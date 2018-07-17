Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018

В воскресенье, 15 июля, в России завершился чемпионат мира по футболу. Крупные турниры традиционно открывают несколько новых дарований и позволяют ярче блеснуть признанным звездам. Но для кого-то они оказываются настоящей катастрофой, после которой долго приходится восстанавливать карьеру и репутацию.

Федор Смолов (Россия)

Яркий пример того, что «что-то пошло не так» — судьба нападающего сборной России на домашнем мундиале.

Тремя ударными сезонами в «Краснодаре» Федор Смолов вызвал интерес у европейский клубов и ЧМ-2018 рассматривал как трамплин для прыжка в какой-то серьезный клуб из топ-чемпионата.

К турниру он подходил в роли основного нападающего и твердого игрока основы, но после того, как в стартовом матче у него игра не пошла, Смолов присел на лавку, став до конца турнира «джокером», выходящим в лучшем случае на последние полчаса.

Федор Смолов Архив LiveSport.Ru

Голами на турнире нападающий также не отметился, если не считать точный удар в серии послематчевых пенальти с Испанией.

Зато его неудачно исполненная «паненка» в четвертьфинальной серии пенальти с Хорватией будет сниться Федору в кошмарах еще долго.

Формально, не его удар похоронил надежды россиян на полуфинал, но он стал тем камушком, который сорвал лавину негодования болельщиков, накрывшую Смолова с головой.

Теперь о Европе можно забыть, кроме «Локомотива» Смолов уже никому не интересен.

Лионель Месси (Аргентина)

На ЧМ-2014 Лео дотащил Аргентину до финала и был признан лучшим игроком турнира (хотя и не все с этим согласились). Турнир в России оказался для него и для «альбиселесте» куда более неудачным.

И дело даже не в результате, а в том, что Месси стал главным генератором скандалов вокруг сборной, затмив даже ее наставника Хорхе Сампаоли, вляпавшего перед турниром в дело о сексуальных домогательствах.

Еще до старта турнира пресса и болельщики бурно обсуждали, что в состав Аргентины не попал Мауро Икарди — якобы по желанию Месси.

После вылета аргентинцев всплыли подробности о том, что Федерико Фасио и Джовани Ло Чельсо весь турнир провели в запасе тоже по решению Месси, который на ЧМ-2018 по сути был играющим тренером.

Хорхе Сампаоли и Лионель Месси Архив LiveSport.Ru

После поражения от Хорватии в группе разгневанные футболисты, во главе с Месси и Хавьером Маскерано, по слухам, требовали сменить наставника прямо в России.

Косвенным подтверждением того, что они фактически сами формировали состав, стало то, что тренер советовался с Лео по поводу замен прямо по ходу встречи с нигерийцами.

В результате Месси сам создал ситуацию, при которой весь груз несбывшихся ожиданий соотечественников обрушился на него.

А еще он, скорее всего, упустил последний шанс стать чемпионом мира.

Йоахим Лев (Германия)

Выступление победителей ЧМ-2014 на турнире в России стало шоком для всех, включая их самих. Сборная Германии показала на ЧМ-2018 худший результат в своей истории, закончив групповой этап на последнем месте.

И львиная доля вины за такой результат — на ее главном тренер. Йоахим Лев слегка потерял связь с реальностью, после того, как с легкостью выиграл Кубок Конфедераций вторым составом.

Немцы, выигравшие в тот же год еще и молодежный чемпионат Европы, уверовали в свою непобедимость и расслабились.

В себя их не привела даже проваленная подготовка к турниру, хотя уже после поражения от Австрии пора было бить в набат.

Йоахим Лев Архив LiveSport.Ru

На турнире стало ясно, что Лев не смог определиться с стартовым составом, панически менял игроков, то сажал в запас Озила и Хедиру, то снова выпускал их.

Решение поставить на ворота не игравшего почти год Нойера — еще один серьезный тренерский просчет. Про оставшегося дома Лероя Сане и вовсе умолчим.

После такой оглушительной пощечины наставник сборной Германии начинает глобальную перестройку команды. Увидим, что у него получится.

Неймар (Бразилия)

Будем откровенны — Неймар, как и сборная Бразилии, провели неплохой турнир, уступив в четвертьфинале одному из призеров, команде, которая играла бы в финале ЧМ-2018, если бы не встретилась с победителем турнира уже на полуфинальной стадии.

Блекло начавший турнир Неймар, по ходу группового этапа разыгрался и к плей-офф подошел уже в роли лидера команды, который ведет ее вперед и конструирует ее атаки.

Неймар записал на свой счет 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Да, это не 6 голов Гарри Кейна в ворота Панамы и Туниса, но неплохо для форварда, буквально перед турниром восстановившегося от тяжелой травмы.

Но Неймар на турнире в России допустил огромную поведенческую ошибку, за которой никто не увидел его игры на футбольном поле.

Роковой момент для Неймара Архив LiveSport.Ru

Этой ошибкой стали его преувеличенные реакции на фолы (которых было больше, чем на каком-либо другом игроке), апофеозом которых стал печально известный перекат в матче с Сербией.

После этого никто уже не говорил о футболе, применительно к Неймару, он стал для публики символом симуляций на турнире, чему помог и тот факт, что именно заработанный им пенальти был впервые отменен после просмотра видеоповтора.

То, что с легкостью сходило с рук игрокам других команд, или даже поощрялось, как попытки Артема Дзюбы заработать пенальти в матчах сборной России, в случае с Неймаром возводилось в абсолют и высмеивалось.

Доходило до абсурдного — даже за то, что Килиан Мбаппе беспардонно симулировал и тянул время в полуфинале ЧМ-2018, досталось не французу, а уже покинувшему турнир Неймару, который «научил плохому» 19-летнего несмышленыша.

В результате, никто уже не вспоминает о «Золотом мяче» применительно к Неймару, бразилец превратился в ходячий мем, а высмеивание его симуляций — в самую настоящую травлю.

Остается надеяться, что бразильский форвард не сломается под этой волной негатива, сумев всем все доказать на футбольном поле, как в свое время это сделал Криштиану Роналду, сталкивавшийся с похожими проблемами.

Никола Калинич (Хорватия)

Хорватский форвард стал, наверное, главным неудачником прошедшего мундиаля, при том, что он не сыграл на турнире не минуты.

Форвард «Милана» провел слабый клубный сезон, но в сборной он считался одним из основных нападающих. Однако, в стартовом матче турнира с Нигерией Никола Калинич отказался выходить на замену, сославшись на боли в спине.

Учитывая, что это был второй матч, в котором произошла такая ситуация (первым был контрольный матч с Бразилией), наставник хорватов Златко Далич отчислил игрока из сборной, отправив его домой.

Резоны тренера понять легко — или Калинич врал насчет болей в спине, показывая недовольство тем, что ему приходится сидеть в запасе, или же он соврал тренерскому штабу, не рассказав о травме, чтобы поехать на мундиаль, заняв в итоге место другого, здорового игрока.

Никола Калинич Архив LiveSport.Ru

Какой бы не была причина, 30-летний форвард заслужил свое отчисление. Что было дальше все помнят — хорватское чудо.

Балканская команда зубами прогрызла себе путь в финал, где ей для победы, возможно, не хватило именно Калинича, или игрока, который мог бы занять его место в заявке.

Сам же Никола наблюдал за тем, как его товарищи по команде творят историю, сидя дома у телевизора и жалея о собственной глупости.

Хорватский футбольный союз еще не решил, получит ли Николич медаль, но даже если он ее и получит — будет ли такая награда хоть сколько-то ценна? 0