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    «Рома» обыграла «Милан» в ЛЕ, а «Аталанта» прошла «Ливерпуль»

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    Завершились два ответных матча четвертьфинала Лиги Европы с участием итальянских клубов.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Рома» на своем поле одолела «Милан» со счетом 2:1 и прошла в полуфинал.

    На 12-й минуте счет открыл центральный защитник Джанлука Манчини, а еще через 10 минут преимущество хозяев увеличил Пауло Дибала.

    На 31-й минуте был удален защитник «Ромы» Заки Челик, но даже в меньшинстве команда Де России смогла удержать победный счет.

    «Милан» ответил лишь голом престижа на 86-й минуте в исполнении Маттиа Габбья.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Рома — Милан 2:1
    Голы: 1:0 Джанлука Манчини (12'), 2:0 Пауло Дибала (22'), 2:1 Маттео Габбиа (86') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Ренату Саншеш, 81'), Леандро Паредес, Эдоардо Бове (Анхелиньо, 82'), Стефан Эль-Шаарави, Ромелу Лукаку (Тэмми Абрахам, 29'), Пауло Дибала (Диего Льоренте, 43') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Тейьяни Рейндерс, 46'), Рубен Лофтус-Чик (Самуэль Чуквезе, 46'), Кристиан Пулишич (Ноа Окафор, 69'), Исмаэль Беннасер (Лука Йович, 40'), Юнус Муса (Алессандро Флоренци, 69'), Маттео Габбиа, Оливье Жиру, Рафаэл Леау Предупреждения: Маттео Габбиа (46'), Ясин Адли (51'), Лука Йович (78'), Давиде Калабрия (86'), Фикайо Томори (90'), Тео Эрнандес (90 + 3') Удаление: Зеки Челик (31')

    Первый матч также завершился победой «джаллоросси» со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Аталанта» дома уступила «Ливерпулю» со счетом 0:1, но все равно пробилась по сумме двух встреч в полуфинал турнира.

    Единственный мяч на 7-й минуте забил Мохамед Салах. Алексей Миранчук вышел в старте и был замене на 79-й минуте.

    Напомним, первый матч бергамаски выиграли в гостях со счетом 3:0.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Аталанта — Ливерпуль 0:1
    Гол: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (7') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон (Марио Пашалич, 75'), Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Алексей Миранчук (Адемола Лукман, 80'), Джанлука Скамакка (Шарль Де Кетеларе, 75') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон (Jayden Danns, 80'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Диогу Жота, 66'), Мохамед Салах (Дарвин Нуньес, 67'), Кёртис Джонс, Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 67'), Алексис Мак Аллистер, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 72'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Исак Хин (43'), Луис Диас (43'), Теун Коопмейнерс (77'), Давиде Дзаппакоста (90 + 1')
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