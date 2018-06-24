Германия еще может не выйти из группы

В группе F было очень жарко — Мексика одержала вторую победу на ЧМ, обыграв Южную Корею (2:1), и Германия вытащила себя за волосы из безнадежной турнирной ситуации в безнадежном по сценарию матче, с большим трудом дожав шведов (2:1).

Ситуация в квартете F запуталась максимально — пока никто не гарантировал себе место в плей-офф. И никто не вылетел!

Лучшие шансы на 1/8 финала у Мексики, в активе которой 6 очков. Чуть хуже — у Германии (3), которая в заключительном туре будет играть с Кореей (0), а ей нужно кровь из носу побеждать. Аналогичная задача стоит и перед шведами (3).

ГРУППА F

Никто еще не вышел в плей-офф, и никто еще не потерял шансов на выход из группы

Все решится в последнем туре!

27 июня:#KOR vs #GER#MEX vs #SWE pic.twitter.com/lSeeVl7FeA — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 23 июня 2018 г.

В XXI веке статистика неумолима к действующим чемпионам мира: в 2002-м из группы не вышли французы, в 2010-м – итальянцы, в 2014-м – испанцы. Но сейчас, после сумасшедших 2:1 в Сочи, все в руках Йоахима Лева.

27 июня: Южная Корея — Германия (17:00), Мексика — Швеция (17:00).​

Германия выйдет из группы, если

— обыграет Корею, а Мексика не проиграет Швеции.

Тогда у немцев будет 6 очков, у Швеции – 3 или 4, а у Кореи — 0. Чемпионы мира займут второе место и в плей-офф, скорее всего, попадут на Бразилию. Ту самую, да. Это будет фантастическая «вывеска» и матч-реванш за 1:7.

— сыграет вничью с Кореей, а Мексика обыграет Швецию.

У чемпионов мира в таком случае будет 4 очка, у Швеции останется 3, а у Кореи — 1. Тоже второе место.

— сыграет более результативную ничью с Кореей, чем Мексика – со Швецией.

У Швеции и Германии будет по 4 очка, но у подопечных Лева в таком случае будет больше забитых. А именно голы в приоритете при равенстве очков. Пример. Германия играет с Кореей 1:1, а Швеция с Мексикой – 0:0. И тогда немцы — в 1/8. Если наоборот, то в плей-офф идет Швеция.

— обыграет Корею, а шведы победят мексиканцев.

В таком случае у трех команд будет по 6 очков, и в дело вступят дополнительные показатели:

1. Разница мячей.

2. Количество забитых.

3. Личные встречи.

4. Очки fair play (по сути, количество желтых и красных карточек).

5. Жеребьевка.

Да, это лучший вариант для Германии, ведь в таком случае у нее будет шанс финишировать первой и избежать дуэли с Бразилией. Швейцария или Сербия тоже не подарок, но все-таки попроще.