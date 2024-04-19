«Краснодар»
Турнирное положение: Краснодарские мечты о золотых медалях вновь так мечтами и останутся. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Краснодар» уже отстает от «Зенита» на 4 очка. Да и поражение от питерцев в очной встрече стало поворотным моментом в чемпионской гонке.
Краснодар — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда как раз уступила «Зениту» (1:2). «Краснодар» вообще весной очень нестабилен.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.
Причем до поражения от «Зенита» кубанцы переиграли «Пари НН» (4:3). А вот с «Локомотивом» команда Мурада Мусаева разошлась миром (1:1).
Не сыграют: Тормена, Александр Черников — дисквалифицированы.
Состояние команды: Кубанцы имеют приличный по именам состав. Отличный сезон выдает Эдуард Сперцян, на счету которого 9 мячей в чемпионате.
Матчи против воронежцев для команды традиционно проходят неудачно. В 4 очных поединках «Краснодар» не сумел добыть ни одной виктории, уступив 1 раз при 3 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «Краснодар» постарается сохранить видимость чемпионской гонки. Подопечным Мусаева нужно прибавлять в плане реализации.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы всеми силами сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Факел» лишь на 3 очка опережает зону стыковых матчей. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 19 забитых мячей в 23 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда Сергея Ташуева не смогла взять даже балла. «Факел» с минимальным счетом уступил «Ростову».
Причем до того команда уступила армейцам (1:4). А вот последняя победа случилась еще в матче со «Спартаком» (2:0).
Вообще, «Факел» в 5 своих последних матчах выиграл всего 1 раз. В этих поединках воронежцы отличились 4 голами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.
Состояние команды: у команды Ташуева довольно надежные тылы. В 23 матчах воронежцы пропустили в свои ворота 25 раз.
Вот только весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что нужно оперативно набирать очки и отдаляться от опасной зоны.
Поражения в двух последних матчах явно угнетают. Да и забил «Факел» всего 1 мяч в трех своих последних поединках.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Факел» постарается сыграть максимально строго в обороне.
Статистика для ставок
- «Краснодар» еще ни разу не обыгрывал воронежцев
- «Факел» в среднем пропускает фактически гол за матч
- Воронежцы забивают меньше всех в лиге — 19 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.
- 2.24Аталанта — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Лилль — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.90Вест Хэм — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева пребывают не в лучшем психологическом состоянии.
«Факел» прилично обороняется, к тому же имеет немалый опыт отбора очков у лидеров чемпионата.
Ставка: «Факел» не проиграет за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.09