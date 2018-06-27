Национальная трагедия

Сборная Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2 в поединке третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Корейцы забили оба мяча в концовке встречи, а действующие чемпионы мира сенсационно покинули турнир, заняв последнее место в группе F.

Германия заслужила это поражение

Германия впервые в истории не преодолела первый групповой этап ЧМ Getty Images

«На поле лучше вообще было не смотреть. Помните, как все поражались прекрасной поставленной игре немцев на предыдущем чемпионате мира? Комбинационный футбол, короткие передачи, выстроенный стиль. Но все это улетучилось – в матче с Кореей немцы, конечно, сделали гигантское количество пасов, но обостряющими из них были единицы.

Старался Кроос и бил даже с левой ноги, но это было совсем не то, что требовалось немцам. Нужно было быстрее доставлять мяч во вражескую штрафную, но у немцев даже банальные навесы не получались. А во втором тайме на немцев еще и стало давить время – в параллельной игре как раз забила мексиканцам Швеция, так что команде Йоахима Лева точно необходим был хотя бы гол.

Немцы нанесли уйму ударов по воротам, но подавляющее большинство – мимо. А Корея терпела. У одного Сон Хын Мина было несколько голевых моментов. Фортуна давала Германии шансы отыграться, но немцы их не использовали. А в добавленное время, когда все еще действующим чемпионам мира уже было наплевать на свои ворота, Корея забила. Особый цинизм в том, что изначально ассистент судьи зафиксировал офсайд, но после повтора выяснилось: мяч к Киму попал от Крооса.

Немцам теперь нужно было забивать дважды, и Нойер, разумеется, покинул свою половину поля. Однако и тут Германии не повезло: на шестой добавленной минуте Сон убежал от всех и поразил пустые ворота. И, знаете что? Германия заслужила даже поражение от Кореи. Такая сборная, пусть и напичканная суперзвездами, чемпионату мира не нужна», — сделал вывод корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Тони Кроос Полузащитник сборной Германии Да, я понимаю, что вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, но не затаило. Если ты не забиваешь за 90 минут Корее, вылет заслужен.

Тактика Лева похоронила немцев

Йоахим Лев не стал подавать в отставку сразу после матча Getty Images

«Германии на протяжении всего турнира не хватает ширины в атаке, но Лев упорно отказывался что-то менять. При том, что во встречах с Мексикой и Швецией ситуация резко менялась после появления Юлиана Брандта. Полузащитник "Байера" оба раза действовал близко к боковой линии, угрожая обыгрышем один в один и быстрыми сменами фланга. Несколько раз он выходил на ударную позицию и попадал в штанги.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сегодня он вновь вышел спасать отечество. Вместо Хектора. Но с этой идеей Лев опоздал на 78 минут. Брандт должен был выходить в стартовом составе. Кажется, немецкий футбольный союз поторопился продлить контракт с этим тренером аж до 2022 года. Что случилось в концовке, вы видели сами. Немцы побеждают не всегда», — написал Сергей Подгорнов из «Советского спорта».

Ставка на Нойера не сыграла

Мануэль Нойер провел турнир на посредственном уровне Getty Images

«Задним умом сильны все, но ведь об этом много говорилось и до чемпионата мира, вратарская тема порождала дискуссии, и факты говорят о том, что Йоахим Лев зря доверился Нойеру, который до этого год находился вне игры. Марк-Андре тер Штеген провел отличный сезон за "Барселону", не говоря о том, что на его стороне тонус. Мануэль точно не излучал спокойствие – припоминаете эпизод со штрафным ударом корейцев, когда вратарь сборной Германии выпустил мяч из рук?

Нужно сказать, что и в эпизодах с голами мексиканцев и шведов Нойер в топ-форме мог сыграть иначе, и сегодняшний второй мяч корейцев состоялся после того, как вратарь потерял мяч у чужой штрафной площади, пустившись в дриблинг! Лев не проявил гибкость, доверился "старичку" и поплатился. Нет, Мануэль – не ключевой фактор неудачи сборной Германии, но провал – это всегда совокупность причин», — отметил автор Soccer.ru Александр Чистяков.

Мануэль Нойер Вратарь сборной Германии Мы чемпионы мира, против нас всегда особый настрой. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами случилось. Никогда не знаешь, в какой форме будет команда к чемпионату мира. Просто готовились к турниру. Сложно говорить об этом. Но если говорить об игре, то согласен с Левом, что нам не хватило скорости и легкости.

«Шведского» героя на этот раз не нашлось

«В этот раз не нашлось удара Крооса или кого-либо другого. Спасителем очередной великой футбольной нации снова мог выступить защитник, но, в отличие от Рохо, Матс Хуммельс плечом не попал в створ. А в добавленное время случился гол, и не один, правда, за авторством Южной Кореи. Сначала ворота были поражены после розыгрыша углового стараниями Ким Ен Гвона, а через пару минут Сон Хэн Мин отправил мяч в пустые ворота, Нойер в это время исполнял вратаря-водилу.

Настоящая трагедия для Германии и ее армии болельщиков, которые зарыдали в едином порыве после финального свистка вместе с игроками, в плей-офф выходят из этой группы Швеция и Мексика. Чемпион мира вылетает на следующем мундиале, Германия оказалась верна этой традиции. Кто бы мог подумать, что немцы проиграют немотивированной Корее, и главное, результат абсолютно по делу. Недаром трибуны скандировали "Молодцы" в их адрес», — констатировал обозреватель Rusfootball.info Иван Уральский. 0