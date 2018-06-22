Сербия — Швейцария 1:2, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы E, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 2:1.

Сербы вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Душан Тадич выполнил подачу с правого фланга, а Александр Митрович точно пробил головой.

Даже после забитого мяча подопечные Младена Крстаича сохраняли инициативу. До перерыва швейцарцы смогли ответить только моментом Блерима Джемаили, с ударом которого справился Владимир Стойкович.

Второй тайм сборная Швейцарии начала лучше, поэтому смогла отыграться уже на 53-й минуте. Удар Шердана Шакири из правой части штрафной принял на себя Александар Коларов, но мяч отскочил к Граниту Джаке, который из-за штрафной сильно пробил в противоход Стойковичу.

Спустя еще пять минут отличный шанс упустил Шакири, угодив в перекладину.

Ну а на последней минуте основного времени Шакири не сплоховал. Ему удался быстрый прорыв со своей половины поля, он сблизился со Стойковичем, после чего отправил мяч в сетку.

Сборная Швейцарии набрала четыре очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Сербия с тремя баллами идет третьей.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Ранее в этой группе Бразилия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 2:0.

В заключительном туре швейцарцы сыграют с костариканцами, а сербы – с бразильцами.