Дневник ЧМ-2018. Вылет Германии, бразильcкое злорадство и скоростной мексиканец

Во среду, 27 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись четыре матча заключительного тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал бесславный вылет с мундиаля сборной Германии. Действующий чемпион сложил свои полномочия, проиграв команде Кореи, весь матч уверенно оборонявшейся и забившей на последних минутах два мяча.

То, что казалось хитрым планом Йоахима Лёва, попыткой набрать форму по ходу турнира и выйти на пик к плей-офф, оказалось печальной действительностью — сборная Германии просто очень плоха.

Может быть наставник Бундестим слегка оторвался от земли после Кубка Конфедераций, где вторым составом оказались сильнее Португалии, Мексики и Чили.

Товарищеские матчи могли оказались неуслышанным предупреждением, а затем случился провал — поражения от Мексики и Кореи, и вырванная на последних секундах ничья со Швецией, благодаря чуду от Тони Крооса. И ни одного матча на ноль — ставка на только восстановившегося Мануэля Нойера тоже себя не оправдала.

Но не стоит лавры у сборной Кореи, футболисты которой не только грамотно оборонялись, и но и опасно контратаковали, в конце матча все же дожав соперника.

Такие разные эмоции Getty images

Отметим, что этого триумфа не было бы, без системы VAR — из уважения к сборной Германии гол был наверняка не засчитан.

Если бы корейцам чуть больше везло в предыдущих матчах, если бы Сон Хын Мин разыгрался чуть раньше по ходу группового этапа, или если бы Швеция не уничтожила Мексику в параллельном матче, азиаты даже сумели бы пробиться в плей-офф. Но и без этого им есть чем гордиться — такое не забывается.

Все бывает впервые

— Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира;

— Германия впервые заняла в группе последнее место;

— Германия впервые проиграла дважды на групповом этапе ЧМ;

— Германия впервые в истории проиграла на ЧМ команде из Азии;

— Германия впервые под руководством Лёва не дошла минимум до полуфинала крупного турнира (ЧМ/ЧЕ);

— Германия впервые проиграла с разницей в два мяча с 2006 года, когда в полуфинале уступила Италии 0:2;

— Германия впервые проиграла 0:2 в группе с 1986 года (0:2 от Дании);

— Корея впервые выиграла на ЧМ после серии без побед из 8 матчей;

— Корея не вышла из группы в 8 раз из 10 попыток;

— 4 из последних пяти чемпионов мира не смогли на следующем турнире преодолеть групповой этап (в 2002 не вышла Франция, в 2010 Италия, в 2014 Испания и сейчас Германия).

Месть подают холодной

Бразильские болельщики злопамятны и уже четыре года ждали возможности поквитаться с Германией за позорное поражение со счетом 1:7 в полуфинале домашнего мундиаля в 2014 году. Час расплаты настал.

Так, Бразильское издание Globo Esporte пошутило над полузащитником сборной Германии Томасом Мюллером, который полтора года назад поздравлял всех с Новым годом фразой «Счастливого 2017-го», где цифры 1 и 7 были представлены в виде флагов Германии и Бразилии.

Издание «поздравило» Мюллера с поражением, написав «счастливого 2018-го», где цифры 2 и 0 были представлены в виде флагов Кореи и Германии и обозначали сегодняшний счет в матче между этими сборными.

Brazil’s Globo Esporte get their own back on Thomas Muller, who previously sent a social media new year message saying ‘Happy 20🇧🇷🇩🇪’ pic.twitter.com/eyf7Mhultu — Sport Witness (@Sport_Witness) 27 июня 2018 г.

А вот так отреагировало бразильское подразделение канала FOX на финальный свисток в матче.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.

Еще одна экстремально злая шутка от бразильских СМИ: «Чао, Германия!».

Автор легендарной фразы про 22 игроков и всегда побеждающих немцев Гари Линекер в очередной раз решил подкорректировать свой афоризм.

