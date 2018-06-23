ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сербам придется играть на победу с бразильцами

    Все расклады по группе E перед стартом третьего тура группового этапа ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Сербии Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Александр МитровичСербам придется играть на победу с бразильцами Неймар Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцы НеймарVAR и Неймар. У каждого свои победы
    Короче, ЧМ. 22 и 23 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 08:30
    • Муса: Лионель Мусса? Спасибо за комплимент
  • 08:22
    • Сербы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово
  • 08:09
    • Неймар рассказал, почему плакал после матча с Коста-Рикой
  • 07:31
    • Драфт НХЛ: Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»
  • 07:17
    • Хиддинк: Для России удобнее Португалия, испанцы могут убить
  • 22:54
    • Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии
    Все новости спорта
    Александр Митрович
    Александр Митрович
  • 1500
  • Бесплатная ставкаЗабрать!
    Накануне в группе E состоялись матчи второго тура, в которых Бразилия одолела Коста-Рику, а Швейцария одержала волевую победу над Сербией. В этом квартете сложилась запутанная ситуация, в которой мы предлагаем разобраться.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    В турнирной таблице лидирует Бразилия, на счету которой четыре очка. Столько же баллов имеет Швейцария, а у Сербии – на одно очко меньше. Шансы выйти в плей-офф потеряла только Коста-Рика, ранее потерпевшая два поражения.

    Турнирная таблица группы E
    Фото:fifa.com

    Бразилия выйдет из группы

    Подопечные Тите продолжат борьбу на турнире, если в третьем туре не проиграют Сербии или если Швейцария уступит Коста-Рике.

    На данный момент бразильцы опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.

    Разница забитых и пропущенных мячей у Бразилии составляет 3:1, тогда как у Швейцарии – 3:2. Если в заключительном туре, например, «селесао» проигрывают 0:2, а швейцарцы 0:1, то разница забитых и пропущенных мячей у них выровняется.

    В таком случае судьбу путевки в плей-офф решат очки фейр-плей, большинство которых наберет команда с наименьшим количеством желтых и красных карточек. Если же и здесь будет равенство, то ФИФА придется прибегнуть к специальной жеребьевке.

    Швейцария выйдет из группы

    Команда Владимира Петковича получит путевку в 1/8 финала в том случае, если в заключительном туре обыграет Коста-Рику или же сыграет с ней вничью.

  • Месси прощается с мечтами о Кубке мира?
  • Как Аргентине выйти в плей-офф. Все расклады в группе D
  • Вчера

    • Также швейцарцев может устроить поражение, но есть некоторые нюансы. В таком случае может возникнуть равенство очков с бразильцами, рассмотренное выше.

    Кроме того, при поражении Швейцарии вничью может сыграть Сербия, и эти команды наберут по четыре очка. В таком случае многое будет зависеть от конкретного счета.

  • Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцы
  • О главных событиях девятого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России
  • Сегодня

    • Например, если Швейцария проигрывает 0:1, а Сербия играет 0:0, то выше оказываются подопечные Петковича из-за большего количества забитых мячей. Результаты 0:1 и 1:1 тоже приемлемы для Швейцарии, которая выйдет в плей-офф за счет победы в личном матче.

    Сербия выйдет из группы

    Футболисты сборной Сербии оказались в самой непростой ситуации, когда билет в 1/8 финала они гарантированно получат только в случае победы над Бразилией.

  • «Суперорлы» наконец-то взлетели
  • Победа сборной Нигерии над Исландией — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Если же сербы играют вничью, то им нужно рассчитывать на поражение швейцарцев, притом они обязаны перехватить лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Если Швейцария проиграет Коста-Рике с разницей в два мяча или крупнее, то Сербию устроит любая ничья. Если же Швейцария проиграет только в один мяч, то Сербии нужен результат 2:2 или крупнее.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • VAR и Неймар. У каждого свои победы
  • Вчера в 19:23
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Тунис
  • 1,97
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиЛучшие премиальные автомобили с «механикой»
    Самое популярное
    Станислав Черчесов
  • Сборная России в плей-офф ЧМ-2018. Но есть нюанс
    • 02:24 20/06/2018     Лионель Месси
  • Месси прощается с мечтами о Кубке мира?
    • Вчера в 07:32     Месси не лучшим образом начал ЧМ-2018
  • Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
    • 21:36 18/06/2018
    Тоже интересно
    Месси провалился в ответственный момент Футбол Месси — все еще не ровня МарадонеРеакция прессы на фиаско Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2018 Вчера в 18:300
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:55
    • Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией
  • 17:00
    • Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0Сборная Бразилии в матче группового этапа ЧМ-2018 сумела обыграть сборную Коста-Рики, забив два гола уже в добавленное время Вчера в 17:38
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая победа «дьяволов»
  • 5,86
    •
  • 10:31
    • Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой
  • 10:14
    • Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ отдадут под врачебно-физкультурный диспансер
  • 09:50
    • Шакири отказался говорить о своем жесте
    Фотогалерея ЧМ-2018. Сербия — Швейцария 1:2Сборная Швейцарии добилась волевой победы в матче группы E ЧМ-2018 над Сербией Вчера в 23:16
  • 09:33
    • Власти Аргентины намерены сотрудничать с Россией по делу об избиении хорвата на ЧМ
  • 09:19
    • Милошевич: В пользу Сербии на ЧМ не дали два пенальти
  • 09:08
    • Джака: Это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие