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    Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии

    Сербия — Швейцария 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Швейцарии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Шердан Шакири
    Шердан Шакири
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    Встреча группы E, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 2:1.

    Сербы вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Душан Тадич выполнил подачу с правого фланга, а Александр Митрович точно пробил головой.

    Даже после забитого мяча подопечные Младена Крстаича сохраняли инициативу. До перерыва швейцарцы смогли ответить только моментом Блерима Джемаили, с ударом которого справился Владимир Стойкович.

    Второй тайм сборная Швейцарии начала лучше, поэтому смогла отыграться уже на 53-й минуте. Удар Шердана Шакири из правой части штрафной принял на себя Александар Коларов, но мяч отскочил к Граниту Джаке, который из-за штрафной сильно пробил в противоход Стойковичу.

  • ЧМ-2018. Сербия — Швейцария 1:2
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    • Спустя еще пять минут отличный шанс упустил Шакири, угодив в перекладину.

    Ну а на последней минуте основного времени Шакири не сплоховал. Ему удался быстрый прорыв со своей половины поля, он сблизился со Стойковичем, после чего отправил мяч в сетку.

    Сборная Швейцарии набрала четыре очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Сербия с тремя баллами идет третьей.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Ранее в этой группе Бразилия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 2:0.

    В заключительном туре швейцарцы сыграют с костариканцами, а сербы – с бразильцами.

    ЧМ-2018. Группа E
    Сербия – Швейцария – 1:2 (1:0)
    Голы: 1:0 – 5 Митрович, 1:1 – 52 Джака, 1:2 – 90 ШакириСербия: Стойкович, Миленкович, Коларов, Иванович, Тошич, Миливоевич (Радонич, 81), Матич, Милинкович-Савич, Тадич, Костич (Ляйич, 65), МитровичШвейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Эмболо, 73), Шакири, Цубер (Дрмич, 90+4), Сеферович (Гавранович, 46)Предупреждения: Милинкович-Савич (33), Миливоевич (39), Матич (45), Митрович (87), Шакири (90+2)
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