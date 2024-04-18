«Рома» обыграла «Милан» в ЛЕ, а «Аталанта» прошла «Ливерпуль»

Завершились два ответных матча четвертьфинала Лиги Европы с участием итальянских клубов.

«Рома» на своем поле одолела «Милан» со счетом 2:1 и прошла в полуфинал.

На 12-й минуте счет открыл центральный защитник Джанлука Манчини, а еще через 10 минут преимущество хозяев увеличил Пауло Дибала.

На 31-й минуте был удален защитник «Ромы» Заки Челик, но даже в меньшинстве команда Де России смогла удержать победный счет.

«Милан» ответил лишь голом престижа на 86-й минуте в исполнении Маттиа Габбья.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Рома — Милан 2:1 Голы: 1:0 Джанлука Манчини (12'), 2:0 Пауло Дибала (22'), 2:1 Маттео Габбиа (86') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Ренату Саншеш, 81'), Леандро Паредес, Эдоардо Бове (Анхелиньо, 82'), Стефан Эль-Шаарави, Ромелу Лукаку (Тэмми Абрахам, 29'), Пауло Дибала (Диего Льоренте, 43') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Тейьяни Рейндерс, 46'), Рубен Лофтус-Чик (Самуэль Чуквезе, 46'), Кристиан Пулишич (Ноа Окафор, 69'), Исмаэль Беннасер (Лука Йович, 40'), Юнус Муса (Алессандро Флоренци, 69'), Маттео Габбиа, Оливье Жиру, Рафаэл Леау Предупреждения: Маттео Габбиа (46'), Ясин Адли (51'), Лука Йович (78'), Давиде Калабрия (86'), Фикайо Томори (90'), Тео Эрнандес (90 + 3') Удаление: Зеки Челик (31')

Первый матч также завершился победой «джаллоросси» со счетом 1:0.

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«Аталанта» дома уступила «Ливерпулю» со счетом 0:1, но все равно пробилась по сумме двух встреч в полуфинал турнира.

Единственный мяч на 7-й минуте забил Мохамед Салах. Алексей Миранчук вышел в старте и был замене на 79-й минуте.

Напомним, первый матч бергамаски выиграли в гостях со счетом 3:0.