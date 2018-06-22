Месси прощается с мечтами о Кубке мира?

После двух матчей в активе Аргентины всего одно очко — 1:1 с Исландией и 0:3 с Хорватией. Прямо сейчас от «альбиселесте» уже мало что зависит.
Группа D— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.
1) #CRO
2) #ISL
3) #ARG
4) #NGA
🇭🇷Хорватия — в 1/8 финала
Завтра играют:
🇳🇬Нигерия 🆚 Исландия🇮🇸 pic.twitter.com/d1fNfcJKmN
Хорватия гарантированно сыграет в 1/8 финала – впервые с 1998-го года. А вот на другую путевку в плей-офф претендуют три команды. Ключевым станет матч между Нигерией и Исландией в пятницу.
22 июня: Нигерия – Исландия (18:00).
26 июня: Нигерия – Аргентина (21:00), Исландия – Хорватия (21:00).
Если Нигерия проиграет Исландии, то Аргентина в последнем туре обязана побеждать Нигерию, ждать поражения исландцев в параллельном матче и делать лучшую относительно них разницу мячей.
При этом именно с разницей у подопечных Хорхе Сампаоли большие проблемы. В случае успеха у исландцев станет как минимум «плюс 1» – и тогда в последнем туре Аргентине надо перекрывать разрыв в четыре гола. К примеру, если исландцы проиграют Хорватии с минимальной разницей, то Аргентине нужно будет побеждать Нигерию 3:0 и крупнее.
При одинаковой разнице в приоритете забитые мячи, потом личные встречи (тут у Аргентины с Исландией равенство) и, наконец, очки фэйр-плэй.
Если Нигерия и Исландия сыграют вничью, Аргентине будет необходима победа над Нигерией и потеря очков Исландией.
Если Нигерия обыграет Исландию, то Аргентине в последнем туре нужна собственная победа и потеря очков «островитянами». Если же Исландия обыграет хорватов – придется в том же порядке считать разницу голов, забитые мячи и очки фэйр-плэй.