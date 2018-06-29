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    Три главные причины неудачи Германии на ЧМ-2018

    Почему действующий чемпион мира так рано покинул турнир?

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    Германия потеряла баланс между гармонией и конкуренцией внутри команды
    Германия потеряла баланс между гармонией и конкуренцией внутри команды
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    Сборная Германии в ранге действующего чемпиона мира не только не вышла из группы на ЧМ-2018, но и заняла в ней последнее место. Называем главные причины фиаско «Бундестима».
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    Дисбаланс между гармонией и конкуренцией

    Вопреки некоторым сообщениям, в лагере сборной Германии не было конфликтов, поэтому неудачу команды в России нельзя пояснить какими-то ссорами между игроками. В то же время, согласно источникам, близким к «Манншафту», многое объясняет недовольством ряда новых игроков своим статусом в команде, а также недостатком лидерства среди авторитетных футболистов вроде Мануэля Нойера. Так, решение наставника Йоахима Лёва отцепить от заявки сборной нападающего «Баварии» Сандро Вагнера и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, вкупе с чрезмерным стремлением привести в форму к началу ЧМ-2018 травмировавшихся в конце сезона ветеранов Нойера и Жерома Боатенга послало следующий сигнал раздевалке: запасные исполнители должны довольствоваться своим статусом, а позиции старой гвардии образца триумфального 2014 года незыблемы.

    По информации ESPN, это имело деморализующий эффект на ряд новичков «Бундестима», ведь они отправились в Россию с низким уровнем мотивации. Но что куда более важно — это еще сильнее повысило статус авторитетных футболистов, которые перестали чувствовать, что их месту в основном составе что-то угрожает, и, как следствие, подошли к мундиалю в расслабленном состоянии. Не напрасно рулевой немецкой национальной команды столь часто использовал слово: «самоуспокоенность», когда пытался объяснить неудачи своих подопечных в матчах финальной части ЧМ-2018 — это главная и основная причина их провала.

    Подорванный авторитет лидеров

    Остальные причины — либо производные от основной причины, либо второстепенные по своей сути, а значит их наличие, скорее всего, не помешало бы Германии как минимум выйти из группы и пройти дальше по сетке плей-офф.

    Так, в результате возникшей устойчивой иерархии внутри коллектива (к слову, даже при большей диспропорции между основными и явными запасными команды в Бразилии-2014 баланс в отношениях удавалось сохранить еще и за счет того, что в бунгало жили по пять человек из каждой группы), в нем появились трещины, которые увеличились после того, как ряд лидеров не соответствовал своему статусу во время первого поединка против Мексики, проигранного 0:1. В частности, это касается Сами Хедиры и Жерома Боатенга (центрбек так толком и не набрал форму) — авторитет которых в тот день был подорван среди прочих «сенаторов».

    В результате, остальные футболисты потеряли канал коммуникации с лидерами, ведь после неудачи и разочарования в последних им было трудно поверить, когда те призывали, который неплохо провел турнир, попросту не отличается умением завести команду пламенными речами. Поэтому за авторитетными фигурами «Бундестима» уже попросту никто не шел, а сами они были не в состоянии исправить свою игру в силу той же «самоуспокоенности», что была указана выше. И Йоахим Лёв уже был не в силах как-то на это повлиять.

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    • Кадровые проблемы

    Возможно, ситуация улучшилась, будь рядом с ним такие социально компетентные люди вроде Пера Мертезакера или Бастиана Швайнштайгера, которые обладают умением повлиять на игроков всех возрастов, этнического происхождения и, собственно, класса игры, но оба уже минимум два года, как покинули «Манншафт», а и то вообще завершили карьеру, как первый. Поэтому перечисление кадровых проблем, которые наблюдались у Лёва, будет правильным начинать с этого.

    Конечно, не стоит забывать и об отсутствии тех же Вагнера и Сане, поскольку по крайней мере полузащитник, которого отличают такие козыри, как скорость и креативность — тем самые качества, что в основном отсутствовали у сборной Германии в России — мягко говоря, явно бы пригодился «Бундестиму». Между тем, нападающий, забивший в Бундеслиге минувшего сезона больше поехавшего на мундиаль ветерана Марио Гомеса (12 и девять голов соответственно), мог бы добавить голода в это сытое и сонное немецкое царство.

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    • Проблемы возникли и на флангах обороны, где слева должным образом себя не проявили ни Марвин Платтенхардт, ни Йонас Хектор (не удивительно, что оба в свои 26 и 28 лет соответственно все еще представляют явно не гранды «Герту» и «Кельн»). Заурядно отыграл на мундиале и Йозуа Киммих, который, казалось, сумел стать равнозначной заменой экс-капитану Филиппу Ламу (еще один голос в раздевалке Германии, которого не хватило), но его сугубо оборонительные действия, которыми тот жертвовал в ущерб атакующим, особенно в матче против Мексики, были провальными.

    Глядя на всю эту картину проблем сборной Германии, ее ранний вылет с чемпионата мира вовсе не выглядит таким уж сенсационным. 0

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