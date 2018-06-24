Германия еще может не выйти из группы

Лучшие шансы на 1/8 финала у Мексики, в активе которой 6 очков. Чуть хуже — у Германии (3), которая в заключительном туре будет играть с Кореей (0), а ей нужно кровь из носу побеждать. Аналогичная задача стоит и перед шведами (3).
ГРУППА F— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 23 июня 2018 г.
Никто еще не вышел в плей-офф, и никто еще не потерял шансов на выход из группы
Все решится в последнем туре!
27 июня:#KOR vs #GER#MEX vs #SWE pic.twitter.com/lSeeVl7FeA
В XXI веке статистика неумолима к действующим чемпионам мира: в 2002-м из группы не вышли французы, в 2010-м – итальянцы, в 2014-м – испанцы. Но сейчас, после сумасшедших 2:1 в Сочи, все в руках Йоахима Лева.
27 июня: Южная Корея — Германия (17:00), Мексика — Швеция (17:00).
Германия выйдет из группы, если
— обыграет Корею, а Мексика не проиграет Швеции.
Тогда у немцев будет 6 очков, у Швеции – 3 или 4, а у Кореи — 0. Чемпионы мира займут второе место и в плей-офф, скорее всего, попадут на Бразилию. Ту самую, да. Это будет фантастическая «вывеска» и матч-реванш за 1:7.
— сыграет вничью с Кореей, а Мексика обыграет Швецию.
У чемпионов мира в таком случае будет 4 очка, у Швеции останется 3, а у Кореи — 1. Тоже второе место.
— сыграет более результативную ничью с Кореей, чем Мексика – со Швецией.
У Швеции и Германии будет по 4 очка, но у подопечных Лева в таком случае будет больше забитых. А именно голы в приоритете при равенстве очков. Пример. Германия играет с Кореей 1:1, а Швеция с Мексикой – 0:0. И тогда немцы — в 1/8. Если наоборот, то в плей-офф идет Швеция.
— обыграет Корею, а шведы победят мексиканцев.
В таком случае у трех команд будет по 6 очков, и в дело вступят дополнительные показатели:
1. Разница мячей.
2. Количество забитых.
3. Личные встречи.
4. Очки fair play (по сути, количество желтых и красных карточек).
5. Жеребьевка.
Да, это лучший вариант для Германии, ведь в таком случае у нее будет шанс финишировать первой и избежать дуэли с Бразилией. Швейцария или Сербия тоже не подарок, но все-таки попроще.