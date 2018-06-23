Сербам придется играть на победу с бразильцами

Бразилия выйдет из группы
Подопечные Тите продолжат борьбу на турнире, если в третьем туре не проиграют Сербии или если Швейцария уступит Коста-Рике.
На данный момент бразильцы опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.
Разница забитых и пропущенных мячей у Бразилии составляет 3:1, тогда как у Швейцарии – 3:2. Если в заключительном туре, например, «селесао» проигрывают 0:2, а швейцарцы 0:1, то разница забитых и пропущенных мячей у них выровняется.
В таком случае судьбу путевки в плей-офф решат очки фейр-плей, большинство которых наберет команда с наименьшим количеством желтых и красных карточек. Если же и здесь будет равенство, то ФИФА придется прибегнуть к специальной жеребьевке.
Швейцария выйдет из группы
Команда Владимира Петковича получит путевку в 1/8 финала в том случае, если в заключительном туре обыграет Коста-Рику или же сыграет с ней вничью.
Также швейцарцев может устроить поражение, но есть некоторые нюансы. В таком случае может возникнуть равенство очков с бразильцами, рассмотренное выше.
Кроме того, при поражении Швейцарии вничью может сыграть Сербия, и эти команды наберут по четыре очка. В таком случае многое будет зависеть от конкретного счета.
Например, если Швейцария проигрывает 0:1, а Сербия играет 0:0, то выше оказываются подопечные Петковича из-за большего количества забитых мячей. Результаты 0:1 и 1:1 тоже приемлемы для Швейцарии, которая выйдет в плей-офф за счет победы в личном матче.
Сербия выйдет из группы
Футболисты сборной Сербии оказались в самой непростой ситуации, когда билет в 1/8 финала они гарантированно получат только в случае победы над Бразилией.
Если же сербы играют вничью, то им нужно рассчитывать на поражение швейцарцев, притом они обязаны перехватить лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей.
Если Швейцария проиграет Коста-Рике с разницей в два мяча или крупнее, то Сербию устроит любая ничья. Если же Швейцария проиграет только в один мяч, то Сербии нужен результат 2:2 или крупнее.