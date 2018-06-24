Леву есть о чем подумать

Сборная Германии обыграла Швецию (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура квартета F прошла в Сочи. Шведы первыми вышли вперед, когда Ола Тойвонен перебросил кипера Мануэля Нойера. После перерыва счет сравнял Марко Ройс, а на последних секундах поединка Тони Кроос забил невероятный гол со штрафного.

Лев настоял на Нойере и убрал Озила

Мануэль Нойер оправдал доверие Фото:Getty Images

«Нельзя было сказать, что к важнейшему матчу группового этапа шведы подошли совсем уж без шансов на успех. Немцы в первом туре выглядели, мягко говоря, неважно. Как потом признался главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв, его команда не была похожа на себя, немцы не могли реализовать свои моменты и слишком часто теряли мяч.

Болельщики из Швеции предположили, что у их титулованных соперников могут возникнуть проблемы, если они не забьют быстрый гол. Якобы Бундестим занервничает, чем могут воспользоваться шведские футболисты. Но, как отмечали и фанаты, в сборной Швеции сегодня не хватает забивного форварда. Как тут не вспомнить о Златане, которого все-таки проигнорировал тренерский штаб Янне Андерсона?

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В то же время на немцев давил груз ожиданий, а также на них по-особенному настраивались соперники, о чем говорил Йоахим Лев. Бундестренер сказал перед матчем со шведами, что все хотят обыграть чемпионов.

Довольно много говорилось о том, какой состав выберет Лев на этот матч. Предполагалось, что главный тренер немцев может сделать выбор в пользу более молодого состава, ведь Бундестим уже выигрывала Кубок Конфедераций в России, задействуя нескольких резервистов.

Звучала и критика в адрес Лева в связи с выбором голкипера. Дескать, не надо было ставить в ворота Мануэля Нойера, пропустившего из-за травмы весь сезон, а более предпочтительным вариантом был бы Марк-Андре Тер-Штеген, ставший основным вратарем в "Барселоне". Впрочем, на подобные призывы и критику Лев ответил в своей манере: попросту проигнорировал ее. Состав немцев не претерпел серьезных изменений по сравнению с первым матчем. Стоило отметить только то, что Лев усадил в запас Озила, затерявшегося на поле в матче против мексиканцев», — пишет автор Rusfootball.info Антон Мозговой.

Эмиль Форсберг Полузащитник сборной Швеции «Думаю, каждый может прочитать по нашим лицам, как это было больно. Было действительно тяжело принять это поражение. Мы провели великолепную игру, очень хорошо оборонялись и имели возможности забить. Но тяжело проигрывать, даже играя против одной из лучших команд мира. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущей встрече, и это позитивный момент. Теперь нужно провести матч еще лучше против Мексики. Немцы побежали к нашей скамейке и начали праздновать прямо напротив нее. Так не нужно было делать, но после этого они подошли и извинились.

Радоваться не стоит. Немцы почти провалили матч

Шведы долго держались против немецких звезд Фото:Getty Images

«Когда Мюллер действует так, как с Мексикой и Швецией, то кажется футболистом любительской лиги. Специфический угловатый стиль Томаса в провальном проявлении отражается в бездарной работе с мячом, ужасном выборе позиции и странных решениях, помноженных на пустую агрессию. Весельчак Мюллер, когда злится, смотрится комично, а не страшно для соперников. Его статистика становится пустой – 2 удара и 2 момента ни о чем.

Не смотрите, что шведы позволили немцам отдавать передачи с точностью 89 %. Не смотрите на тотальный перевес в количестве пасов – 452 против 152. Не заглядывайте в статистику по контролю мяча – 75 % на 25 %, поскольку таким был план Швеции на игру. Если бы не удачный штрафной Крооса, ничью назвали бы удобным для скандинавской команды результатом. Проще говоря, предсказуемость Хектора ничем не отличается от предсказуемости Платтенхардта, даже если в цифрах есть разница.

Дракслер слева хуже, чем Сане — особенно после слабого сезона в ПСЖ. Ройс забил гол, но провел игру невероятно слабо, ведь голевой удар был его единственным точным за весь матч, а из достижений только два заработанных угловых. Марко не тянет на роль лидера сборной Германии. И хотя его мяч стал сатисфакцией за годы боли и страданий после травм, рассуждения о высших материях не мешают отметить, что у немцев все были как Боатенг – ходили по краю личного провала. Тот же Гюндоган появился, чтобы спасти, и провалил свой час игры», — отметил Вадим Багров из Soccer.ru.

Германия в меньшинстве перестроилась на два защитника, но спас игру Кроос, а не тактика

Тони Кроос — герой матча Фото:Getty Images

«Викинги — народ, сведущий в военной тактике. Знает, что ради победы можно потерпеть, а потом взять свое с наскока. Янне Андерссон сделал освежающие замены и ближе к концовке встречи команда снова начала контратаковать. Пару раз Маркус Берг убегал под сквозные передачи безуспешно и можно было предположить, что форвард совсем уже выдохся. Однако это не помешало ему в нужный момент оказаться достаточно близко к мячу, чтобы подножка Боатенга казалась чрезмерно жесткой. По новым правилам, если в действиях игрока арбитр видит чрезмерную грубость, или фол, который остановил потенциально опасную атаку, футболисту должна быть предъявлена желтая карточка. Для Боатенга она оказалась второй.

В меньшинстве взламывать глухую оборону шведов еще сложнее, но Йоахим Лев вознамерился увезти из Сочи, где его команда так здорово провела Кубок конфедераций — 2017, три очка вместо одного. Выход Юлиана Брандта вместо Хектора — "пан или пропал". В обороне остались вдвоем Рюдигер и Киммих, когда как Кроос тоже поднялся выше.

Именно он и сыграл ключевую роль на последних минутах. Нет, тактические изменения Лева тут уже роли не играли, ведь решающий гол оказался забит со штрафного. Кроос уговорил Ройса (хотя это точка для его удара) отдать право пробить ему и попросил улучшить позицию дополнительной передачей. Удар Тони оказался идеальным, после чего уже никто и не вспомнил ни его ошибку в первом тайме, ни о том, что в Сочи обещали грозу. Хотя она как раз на поле была», — подчеркнул автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

Марко Ройс — теневой герой матча

У Марко Ройса — гол+пас Фото:Getty Images

«Не успели еще все зрители вернуться на свои места после променада в перерыве, как субтильный Марко продавил крепкого шведского защитника и подставил колено под отскочивший мяч, направив его точно в угол. Первый гол в карьере на чемпионатах мира — после стольких загипсованных лет! Шведы дрогнули, и немцы, почувствовав это, осадили их штрафную, не оставив Нойеру шансов на активную работу. Концовка вышла для экранизации — победный гол в меньшинстве, на пятой добавленной минуте, под самый свисток. Спору нет, Кроос — умница, забил потрясающий мяч, очень кроосивый, но героем матча стал другой игрок. Тот, что разыграл с ним штрафной, покатив мяч под этот неберущийся удар. Тот, что два последних крупных турнира, попасть на которые мечтает каждый футболист, смотрел издалека, в перерывах между восстановительными процедурами. Тот, что, возможно, заслужил эту победу больше, чем любой другой игрок немецкой сборной.

Гол и результативная передача Ройса вытащили Германию из могилы, в которую ее поспешили уложить после первого матча на турнире. Эти три очка не сделали "манншафт" фаворитом, но ясно показали — уходить в прошлое действующий чемпион мира пока не собирается», — написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.