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    Соперники в Магнитогорске снова не порадуют открытой игрой?

    «Металлург» Мг — «Локомотив». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Локомотив»
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    Роман Канцеров
    Во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Металлург» 20 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). «Металлург» Мг — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Апреля 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: Большую часть сезона — особенно вторую его половину — «Металлург» Мг провел в борьбе за верхнюю строчку в таблице Востока. В итоге команда сумела занять первое место в конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

    Последние матчи: В рамках 1/8 финала «Магнитка» провела шесть матчей с «Амуром», закрыв это противостояние в Хабаровске. По аналогии лидер Востока завершил четвертьфинал со «Спартаком». Полуфинал с «Автомобилистом» магнитогорцы закончили у себя дома, но только в седьмой игре.

    Металлург Мг — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Первая встреча финальной серии подразумевала неуступчивую битву, в которой «Металлург» Мг сумел одержать верх (2:1), нанеся в сумме 33 броска в створ с общей реализацией 6,06%.

    По шайбе в составе хозяев забросили Никита Михайлис и Александр Петунин. Очередную образцовую игру выдал Илья Набоков, отразивший 20 бросков (95,24%). Так, команда Андрея Разина повела в серии — 1:0.

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    Не сыграют: Из-за травмы предстоящую встречу пропустит Егор Яковлев.

    Состояние команды: В первом матче финала «Металлург» Мг, хоть и превзошел соперника по количеству бросков в створ, ничем особым не выделялся на его фоне. Едва ли общая картина игры кардинально изменится во второй встрече, хотя «Магнитка» — в попытках удвоить преимущество — явно постарается улучшить реализацию.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Значительный отрезок регулярки «Локомотив» провел в борьбе со «Спартаком», «Динамо» Москва и СКА за место в первой тройке. В итоге 93 набранных очка позволили команде финишировать третьей в таблице Запада.

    Последние матчи: Плей-офф кампанию ярославцы начали с того, что выбили из турнира ЦСКА. На разборки с последним обладателем Кубка Гагарина ушло пять матчей. Далее была серия с «Авангардом», закончившаяся игрой №7 в Омске, и полуфинал с «Трактором» без единого поражения.

    В дебютной игре финала «Локомотив» потерпел неудачу с минимальной разницей (1:2), хотя смотрелся на льду не хуже своего соперника и даже сумел открыть счет.

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    • За три периода команда Игоря Никитина нанесла 21 бросок в створ. Подкачала же гостей слабая реализация (4,76%). Единственную шайбу за «Локомотив» забросил Максим Березкин в третьих двадцати — на временном отрезе 2:59.

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    Не сыграют: На момент публикации в составе «Локомотив» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Моментами «Локомотив» был лучше, в других эпизодах ему самому приходилось терпеть. Но в целом ярославцы не отказались от своей модели игры, делая уклон в сторону надежности в обороне и попытках подловить соперника на ошибках.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Металлург» Мг одержал восемь побед в девяти последних матчах

    • Всего в одной встрече из пяти предыдущих в Магнитогорске команда Андрея Разина пропустила больше двух голов

    • Ни в одной гостевой встрече «Локомотива» из последних четырех общая результативность не преодолевала барьер в 3 заброшенные шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 3.98, а победа «Локомотива» — в 2.33.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 4.5 — за 1.84.

    Прогноз: Первая игра между «Магниткой» и «Локо» ожидаемо вышла упорной, без ярко выраженного преимущества, хотя и с эпизодическим давлением на ворота друг друга.

    И несмотря на то что в дебюте команда Разина оказалась успешнее, расклад противостояния в глобальном понимании это пока не меняет. Вторая встреча вряд ли будет сильно отличаться от увиденного в первой, особенно в вопросе результативности.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.84.

    Прогноз: Как и в первом матче, соперникам потребуется определенное время на разогрев, поэтому вполне возможно, что реализация в стартовые двадцать минут не сдвинется с нулевой точки.

    Ставка: Ничья в первом периоде за 2.31.

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    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Локомотив» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на хоккей. Соперники в Магнитогорске снова не порадуют открытой игрой?
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