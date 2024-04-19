19 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Краснодарские мечты о золотых медалях вновь так мечтами и останутся. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» уже отстает от «Зенита» на 4 очка. Да и поражение от питерцев в очной встрече стало поворотным моментом в чемпионской гонке.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда как раз уступила «Зениту» (1:2). «Краснодар» вообще весной очень нестабилен.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

Причем до поражения от «Зенита» кубанцы переиграли «Пари НН» (4:3). А вот с «Локомотивом» команда Мурада Мусаева разошлась миром (1:1).

Не сыграют: Тормена, Александр Черников — дисквалифицированы.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Кубанцы имеют приличный по именам состав. Отличный сезон выдает Эдуард Сперцян, на счету которого 9 мячей в чемпионате.

Матчи против воронежцев для команды традиционно проходят неудачно. В 4 очных поединках «Краснодар» не сумел добыть ни одной виктории, уступив 1 раз при 3 ничьих.

И уж совсем очевидно, что «Краснодар» постарается сохранить видимость чемпионской гонки. Подопечным Мусаева нужно прибавлять в плане реализации.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы всеми силами сражаются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» лишь на 3 очка опережает зону стыковых матчей. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 19 забитых мячей в 23 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда Сергея Ташуева не смогла взять даже балла. «Факел» с минимальным счетом уступил «Ростову».

Причем до того команда уступила армейцам (1:4). А вот последняя победа случилась еще в матче со «Спартаком» (2:0).

Вообще, «Факел» в 5 своих последних матчах выиграл всего 1 раз. В этих поединках воронежцы отличились 4 голами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.

Состояние команды: у команды Ташуева довольно надежные тылы. В 23 матчах воронежцы пропустили в свои ворота 25 раз.

Вот только весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что нужно оперативно набирать очки и отдаляться от опасной зоны.

Поражения в двух последних матчах явно угнетают. Да и забил «Факел» всего 1 мяч в трех своих последних поединках.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Факел» постарается сыграть максимально строго в обороне.

Статистика для ставок

«Краснодар» еще ни разу не обыгрывал воронежцев

«Факел» в среднем пропускает фактически гол за матч

Воронежцы забивают меньше всех в лиге — 19 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

Прогноз: Номинальные хозяева пребывают не в лучшем психологическом состоянии.

«Факел» прилично обороняется, к тому же имеет немалый опыт отбора очков у лидеров чемпионата.

Ставка: «Факел» не проиграет за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.09