошло в прошедшем туре чемпионата Испании, где они на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом».

Эта осечка установила для басков безвыигрышную серию в два поединка в рамках Примеры. Ранее они уступили на выезде «Реалу» (0:2).

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Не сыграют: травмирован — Йерай, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Атлетик» одержал одну победу при одном поражении и одной ничьей.

Примечательно, что тот самый единственный выигрыш по ходу данной серии пришелся на финал Кубка Испании, завоевание которого стало первым трофеем для клуба за 40 лет.

Горка Гурусета — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 13 голами.

«Гранада»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Гранада» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета с 17 очками и разницей мячей 32-60.

Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

Последние матчи: тем не менее, андалузцы в прошлом туре одержали победу. На своем поле им удалось оставить ни с чем «Алавес» (2:0).

Этот успех прервал серию поражений клуб в пять поединков кряду — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в 12 последних матчах (все — в рамках Примеры) «Гранада» одержала лишь одну победу при трех ничьих и восьми поражениях.

Очевидно, что с такой формой у фанатов «рохибланкос» нет никакой особой надежды, что их любимцы не вылетят в Сегунду.

Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с 10-ю забитыми мячами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Атлетика» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Гранада» не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.80, победа «Гранады» — в 11.50.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. При этом в четырех из них им не удавалось забить больше одного мяча.

В четырех последних матчах гостей зрители также видели меньше 2,5 голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют с «сухим» счетом, ведь в трех из четырех последних матчей «Гранада» проиграла и не забивала.

Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 1.90