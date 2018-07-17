Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018

Федор Смолов (Россия)
Яркий пример того, что «что-то пошло не так» — судьба нападающего сборной России на домашнем мундиале.
Тремя ударными сезонами в «Краснодаре» Федор Смолов вызвал интерес у европейский клубов и ЧМ-2018 рассматривал как трамплин для прыжка в какой-то серьезный клуб из топ-чемпионата.
К турниру он подходил в роли основного нападающего и твердого игрока основы, но после того, как в стартовом матче у него игра не пошла, Смолов присел на лавку, став до конца турнира «джокером», выходящим в лучшем случае на последние полчаса.
Голами на турнире нападающий также не отметился, если не считать точный удар в серии послематчевых пенальти с Испанией.
Зато его неудачно исполненная «паненка» в четвертьфинальной серии пенальти с Хорватией будет сниться Федору в кошмарах еще долго.
Формально, не его удар похоронил надежды россиян на полуфинал, но он стал тем камушком, который сорвал лавину негодования болельщиков, накрывшую Смолова с головой.
Теперь о Европе можно забыть, кроме «Локомотива» Смолов уже никому не интересен.
Лионель Месси (Аргентина)
На ЧМ-2014 Лео дотащил Аргентину до финала и был признан лучшим игроком турнира (хотя и не все с этим согласились). Турнир в России оказался для него и для «альбиселесте» куда более неудачным.
И дело даже не в результате, а в том, что Месси стал главным генератором скандалов вокруг сборной, затмив даже ее наставника Хорхе Сампаоли, вляпавшего перед турниром в дело о сексуальных домогательствах.
Еще до старта турнира пресса и болельщики бурно обсуждали, что в состав Аргентины не попал Мауро Икарди — якобы по желанию Месси.
После вылета аргентинцев всплыли подробности о том, что Федерико Фасио и Джовани Ло Чельсо весь турнир провели в запасе тоже по решению Месси, который на ЧМ-2018 по сути был играющим тренером.
После поражения от Хорватии в группе разгневанные футболисты, во главе с Месси и Хавьером Маскерано, по слухам, требовали сменить наставника прямо в России.
Косвенным подтверждением того, что они фактически сами формировали состав, стало то, что тренер советовался с Лео по поводу замен прямо по ходу встречи с нигерийцами.
В результате Месси сам создал ситуацию, при которой весь груз несбывшихся ожиданий соотечественников обрушился на него.
А еще он, скорее всего, упустил последний шанс стать чемпионом мира.
Йоахим Лев (Германия)
Выступление победителей ЧМ-2014 на турнире в России стало шоком для всех, включая их самих. Сборная Германии показала на ЧМ-2018 худший результат в своей истории, закончив групповой этап на последнем месте.
И львиная доля вины за такой результат — на ее главном тренер. Йоахим Лев слегка потерял связь с реальностью, после того, как с легкостью выиграл Кубок Конфедераций вторым составом.
Немцы, выигравшие в тот же год еще и молодежный чемпионат Европы, уверовали в свою непобедимость и расслабились.
В себя их не привела даже проваленная подготовка к турниру, хотя уже после поражения от Австрии пора было бить в набат.
На турнире стало ясно, что Лев не смог определиться с стартовым составом, панически менял игроков, то сажал в запас Озила и Хедиру, то снова выпускал их.
Решение поставить на ворота не игравшего почти год Нойера — еще один серьезный тренерский просчет. Про оставшегося дома Лероя Сане и вовсе умолчим.
После такой оглушительной пощечины наставник сборной Германии начинает глобальную перестройку команды. Увидим, что у него получится.
Неймар (Бразилия)
Будем откровенны — Неймар, как и сборная Бразилии, провели неплохой турнир, уступив в четвертьфинале одному из призеров, команде, которая играла бы в финале ЧМ-2018, если бы не встретилась с победителем турнира уже на полуфинальной стадии.
Блекло начавший турнир Неймар, по ходу группового этапа разыгрался и к плей-офф подошел уже в роли лидера команды, который ведет ее вперед и конструирует ее атаки.
Неймар записал на свой счет 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Да, это не 6 голов Гарри Кейна в ворота Панамы и Туниса, но неплохо для форварда, буквально перед турниром восстановившегося от тяжелой травмы.
Но Неймар на турнире в России допустил огромную поведенческую ошибку, за которой никто не увидел его игры на футбольном поле.
Этой ошибкой стали его преувеличенные реакции на фолы (которых было больше, чем на каком-либо другом игроке), апофеозом которых стал печально известный перекат в матче с Сербией.
После этого никто уже не говорил о футболе, применительно к Неймару, он стал для публики символом симуляций на турнире, чему помог и тот факт, что именно заработанный им пенальти был впервые отменен после просмотра видеоповтора.
То, что с легкостью сходило с рук игрокам других команд, или даже поощрялось, как попытки Артема Дзюбы заработать пенальти в матчах сборной России, в случае с Неймаром возводилось в абсолют и высмеивалось.
Доходило до абсурдного — даже за то, что Килиан Мбаппе беспардонно симулировал и тянул время в полуфинале ЧМ-2018, досталось не французу, а уже покинувшему турнир Неймару, который «научил плохому» 19-летнего несмышленыша.
В результате, никто уже не вспоминает о «Золотом мяче» применительно к Неймару, бразилец превратился в ходячий мем, а высмеивание его симуляций — в самую настоящую травлю.
Остается надеяться, что бразильский форвард не сломается под этой волной негатива, сумев всем все доказать на футбольном поле, как в свое время это сделал Криштиану Роналду, сталкивавшийся с похожими проблемами.
Никола Калинич (Хорватия)
Хорватский форвард стал, наверное, главным неудачником прошедшего мундиаля, при том, что он не сыграл на турнире не минуты.
Форвард «Милана» провел слабый клубный сезон, но в сборной он считался одним из основных нападающих. Однако, в стартовом матче турнира с Нигерией Никола Калинич отказался выходить на замену, сославшись на боли в спине.
Учитывая, что это был второй матч, в котором произошла такая ситуация (первым был контрольный матч с Бразилией), наставник хорватов Златко Далич отчислил игрока из сборной, отправив его домой.
Резоны тренера понять легко — или Калинич врал насчет болей в спине, показывая недовольство тем, что ему приходится сидеть в запасе, или же он соврал тренерскому штабу, не рассказав о травме, чтобы поехать на мундиаль, заняв в итоге место другого, здорового игрока.
Какой бы не была причина, 30-летний форвард заслужил свое отчисление. Что было дальше все помнят — хорватское чудо.
Балканская команда зубами прогрызла себе путь в финал, где ей для победы, возможно, не хватило именно Калинича, или игрока, который мог бы занять его место в заявке.
Сам же Никола наблюдал за тем, как его товарищи по команде творят историю, сидя дома у телевизора и жалея о собственной глупости.
Хорватский футбольный союз еще не решил, получит ли Николич медаль, но даже если он ее и получит — будет ли такая награда хоть сколько-то ценна? 0