«Футбол – простая игра. 22 человека ведут борьбу за мяч в течение 90 минут, но в конце немцы уже не всегда побеждают. Предыдущая версия (фразы) ушла в историю».

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 июня 2018 г.

Рио Фердинанд просто в шоке.

Василий Уткин беспощаден.

Ну, немцы! Я от вас в шоке. Настолько, что и не жалко совсем. — Василий Уткин (@radioutkin) 27 июня 2018 г.

Никто не ушел обиженным

На чемпионате мира-2018, проходящем в России, все сборные отметились голами. Это второй турнир подряд, на котором достигается подобный результат.

Сборная Коста-Рики, отличившаяся в матче группового этапа против Швейцарии, стала последней командой, забившей на этом турнире — на 56-й минуте отличился защитник Кендаль Уостон.

With #CRC scoring, this is the 2nd #WorldCup in a row in which all 32 teams have scored.

2018 — 32 teams

2014 — 32

2010 — 30

2006 — 31

2002 — 29

1998 — 32 — Gracenote Live (@GracenoteLive) 27 июня 2018 г.

Не пропустила пока лишь сборная Уругвая.

Рекорд дня

Полузащитник сборной Мексики по футболу Хесус Гальярдо получил самую раннюю желтую карточку в истории чемпионатов мира.

Быстрый Гальярдо Getty images

В матче группового этапа против команды Швеции Гальярдо был наказан желтой карточкой за фол на нападающем Оле Тойвонене уже через 13 секунд после стартового свистка.

Герой дня

Главным героем дня стал голкипер сборной Кореи Чо Хёну, благодаря которому азиатская команда сумела добиться выдающегося результата.

Великая корейская стена Getty images

Голкипер отразил шесть опасных ударов в створ от немцев и стал лучшим игроком матча, вызвав восхищение у болельщиков.

Неудачник дня

Даже в сборной неудачников найдется главный неудачник. Немецкий защитник Матс Хуммельс на последних минутах основного времени, еще при счете 0:0 имел возможность радикально изменить ход матча.

Озил вырезал подачу в центр штрафной Кореи, где Хуммельс выиграл позицию и головой пробил из убойнешйе позиции мимо створа ворота и открытого угла.

Реакция Хуммельса на свой промах Getty images

«Мой сегодняшний нереализованный шанс будет меня преследовать пару недель точно», — признался игрок после матча.

😢 sorry ... — Mats Hummels (@matshummels) 27 июня 2018 г.

Гол дня

Лучший гол сегодняшнего дня на счету бразильца Паулиньо, открывшего счет в матче с Сербией.

Балетное па Паулиньо Getty images

На 36-й минуте Коутиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Паулиньо оторвался от защитников и в касание, перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.

Сэйв и антисэйв дня

Оба достижения на счету швейцарского голкипера Янна Зоммера. Уже на 7-й минуте матча с Коста-Рикой страж ворот совершил впечатляющее спасение — потащил удар головой Гамбоа из центра штрафной, после чего мяч в штангу попал.

Соммер отличился по-всякому Getty images

А уже в компенсированное время в ворота швейцарцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый исполнял Брайан Руис и делал это не лучшим образом: мяч попал в перекладину, но от нее отскочил в голову Зоммера, срикошетив от вратаря в ворота.

Таким образом Зоммер стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира по футболу, забившим мяч в свои ворота. Ранее в свои ворота забили гондурасец Ноэль Вальядарес на ЧМ-2014, а также испанец Андони Субисаррета на ЧМ-1998.

Саундтрек дня

В четверг решающий матч проведет сборная Сенегала, разминки которой выглядят еще увлекательнее при правильно подобранном саундтреке.

The Senegal warm-up is even better with Ducktales music. pic.twitter.com/4VvyxeyOC4 — Kristian (@vonstrenginho) 25 июня 2018 г.

0