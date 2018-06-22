Месси прощается с мечтами о Кубке мира?

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от Хорватии (0:3) и рискует не выйти из группы. Приближается закат великой карьеры Лионеля Месси?

В похожей ситуации весь мир был в квалификации мундиаля — тогда Аргентина тоже стояла на краю пропасти, и именно он оформил хет-трик в решающем матче против Эквадора и вывел свою сборную на ЧМ. Удастся ли Лео спасти ситуацию и в этот раз?

После двух матчей в активе Аргентины всего одно очко — 1:1 с Исландией и 0:3 с Хорватией. Прямо сейчас от «альбиселесте» уже мало что зависит.

Хорватия гарантированно сыграет в 1/8 финала – впервые с 1998-го года. А вот на другую путевку в плей-офф претендуют три команды. Ключевым станет матч между Нигерией и Исландией в пятницу.

22 июня: Нигерия – Исландия (18:00).

26 июня: Нигерия – Аргентина (21:00), Исландия – Хорватия (21:00).​

Если Нигерия проиграет Исландии, то Аргентина в последнем туре обязана побеждать Нигерию, ждать поражения исландцев в параллельном матче и делать лучшую относительно них разницу мячей.

При этом именно с разницей у подопечных Хорхе Сампаоли большие проблемы. В случае успеха у исландцев станет как минимум «плюс 1» – и тогда в последнем туре Аргентине надо перекрывать разрыв в четыре гола. К примеру, если исландцы проиграют Хорватии с минимальной разницей, то Аргентине нужно будет побеждать Нигерию 3:0 и крупнее.

При одинаковой разнице в приоритете забитые мячи, потом личные встречи (тут у Аргентины с Исландией равенство) и, наконец, очки фэйр-плэй.

Если Нигерия и Исландия сыграют вничью, Аргентине будет необходима победа над Нигерией и потеря очков Исландией.

Если Нигерия обыграет Исландию, то Аргентине в последнем туре нужна собственная победа и потеря очков «островитянами». Если же Исландия обыграет хорватов – придется в том же порядке считать разницу голов, забитые мячи и очки фэйр-плэй.