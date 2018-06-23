Сербам придется играть на победу с бразильцами

В турнирной таблице лидирует Бразилия, на счету которой четыре очка. Столько же баллов имеет Швейцария, а у Сербии – на одно очко меньше. Шансы выйти в плей-офф потеряла только Коста-Рика, ранее потерпевшая два поражения.

Турнирная таблица группы E Фото:fifa.com

Бразилия выйдет из группы

Подопечные Тите продолжат борьбу на турнире, если в третьем туре не проиграют Сербии или если Швейцария уступит Коста-Рике.

На данный момент бразильцы опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.

Разница забитых и пропущенных мячей у Бразилии составляет 3:1, тогда как у Швейцарии – 3:2. Если в заключительном туре, например, «селесао» проигрывают 0:2, а швейцарцы 0:1, то разница забитых и пропущенных мячей у них выровняется.

В таком случае судьбу путевки в плей-офф решат очки фейр-плей, большинство которых наберет команда с наименьшим количеством желтых и красных карточек. Если же и здесь будет равенство, то ФИФА придется прибегнуть к специальной жеребьевке.

Швейцария выйдет из группы

Команда Владимира Петковича получит путевку в 1/8 финала в том случае, если в заключительном туре обыграет Коста-Рику или же сыграет с ней вничью.

Также швейцарцев может устроить поражение, но есть некоторые нюансы. В таком случае может возникнуть равенство очков с бразильцами, рассмотренное выше.

Кроме того, при поражении Швейцарии вничью может сыграть Сербия, и эти команды наберут по четыре очка. В таком случае многое будет зависеть от конкретного счета.

Например, если Швейцария проигрывает 0:1, а Сербия играет 0:0, то выше оказываются подопечные Петковича из-за большего количества забитых мячей. Результаты 0:1 и 1:1 тоже приемлемы для Швейцарии, которая выйдет в плей-офф за счет победы в личном матче.

Сербия выйдет из группы

Футболисты сборной Сербии оказались в самой непростой ситуации, когда билет в 1/8 финала они гарантированно получат только в случае победы над Бразилией.

Если же сербы играют вничью, то им нужно рассчитывать на поражение швейцарцев, притом они обязаны перехватить лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей.

Если Швейцария проиграет Коста-Рике с разницей в два мяча или крупнее, то Сербию устроит любая ничья. Если же Швейцария проиграет только в один мяч, то Сербии нужен результат 2:2 или крупнее.